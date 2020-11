ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros reservam para você

11 NOV 2020 - 07h:01 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Fada sensata e cheia de intuição que fala? Pois é, meu cristalzinho! Nesta quarta, o Sol, que reina em Escorpião desde o dia 22 de outubro, troca likes com Netuno. Esse aspecto deve dar uma turbinada em sua sensibilidade e também aumentar a sua intuição. Não se surpreenda se você tiver sonhos reveladores, capazes de ajudar a descobrir tramas ou intrigas que estão atrapalhando o seu sucesso pessoal. Se isso acontecer, siga sua intuição!

Hoje também a Lua passa suas últimas horas no signo de Virgem e logo no início da tarde se muda para Libra. Como forma um trígono com Júpiter e Plutão, nossa fada sensata favorece o campo profissional, facilitando a conclusão de um negócio importante, uma conquista pessoal ou ainda o cumprimento de uma meta ambicionada - e isso te deixará muito satisfeitx.



Vejo ainda que nesta quarta você deve sentir em seu íntimo um forte desejo de efetivar uma mudança que você está acalentando há algum tempo. Faça planos práticos e avalie todas as possibilidades que a vida lhe apresenta.



No amor, os astros indicam que um crush novo pode aparecer e fazer seu coraçãozinho bater mais forte. Abra as porteiras do seu coração para um novo relacionamento amoroso, mesmo que seja virtual por enquanto.

Palpite do dia: 18, 00 e 99.

Cor do dia: verde.

Touro (21/04 a 20/05)

Hoje a Lua se despede de Virgem e começa um rolê em Libra, mantendo o clima agradável que já estava presente no seu signo desde o dia de ontem. Você deve se sentir com mais esperança e terá energia para pensar nos seus projetos futuros com otimismo.

A Lua, além de fada sensata, é responsável pelas emoções e sentimentos. Nesta quarta ela dá um match delicinha com Vênus, o planeta do prazer e do amor. A vibe resultante desse aspecto deve facilitar os encontros pessoais e profissionais, anunciando momentos agradáveis e de satisfação pessoal.



Na saúde, vejo que você pode receber uma boa notícia e, com isso, eliminar uma dúvida relativa a um probleminha que estava causando preocupação.



Outra influência presente em seu dia é fruto do aspecto que vai rolar entre Plutão e o asteroide Quíron e indica que você poderá ser chamadx a ajudar alguém de quem gosta muito.

Palpite do dia: 55, 64 e 82.

Cor do dia: preto.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, meu cristalzinho, hoje a Lua dá tchauzinho para Virgem e começa um rolê em Libra. Esse fato muda a sua energia, te deixando mais sociável e amável no trato com os outros. Vai dar bom em encontros sociais ou profissionais e as parcerias de qualquer tipo estão favorecidas.

Hoje também rola um match lindão da Lua com Júpiter e Plutão e isso vai ajudar a concluir negociações que resolvam muitos assuntos financeiros pendentes. Amém que fala? Por outro lado, vai rolar uma treta entre Vênus - que segue o baile em Libra - e Marte - nosso reizinho pistola que continua retrógrado em Áries. Esse aspecto pode turbinar sua irritação e impaciência. No amor, alerta de treta com o mozão! Tome seu paracetaloka e não piore a situação. Aliás, a melhor alternativa é usar a paciência e a compreensão para resolver o problema, afinal, quando dois não querem, um não briga.

Palpite do dia: 83, 92 e 65.

Cor do dia: amarelo-ouro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, aproveite as últimas horas da Lua em Virgem para dar uma geral nas suas coisas, arrumar seu armário, aquele cantinho esquecido da casa ou do trabalho e organizar papeis e documentos. Comece logo cedo e faça essa tarefa com boa vontade, pois nessas arrumações você poderá até mesmo encontrar algo que achava ter perdido e que lhe será muito útil.

Hoje também rola um aspecto lindão da Lua com o pequeno e poderoso Plutão. Isso pode ajudar você a descobrir uma nova forma de abordar e superar um desafio que atrapalha o seu sucesso pessoal.



Vênus, que segue o baile em Libra, forma uma conjunção com Mercúrio e estimula rever e reavaliar os seus relacionamentos pessoais, seja no ambiente profissional, no ambiente doméstico ou ainda no ambiente íntimo.



Existem muitas energias positivas no ar: entre nessa sintonia e aceite as mudanças.

