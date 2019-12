DESISTIU! Competidora de 24 anos desiste de concorrer à moto 0 km Dos 15 que iniciaram a prova, apenas dois seguem na competição com mais 66 horas

20 DEZ 2019 - 12h:55 Por Valdecir Cremon

A dona de casa Flávia Luiz do Nascimento, de 24 anos, não resistiu ao desgaste físico, sono e fome e desistiu do reality show "Essa Honda é Minha!", realizado desde terça-feira (17) pelo Grupo RCN de Comunicação, em Três Lagoas. Ela deixou a prova nesta sexta-feira (20) com pouco menos de 67 horas e meia e foi amparada pelo marido e parentes, além do atendimento médico da Leituga Saúde.

A competição tem como prêmio uma moto CB 250 Twister, avaliada em R$ 17 mil.

Continuam na disputa os competidores Sanderson Adriel de Souza, de 27 anos, e Silvano Souza, de 51 - dois últimos dos 15 que entraram no reality.