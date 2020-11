DISTúRBIO Compulsão: a linha tênue em distinguir fome de saciedade É caracterizado pelo excesso de ingestão de comida em pouco tempo

9 NOV 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

É hora de uma das três principais refeições do dia. Em menos de duas horas depois, outra ida à cozinha. Uma terceira visita ocorre em um intervalo ainda menor. A cada vez, a busca por alimento - seja ele qual for - torna-se mais incessante e distinguir se o sentimento é de fome física ou pela saciedade.

O relato caracteriza os primeiros sinais de uma pessoa que esteja desenvolvendo o distúrbio de compulsão alimentar. De acordo com a psicóloga Fabiana Ferrari, é essencial que amigos e familiares notem esse comportamento. “Geralmente, vem associado ao estresse. As idas à geladeira se tornam mais frequentes em curtos espaços de tempo. O paciente não está interessado em mastigar algum alimento. O que deseja é engolir. Essa prática o dá prazer. Comem demais, sem vontade e engolem rapidamente. Alguns pacientes fazem misturas inacreditáveis, como chocolate com ketchup”, destaca Ferrari.

A profissional informa também que o tratamento pode ser medicamento e multidisciplinar. “Os cuidados são comportamentais, com a mudança de estilo de vida, reeducação alimentar e a prática de exercícios. Psicólogo, psiquiatra e nutricionista são importantes. Mas o aporte familiar é fundamental”, complementa.