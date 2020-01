EDITORIAL Como será 2020? Leia a coluna editorial da edição de sábado (25) do Jornal do Povo

25 JAN 2020 - 06h:30 Por Redação

Os primeiros índices econômicos de 2020 são aguardados com ansiedade não apenas pelo governo ou por empresários, mas por todos que, inevitavelmente, são afetados por eles. O comportamento da economia nacional no primeiro mês após o final de ano inaugural do governo Bolsonaro pode ditar como será o restante do ano. O pessimismo que pode prevalecer em caso de dados desagradáveis é um risco que precisa ser considerado, a despeito do otimismo que cerca o governo.

Depois do primeiro ano no cargo, a equipe econômica do governo Bolsonaro não poderá mais reclamar tanto do passado nem caçar desculpas por deficiências das medidas que adotar.

A grande pergunta é: até quando e quanto a taxa básica de juros (Selic) continuará em queda? A redução ao patamar mínimo histórico de 4,5%, fixado em dezembro, pode ter colocado um ponto final na rota de cortes inaugurada há exatamente um ano. Será pessimismo pensar que um anova redução colocará o país fora do circuito de investidores em papéis ou otimismo exagerado acreditar que o globo econômico gira em torno das decisões de Bolsonaro?

É importante deixar claro que os resultados já conhecidos de 2019, como a taxa de inflação pouco superior a 4% e a geração quase 1 milhão de empregos são pouco para garantir a confiança do mercado investidor em um modelo econômico, por mais que o mesmo vise aberturas e privatizações, incentive investimentos externos e abasteça os setores que dependem de financiamento público, especialmente o agronegócio.

Bolsonaro tem dito que a economia nacional gira pela cabeça do ministro Paulo Guedes (Economia) e que as decisões da área não visam nada mais que o equilíbrio das contas públicas, tão esfaceladas por um déficit aviltante.

Para o trabalhador e as famílias das classes média baixa e baixa, o importante é que a tradução de tudo isso seja a geração de emprego e o controle da inflação. A expectativa de 2020 para estas classes é de que o país atraia investimentos, mas principalmente seja capaz de manter o que foi conquistado. Manobrar a economia deve resultar em estabilidade, controle das finanças públicas e mais liberdade aos setores privados.