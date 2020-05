INFORME PUBLICITÁRIO Concessionária Golden Motors Hyundai em Três Lagoas oferece tecnologia, conforto e serviços de excelência aos seus clientes A marca trouxe muitas novidades em seus veículos no ano de 2020

27 MAI 2020 - 14h:55 Por Redação

A Golden Motors Hyundai em Três Lagoas, busca sempre a satisfação e bem estar de seus clientes, disponibiliza de profissionais treinados e capacitados pela montadora para melhor atendê-los. Sua estrutura ampla e moderna segue o padrão mundial Hyundai, podendo assim oferecer serviços de excelência para seus clientes, tanto na linha HB20 e Hyundai Creta como: alinhamento, balanceamento, funilaria e pintura, lavagem, troca de óleo e mecânica em geral. A concessionária se destaca, entre as cinco melhores do Brasil no programa EXCELLENT DEALER CLUB 2019. O prêmio tem como principal objetivo avaliar e prestigiar as concessionárias Hyundai Brasil que apresentam os melhores resultados no decorrer do ano.

O reconhecimento é um grande incentivo para continuar melhorando dia após dia, cumprindo a missão da empresa de oferecer aos clientes os melhores serviços e atendimento na aquisição de veículos e produtos da marca Hyundai.

Detentora do ISO 14001, que se refere as práticas ambientais, respeitando o meio ambiente, adotando práticas saudáveis em sua rotina de trabalho.

A marca trouxe muitas novidades em seus veículos no ano de 2020, melhorando ainda mais, aliando conforto, tecnologia e praticidade através de seus modelos, além de 5 anos de garantia independente de quilometragem. Confira abaixo um pouco dessas novidades:

HB20 Sport- Esportividade e exclusividade

Com visual mais esportivo e itens exclusivos, o HB20 Sport é a escolha ideal para quem procura tecnologia avançada e bom custo-benefício.

As laterais do veículo contam com saias e o logo "Sport" na coluna C e na traseira, os diferenciais são o spoiler no teto, antena "tubarão", uma saia lateral com filete vermelho ou cinza e uma imitação de difusor de ar.

No interior, o HB20 Sport trás pedais em alumínio, volante em couro perfurado com costura na cor vermelha e acabamento central que imita fibra de carbono. As maçanetas trazem pintura em preto brilhante. Na parte de equipamentos, o destaque é o carregador wireless para smartphone, item exclusivo para esta configuração.

Creta- O SUV mais vendido!

Além do design de tirar o fôlego, o Creta é um SUV com um amplo espaço interno. Os 2,59 metros de entre eixos são reforçados pelo assoalho quase plano. Isso facilita a acomodação do passageiro do meio do banco de trás. Além disso, O porta-malas, de 431 litros, está entre os maiores da categoria.

Entretanto, não é apenas o conforto a bordo que esse SUV oferece. O Creta traz aos ocupantes, carregador sem fio, saída de ar para o banco traseiro e ventilação para o assento do condutor e muito mais.

HB20 Sedan- Conforto e estilo de sobra!

O visual renovado e cheio de estilo e sofisticação, o conjunto propulsor atualizado e os novos recursos eletrônicos reforçam a qualidade do HB20 Sedan.

Com ele você tem tecnologia que facilita a condução, garantindo maior segurança e um motor turbo de alto desempenho. O veículo ainda conta com um amplo porta-malas de 475 litros para você aproveitar como quiser.

A Golden Motors Hyundai busca se destacar pela excelência, seguindo os padrões da marca tanto no que diz respeito à infraestrutura quanto aos processos internos, sempre mantendo alto nível de qualidade e satisfação do cliente.

A Concessionária se encontra Av. Ranulpho Marques Leal, 1943 com telefone (67) 3929 -0000. Faça-nos uma visita e confira de perto à alta tecnologia e a experiência de conquistar um Hyundai zero km.