TRêS LAGOAS Confira a relação de reclassificação dos aprovados no processo seletivo Eliminados no processo seletivo foram reclassificados por decisão da Justiça

4 MAI 2020 - 09h:03 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas foi obrigada a cumprir decisão judicial e teve que reclassificar os candidatos eliminados em um processo seletivo para a contratação de professores para a Rede Municipal de Ensino.

O processo foi realizado no começo do ano para a contratação de 343 servidores. A decisão da Justiça deve-se a ausência ou não de autenticação de histórico escolar e diploma durante o processo de seleção. Em decorrência disso, cerca de 683 candidatos foram inseridos na nova classificação, conforme consta no novo edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (4).

EXONERAÇÃO

Segundo a prefeitura, em decorrência das férias escolares do meio e também do final do ano, independente do cenário de pandemia da Covid-19, os contratados foram exonerados e, após o final do período de recesso, serão recontratados. Os professores tiveram os contratos encerrados na quinta-feira (30).

Ainda segundo a administração municipal, após o dia 18 de maio, quando encerrar as férias, que neste ano devido a pandemia da Covid, foi antecipada para julho, os professores que se mantiveram nos cargos e os reclassificados devido a decisão da Justiça, serão recontratados/contratado para o restante do ano letivo.