REGIME ABERTO Condenados usam 32 tornozeleiras Usam tornozeleira eletrônica quem cumpre pena no regime aberto

21 DEZ 2019 - 13h:23 Por Kelly Martins

Em Três Lagoas, 32 pessoas usam tornozeleira eletrônica atualmente, sendo 23 mulheres e nove homens. O levantamento foi obtido pelo Jornal do Povo, com base em dados da Agepen. Usam tornozeleira eletrônica quem cumpre pena no regime aberto e obteve na Justiça decisão favorável para prisão domiciliar.

Para isso, os condenados também cumprem uma série de medidas estabelecidas pela Vara de Execuções Penais e são monitorados 24 horas por dia por uma unidade de monitoramento, chamada de “presídio virtual”.

No caso de descumprimento, eles voltam para a cadeia. A Justiça determina a distância que o preso pode ser afastar da casa onde mora, monitorado por sistema de GPS na tornozeleira.

REGRAS

Não pode se afastar mais de 50 metros da residência no período noturno. Pode trabalhar entre às 6h e 19h, em dias úteis.