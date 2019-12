OPÇÕES Como preencher o tempo das crianças nas férias? Veja dicas de como os pais podem fazer para administrar período de férias

28 DEZ 2019 - 10h:00 Por Valdecir Cremon

Final de ano chegou. Crianças em férias escolares. E uma pergunta na cabeça dos pais: o que fazer para preencher o tempo delas, em Três Lagoas, sem gastar muito e com segurança.

Veja algumas dicas.

PARQUINHOS

A Lagoa Maior possui diversos atrativos para as crianças, além de animais e da flora, com jardins de plantas aquáticas. O local possui parquinho projetado para dar segurança as crianças. Também há uma pista de skate e outra de caminhada.

PRAÇAS

Outra opção são as praças dos bairros que possuem áreas para lazer e brinquedos, além de academias ao ar livre. A praça do bairro Alvorada possui uma escultura de carro de bois com espaço próprio para fotografias e filmagens.

BALNEÁRIO

O balneário municipal possui infraestrutura com quiosques, banheiros e arborização. Uma equipe de salva-vidas trabalha para a segurança de banhistas no rio Sucuriú. O local também possui quadras para esportes e parquinho infantil. Há cobrança de ingresso e de tarifa para uso de quiosques.

GINÁSIOS

A cidade também tem ginásios poliesportivos e quadras de areia - duas na Lagoa Maior, com acesso grátis. Os ginásios podem ser usados por equipes, com agendamento antecipado.

CASCALHEIRA

Local que deve ser frequentado por crianças apenas com acompanhamento de pais ou pessoas responsáveis devido a risco de acidentes e a presença de marginais e usuários de drogas.

CICLOVIAS

Diversas avenidas de Três Lagoas possuem pistas para ciclistas, com sinalização exclusiva. Crianças com menos de 10 anos devem ser acompanhadas pelos pais.

PESCARIAS

Dois rios de grande porte passam por Três Lagoas: Sucuriú e Paraná. As pescarias são indicadas como lazer e aprendizado para as crianças, desde que acompanhadas pelos pais. (Valdecir Cremon e Steffany Pincela)