SAúDE Concluir diagnóstico de dengue em criança é mais difícil Pais devem ficar atentos aos primeiros sintomas

24 FEV 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon e Gisele Mendes

Concluir o diagnóstico de dengue em crianças é mais difícil do que em adultos e isso ocorre devido à dificuldade que as crianças têm em relatar com precisão as dores aos pais.

Segundo a pediatra Luciana Delgado, é mais difícil diagnosticar dengue em crianças porque elas não têm clareza de alguns sintomas, como dor muscular, por exemplo, e porque muitos sintomas podem ser confundidos com outras doenças, como gripe ou virose.

“Febre, falta de apetite, dor de cabeça e diarreia são sintomas da dengue. Mas também são os principais sinais de uma virose. A orientação aos pais é quanto ao tempo e à evolução dessas queixas. Se os vômitos ficarem cada hora mais recorrente, febre prolongada e dor abdominal muito intensa é sinal de que é dengue e deve correr para o pronto-socorro”, orienta.

De acordo com a pediatra, em casos de virose, a criança pode até ser medicada em casa. No entanto, se a criança contraiu dengue, o ideal é buscar por atendimento médico e exames laboratoriais de hemograma e sorologia, que irão confirmar a suspeita da doença.

TRATAMENTO

O tratamento contra a dengue em crianças não é o mesmo que o de adultos. Os pais só podem medicar os filhos com dipirona e paracetamol. Ingestão de bastante líquido e repouso também são necessários na recuperação, segundo a especialista.

PREVENÇÃO

Com 269 casos confirmados somente neste ano em Três Lagoas, a grande preocupação dos moradores é com a prevenção. Para combater os focos criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, a primeira medida é manter os quintais sempre limpos e não deixar acumular água parada em nenhum ponto da casa.

Para repelir o mosquito da pele, o indicado é o uso do repelente - que pode ser administrado em adultos e em crianças com mais de seis de meses.

O produto é eficaz e deve ser reaplicado conforme orientação de cada marca.