TRêS LAGOAS Complexo do Detran será construído em área doada a cervejaria Nova sede do Detran vai contemplar também estrutura de aulas práticas de autoescolas

17 FEV 2020 - 14h:34 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado vai construir a sede própria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Três Lagoas. Para isso, já reservou R$ 6 milhões. O anúncio foi feito pelo o diretor-presidente do Detran, Luiz Rocha, que se reuniu nesta semana com o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), e com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) para tratar do assunto.

Para a construção, a Prefeitura de Três Lagoas terá que doar uma área ao Estado. A expectativa é que as obras iniciem ainda este ano. O novo complexo do Detran, que vai contemplar também a estrutura de aulas práticas de autoescolas, será construído em um terreno na saída de Três Lagoas para Brasilândia, onde seria instalada uma cervejaria, que desistiu.

As novas instalações do Detran vão abrigar um pátio para veículos apreendidos, pista para treinos e provas práticas, e toda a parte administrativa da agência. Atualmente, o prédio do Detran funciona no Jardim Morumbi, e já não tem as mínimas condições de atender a demanda de veículos da cidade. A frota do município é de 87 mil veículos.

Em razão da quantidade de veículos apreendidos, e diante da falta de espaço na sede do órgão, o Detran teve que alugar um terreno para colocar os veículos apreendidos. Atualmente utiliza ainda parte da área onde está em construção o novo prédio da Apae para colocar mais veículos apreendidos.

No início do ano, o Detran alugou um espaço no shopping de Três Lagoas para fazer o atendimento. A vistoria também será feita no local, só que na parte dos fundos do empreendimento.