NOVIDADES Comitê libera retorno do cinema e eventos em buffet Comitê de Enfretamento à Covid decide liberar novas atividades em Três Lagoas

25 SET 2020 - 11h:46 Por Ana Cristina Santos

O Comitê de Enfretamento à Covi-19 de Três Lagoas decidiu que novas atividades na cidade terão autorização para retomar o funcionamento a partir de 15 de outubro, quando novos decretos com as modificações serão publicados no Diário Oficial do Município.

A partir do dia 15 de outubro foi definido o retorno do cinema, no shopping center. O local poderá funcionar com 30% de ocupação.

Eventos em buffet também retornarão na metade de outubro, sendo em três modalidades: Lugar aberto, fechado e drive thru, com regras estabelecidas para todas elas, como o comunicado à Vigilância Sanitária sobre todas as festas, com a lista de convidados, e número máximo de pessoas definido para cada situação.

Também será permitida apresentações musicais em bares, lanchonetes e restaurantes, porém, uma das regras é que aconteça apenas com um músico.

O comitê definiu ainda permitir que as lojas liberem os provadores de roupas para clientes, como o uso de vaporizador em todas as peças após a prova. Além disso, deverão manter as roupas higienizadas, e separadas por, pelo menos 24h, após a prova, e intercalar os provadores.

Cursos técnicos, profissionalizantes, de inglês e informática, também tiveram autorização para realizar as aulas teóricas presenciais de alunos de 16 a 59 anos. As teóricas devem permanecer online.

As igrejas também poderão aumentar a capacidade de 40% para 50% do total suportado nos locais.