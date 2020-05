BASTIDORES Comitê estuda possibilidade de músicos em restaurantes Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (30)

30 MAI 2020 - 06h:30 Por Redação

CRISE

A Senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, avaliou que o Brasil está passando pela pior crise do último século. Na visão dela, além da crise sanitária provocada pandemia do covid-19, o País ainda passa por forte crise política, institucional e econômica.

PRORROGOU

A Prefeitura de Três Lagoas enviou para a Câmara de Vereadores projeto de lei para regulamentar o transporte de Uber na cidade. O presidente da Câmara, André Bittencourt (PSDB), disse que a Câmara achou melhor não aprovar nesse momento, já que esses profissionais que já atuam no município, teriam que pagar mais taxas e, diante dessa crise, seria inviável.

SANCIONOU

E por falar no presidente da Câmara, nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), sancionou uma Lei que suspende cobrança de empréstimo consignado dos servidores públicos pelo prazo de 90 dias. O projeto é de autoria do vereador André Bittencourt.

EM DIA

Os salários dos servidores da Prefeitura de Três Lagoas, assim como do governo de Mato Grosso do Sul estão em dia. Apesar do atual cenário econômico, a prefeitura e o Estado estão conseguindo se sobressair bem nesse momento, bem diferente de outros municípios e estados.

AGORA SIM

Depois da devolução feita pela Prefeitura de Três Lagoas de máscaras cirúrgicas com apenas uma camada, em desacordo com o produto previsto em contrato, a empresa corrigiu o erro e entregou o material certo para a administração. As máscaras com três camadas serão utilizadas pelos profissionais da saúde do município.

SHOWS

Depois de autorizar o funcionamento do shopping center até às 22 horas, agora o comitê de enfrentamento à Covid-19, estuda autorizar a presença de músicos em lanchonetes e restaurantes da cidade, claro que, diante de medidas de segurança que deverão ser adotadas.

ANIVERSÁRIO

Estamos entrando no mês de aniversário de Três Lagoas. Será que os 105 anos da cidade vão passar em branco?