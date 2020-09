MEDIDAS SANITÁRIAS Comitê libera entrada de crianças em igrejas e define horário de encerramento de atividades Novas medidas foram definidas pelo Comitê de Combate à Covid-19, em Três Lagoas

8 SET 2020 - 12h:01 Por Kelly Martins

Integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, responsável pelo monitoramento do cenário da doença, em Três Lagoas, estiveram reunidos e definiram novas regras relacionadas aos templos religiosos. Uma delas envolvem as crianças, que desde o mês o mês de agosto estão proibidas de frequentar cultos, missas e qualquer atividade religiosa dentro das igrejas.

Agora, igrejas evangélicas e católicas poderão receber crianças de todas as idades. A partir de 2 anos de idade, o Comitê recomenda o uso de máscara. Já crianças com idade acima de 4 anos, o uso da máscara é obrigatório para evitar riscos de transmissão do coronavírus. O limite estabelecido é 40% da capacidade máxima do local. A nova medida entra em vigor a partir desta quarta-feira (9), em Três Lagoas.

Além das medidas que envolvem as crianças, o Comitê também estabeleceu normas relacionadas aos horários dos cultos e missas. As atividades nos templos terão que encerrar às 21h, com tolerância de 15 minutos.

Quanto aos idosos, continuam proibidos de frequentar missas e cultos evangélicos.

Confira a reportagem abaixo: