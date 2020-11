SAúDE Compulsão alimentar: reconheça os sinais e aprenda a controlar Psicológa explica como identificar os sintomas e ajudar quem sofre com o transtorno

4 NOV 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

A compulsão alimentar é um distúrbio químico que afeta o sistema que regula a capacidade de distinguir fome de saciedade. De acordo com a psicóloga Fabiana Ferrari, é comum que as pessoas, que sofrem com este transtorno, comam com mais frequência, ou seja, em intervalos menores entre uma refeição e outra, e não possuem preferências. "Comem o que veêm pela frente. O desejo não é de mastigar e, sim, o de engolir", destaca.

O transtorno faz com que as pessoas sintam necessidade de comer mesmo sem fome ou ingiram grandes quantidades de alimentos em curtos intervalos de tempo. Muitas perdem de tal modo o controle na ingestão de comida que frequentemente passam mal após as refeições.

A compulsão alimentar tem se tornado cada vez mais comum na sociedade e pode acometer pessoas de todos os gêneros, sem limitação de idade, característica étnica ou condição socioeconômica.