Palpite do dia: 39, 84 e 03.

Cor do dia: vermelho.

Leão (22/07 a 22/08)

Hoje a Lua sai do signo de Virgem para ingressar em Libra, também chamado de balança. Essa energia deve provocar uma vibe reflexiva, te levando a avaliar seus relacionamentos pessoais e profissionais.

Hoje também rola uma oposição entre Mercúrio e Urano, o que pode ser bastante útil para esclarecer alguns assuntos em pauta e descobrir novas oportunidades no campo profissional. Os contratos de trabalho que você vem ambicionando poderão ser alcançados com sucesso.



Já a saúde deve ser influenciada por um aspecto do Sol com Netuno, que indica que o dia de hoje é perfeito sem defeitos para fazer aquele check-up que você vem adiando há tempos! Bote a cara no sol, vista-se de coragem e enfrente essa tarefa, especialmente se você estiver passando por algum tipo de mal-estar. Os exames devem confirmar caso esses sintomas sejam apenas resultado do estresse dos últimos meses. Portanto, encare a tarefa e mantenha a tranquilidade.

Palpite do dia: 22, 58 e 85.

Cor do dia: dourado.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, hoje a Lua deixa seu signo, mas não fique triste, não, meus consagrados. Com a fada sensata de rolê em Libra, tudo se torna mais agradável! A energia gerada é mais leve e permite que sejam resolvidos conflitos e desavenças, tanto em ambiente profissional como em ambientes mais íntimos ou domésticos.

Mas atenção: apesar dessa energia good vibes emanada pela Lua, nosso reizinho pistola Marte segue o baile retrógrado em Áries. Aproveite a energia para retomar sobre assuntos parados que precisam de solução e concluí-los definitivamente.



Caso sinta necessidade, use a energia da quadratura entre esse planeta e o pequeno e poderosíssimo Plutão para encerrar definitivamente algo que lhe causa mal-estar e que tem dificuldade de enfrentar de peito aberto. Quanto mais rápido você resolver essa pendência mais facilmente conseguirá o alívio que necessita.

Palpite do dia: 50, 32 e 14.

Cor do dia: preto.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje a Lua inicia um rol^ê no seu signo e se junta ao planeta Vênus. Esse aspecto astrológico facilita os relacionamentos íntimos, sociais e também os profissionais.

Hoje os diálogos irão fluir com facilidade e parcerias e os acordos estão favorecidos.



Além disso, hoje também rola um bom aspecto da Lua com Júpiter e Plutão que deve ajudar você a concluir boas negociações e a resolver pendências financeiras.



Mas não vou mentir: o dia não será perfeito sem defeitos. Vênus treta com Marte, que continua em retrogradação em Áries, e isso deve dar uma turbinada na sua irritação e impaciência. O efeito será sentido especialmente no amor e o alerta de treta com o mozão é real oficial. Tome seu paracetaloka e use da diplomacia do seu signo para fugir de ciladas.

Palpite do dia: 96, 87 e 24

Cor do dia: rosa-claro

Escorpião (23/10 a 21/11)

Aproveite as últimas horas da Lua em Virgem para dar conta das atividades do dia a dia que precisa desenvolver. Graças a essa configuração, as ocupações corriqueiras devem transcorrer com facilidade e até mesmo contar colaboração de parceiros e colegas, seja no ambiente familiar ou profissional. Aposte no trabalho em equipe e conseguirá ótimos resultados.

Hoje também rola um match maravigold entre a Lua e Plutão. Essa energia vai facilitar a descoberta de uma nova forma de abordar e superar um desafio que atrapalha o seu sucesso pessoal. Aproveite para avaliar novamente a sua posição e o seu comportamento e examine se você tem a possibilidade modificar de alguma forma seu modo de agir.

Nesse sentido, seu mapa astral deve ajudar muito, já que eles traz revelações importantes sobre sua personalidade, pontos positivos, aspectos que precisam ser melhorados, além de indicar a forma como as pessoas te veem, como você lida com as emoções e muito mais. Portanto, se ainda não tem um, faça o seu em minha loja. Ele é fundamental nesse processo de descoberta tão favorecido no dia de hoje.



Os relacionamentos pessoais também podem estar precisando de uma reavaliação. Por isso, converse francamente com o crush ou com o mozão e se coloque à disposição para ouvir suas reivindicações.

