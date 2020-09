ANO QUE VEM Concurso do IBGE com 122 vagas para Três Lagoas é adiado para 2021 Processo seletivo foi adiado por causa da pandemia da Covid-19

7 SET 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para realizar o censo demográfico foi adiado e será realizado somente no ano que vem. A informação foi confirmada com a publicação do projeto de Lei Orçamentária para 2021. Aproximadamente R$ 2 bilhões serão destinados para a realização do censo, que seria este ano.

A seleção de mais de 208,6 mil profissionais começou no dia 5 de março. Estavam previstas 122 vagas para Três Lagoas no processo seletivo aberto para agentes censitários e recenseadores. Mas por conta da pandemia, o governo adiou o concurso.

Com isso, quem já havia pagado as taxas de inscrição puderam pedir o dinheiro de volta. Os valores foram de R$ 23,61 para o cargo de recenseador e R$ 35,80 para o cargo de agente. Para solicitar o reembolso é preciso instalar o aplicativo carteira digital BB, de graça e compatível com qualquer celular. Os depósitos começaram no dia 19 de maio. As novas datas de inscrição e do concurso do IBGE ainda não foram divulgadas.