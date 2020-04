TRêS LAGOAS Comitê orienta moradores a comparecer no comércio só em caso de necessidade Cassino Maia destaca que as pessoas precisam manter o isolamento social

8 ABR 2020 - 09h:50 Por Ana Cristina Santos

O comércio e as agências bancárias de Três Lagoas vão permanecer abertos, mas os representantes do Comitê de Enfretamento ao Coronavírus, Cassiano Maia, orienta os moradores a saírem, de casa, só em caso de necessidade.

De acordo com o médico Cassiano Maia, que é membro do comitê, o comércio precisa estar aberto, assim como as agências, pois tem pessoas que necessitam de comprar algo importante, ou resolver alguma situação nos bancos. Mas, reforçou que as pessoas só compareçam nesses locais em caso de necessidade mesmo.

Durante entrevista ao Jornal RCN Notícias, Maia destacou que as pessoas precisam manter o isolamento social para evitar a propagação do coronavírus.