Palpite do dia: 88, 07 e 16.

Cor do dia: verde-claro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, hoje a Lua dá tchauzinho para Virgem e começa um rolê em Libra, signo regido pela fada sensata Vênus, planeta do amor e do prazer. Essa energia deve provocar uma reflexão sobre seus relacionamentos pessoais, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente doméstico. Use a energia do dia para examinar como eles estão e corrija qualquer desavença que possa estar atrapalhando.

No campo financeiro, aproveite a oposição de Mercúrio - que segue o baile em Escorpião - com Urano, que está de rolê em Touro. Essa configuração astral vai dar aquele help maroto para que você consiga elaborar novas estratégias e obter melhores resultados de seus investimentos, descolando aquela graninha consagrada. De maneira geral, a instabilidade do mercado financeiro não aconselha os investimentos de risco. Então, tome seu paracetaloka direitinho e pague as contas primeiro antes de sair fazendo loucura por aí!



Vejo ainda que nesta quarta a saúde também pode causar preocupação, especialmente por conta do cansaço que deve sentir no final do dia. Mas não se preocupe: tudo indica que isso seja somente o resultado do estresse dos últimos meses.

Palpite do dia: 62, 71 e 35.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Hoje o nosso satélite está transitando no signo de Libra, signo de sociabilidade e amabilidade por excelência e regido pelo benéfico Vênus. A energia gerada hoje será mais leve permitindo que sejam resolvidos conflitos e desavenças seja em ambiente profissional que em ambiente mais íntimo, amoroso ou doméstico. Lembre-se, porém que existe uma energia de oposição gerada pelo planeta Marte, ainda em retrogradação em Áries.

Esse aspecto astrológico causa conflitos internos e não somente nos seus relacionamentos com os outros. Você poderá se sentir dividido entre duas energias opostas, uma que gera amabilidade e simpatia, e a outra que gera conflito e agressividade.

Qual dela irá prevalecer hoje? Tudo irá depender de você e de sua capacidade de endereça-la adequadamente para os fins aos quais se propõe.

Palpite do dia: 09, 27 e 45.

Cor do dia: prata.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, hoje a Lua começa um rolê pelo signo de Libra, regido pela fada sensata Vênus. Até aí, tudo bem, porque teoricamente essa configuração astral emana uma energia delicinha para os relacionamentos pessoais, seja no amor ou na vida profissional.

Acontece que Marte, nosso reizinho pistola, tá superanimado pra estragar a festa. O planeta vermelho, que segue em Áries, arruma uma treta braba com a Lua e turbina sua vontade - mesmo que inconsciente - de provocar uma DR. Pare de ser doidx, minha filha: se provocar o mozão, vai ter de engolir um dia cheio de conflitos e desavenças.



E mais: essa energia pode até criar o clima para uma separação. Portanto, se você quer evitar isso, é melhor ser muito prudente ao expor as suas opiniões ou reivindicações.



E atenção: gastos excessivos, que comprometem o equilíbrio financeiro, podem ser os assuntos que vão semear a discórdia entre você e o mozão. Inspire, respire e não pire. Procure refletir sobre a razão de sua irritação e conseguirá expor seus sentimentos sem entrar em conflito.

Palpite do dia: 10, 37 e 73.

Cor do dia: laranja.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, mais um dia dando tudo errado, como o esperado. Hahah Brincadeira! Não desanime, não, meus consagrados. Hoje algumas de suas iniciativas podem não lhe oferecer o resultado desejado, porém você não deve desistir de seus objetivos! Seja resiliente e adapte-se às circunstâncias que estão em constante modificação.



Nesta quarta as ocupações corriqueiras do dia a dia devem transcorrer sem grandes percalços, tanto no ambiente profissional como no ambiente doméstico. Porém, mesmo assim, é possível que você sinta dentro de você uma sensação indefinível de frustração que não tem uma origem clara em sua mente. Procure deixar que as águas transcorram sob a ponte sem a sua intervenção e logo voltará a se sentir leve e esperançosx em relação ao seu futuro.

Às vezes as frustrações provocam lágrimas amargas, mas procure encará-las como aprendizados preciosos. Muitas vezes elas escondem verdadeiros tesouros, que forçam seu caminho até à superfície para serem descobertos.

Palpite do dia: 47, 38 e 83.

Cor do dia: preto.