ECONOMIA Concorrência derruba preços de passagens aéreas Nova companhia oferece passagens a partir de R$ 99

22 FEV 2020 - 08h:26 Por Ana Cristina Santos

Depois da VoePass, antiga Passaredo, anunciar voos comerciais diários de Mato Grosso do Sul a SP e com rota para Campo Grande, o preço da passagem aérea no Estado apresentou redução.

A VoePass, por exemplo, para o lançamento, está oferecendo tarifas promocionais a partir de R$ 99,00 nos trechos diretos entre Três Lagoas e Campo Grande, e R$149,00 entre Três Lagoas e Congonhas (SP), que podem ser adquiridas diretamente pelo www.voepass.com.br ou através das agências de viagens.

A companhia área Azul, atualmente única que opera com voos comerciais em Três Lagoas, com destino ao aeroporto de Viracopos em Campinas (SP), em média, dependendo do dia, estava vendendo passagens de ida e volta por aproximadamente R$ 1,5 mil. Em outros dias, a preço promocional, era possível encontrar por R$ 800.

Depois do anúncio da VoePass, é possível encontrar passagens da Azul a preços bem menores. Para uma viagem a São Paulo na quarta-feira, dia 26, por exemplo, é possível comprar passagem ida e volta por R$ 641.

Em virtude do preços considerados elevados, passageiros deixam de embarcar em Três Lagoas pela opção de embarque no aeroporto de Araçatuba (SP), onde a passagem pela companhia com o mesmo destino tem preço menor.

Em relação à política tarifária, a Azul esclarece que os preços praticados na comercialização de seus bilhetes variam de acordo com alguns fatores importantes como trecho, sazonalidade, compra antecipada, disponibilidade de assentos, entre outros. Além disso, a companhia ressalta que a alta do dólar e do combustível também são elementos que influenciam nos valores das passagens.