CORONAVÍRUS Comitê flexibiliza horário de funcionamento do Shopping Popular Além da ampliação do horário, aumentou também a capacidade de clientes que poderão entrar no local

8 SET 2020 - 09h:30 Por Tatiane Simon

Reprodução/TVC O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu flexibilizar o atendimento no Shopping Popular de Três Lagoas. Mas para isso, os lojistas tiveram que se comprometer em manter as normas sanitárias de prevenção ao coronavírus. A partir desta quarta-feira (9) o horário de funcionamento do shopping popular de Três Lagoas passa a ser até às 20h. As duas horas a mais no expediente do local é reflexo da última reunião feita pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A novidade já traz expectativas aos comerciantes. “A expectativa é de que agora o movimento aumente. Porque estamos sendo muito prejudicados tendo que atender somente três vezes por semana”, comenta a comerciante Maria de Freitas. Além da ampliação do horário, aumentou também a capacidade de clientes que poderão entrar no local. Agora, a capacidade subiu para 75%. Por outro lado, cabe aos lojistas a obrigatoriedade em cumprir a regra de manter apenas um comerciante em cada box. Além de cumprirem as normas sanitárias de prevenção, como a oferta de álcool em gel nas lojas. Também ficou acordado que será contratado, pelos lojistas, um fiscal, que irá reportar os descumprimentos das normas diretamente à vigilância sanitária.

Deixe seu Comentário