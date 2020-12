TRêS LAGOAS Comitê quer flexibilização no horário do toque de recolher em Três Lagoas Integrantes do comitê pedem ao Estado que toque de recolher comece a meia noite

15 DEZ 2020 - 05h:51 Por Ana Cristina Santos

Comitê de Enfrentamento a Covid-19 de Três Lagoas se reuniu na tarde desta segunda-feira - Divulgação Saiba Mais Governador decreta toque de recolher em MS a partir de segunda-feira Aumento dos casos de Covid obriga comércio fechar mais cedo Toque de recolher entra em vigor nos 79 municípios a partir de segunda-feira Mesmo com toque de recolher, comércio funcionará até às 22h O Comitê de Enfrentamento a Covid-19 de Três Lagoas se reuniu na tarde desta segunda-feira (14) para discutir o decreto estadual que determinou o toque de recolher nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Durante 15 dias, a contar de ontem, os moradores não podem sair de casa entre 22h e 5h, com exceções, como por exemplo, em casos de trabalho e emergência médica. Porém, serviços não essenciais como bares e restaurantes devem permanecer fechados durante o horário de restrição. O Comitê de Enfrentamento a Covid-19 de Três Lagoas, que é composto por representantes de diversos segmentos da sociedade, decidiu que vai cumprir o decreto estadual, porém, seguindo o parágrafo único do artigo 2º do documento, elaborará uma justificativa de tratamento diferenciado para Três Lagoas. Os representantes do Comitê entendem que a situação da Covid em Três Lagoas está dentro do controle, diferente de outros municípios, como na capital. Por esse motivo, será solicitado que o Estado abra uma exceção para que Três Lagoas mantenha o último decreto municipal que determina o toque de recolher no município a partir da meia noite. Até a resposta do Estado, o Comitê destaca que todos os estabelecimentos comercias, inclusive bares e restaurantes terão que cumprir o decreto estadual que fixa o toque de recolher às 22h. “Enviaremos um pedido informando a situação epidemiológica do município, anexando nossos decretos, escrevendo um breve relato de tudo que foi desenvolvido pelo Comitê e pedindo esse voto de confiança. Com isso informaremos que cumpriremos o toque de recolher que é obrigatório, mas pediremos para abrir uma exceção diante das informações que enviaremos”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, integrante do Comitê.

Deixe seu Comentário