ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros reservam para você

18 NOV 2020 - 07h:22 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, a quarentena não está valendo para os astros e nesta quarta vai ter uma superaglomeração em Capricórnio. Júpiter e Plutão, que já estavam lá, ganham reforço da Lua.

Esse trio parada dura promete trazer resultados positivos e importantes no âmbito profissional e vão dar uma superforça para você implantar novos projetos pessoais e alcançar as suas metas.



Hoje também rola uma troca de likes entre o Sol e o planeta Saturno, que está Capricórnio. Vai dar bom em seus relacionamentos com chefes ou superiores, seus esforços podem ser reconhecidos e é possível, até mesmo, um up em carreira.



O campo afetivo, no entanto, poderá precisar de mais atenção de sua parte. Não deixe que as preocupações atrapalhem o convívio com seus entes queridos. Lembre-se que um bom diálogo pode esclarecer qualquer mal-entendido.



No amor, seja paciente e aprenda a acolher as reivindicações do mozão. Se for necessário uma conversa sobre um assunto mais espinhoso, escolha com carinho o momento ideal para isso.

Palpite do dia: 25, 61 e 88.

Cor do dia: lilás.

Touro (21/04 a 20/05)

Quarto com Q, de que maravilha, Touro! Hoje, decididamente, o dia será mais agradável e você pode pensar em usar algumas horas para os seus cuidados pessoais.

Os obstáculos mais prementes parecem ter encontrado uma solução deixando você mais otimista em relação ao seu futuro.



O campo profissional requer ainda muita atenção de sua parte porque as adaptações à nova realidade se fazem urgentes e necessárias.



E a Lua dá uma força nesse sentido. De rolê pelo signo de Capricórnio, ela faz uma aglomeração delícia no mesmo signo com o poderoso Plutão e o benéfico Júpiter, indicando a possibilidade da conclusão de um bom negócio, o fechamento de um contrato ou o fim de uma negociação há muito ambicionada. Amém que fala?



Hoje também você deve aproveitar o trânsito de Mercúrio em Escorpião para tirar o melhor que puder de sua mente, que está aguçada e esperta!

Palpite do dia: 80, 62 e 89.

Cor do dia: vermelho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Apesar de seus esforços, as coisas podem estar demorando para lhe oferecer os resultados desejados, mas você não deve desistir de seus objetivos, meu cristalzinho.

E o dia de hoje deve te trazer um alento nesse sentido: com a Lua de rolê em Capricórniop e em conjunção com Júpiter e Plutão, você poderá conseguir dar uma direção segura e definitiva para um projeto já em andamento.



Sua paciência, porém, estará sendo duramente testada, pois não será fácil conseguir a colaboração de colegas e chefes para implantar aos seus projetos.



Caso você seja trabalhador autônomo ou tenha um comércio, precisará motivar os seus parceiros a colaborarem com você, portanto, esclareça eventuais dúvidas, assuma uma postura beeem simpaticona e não imponha sua opinião.



No campo afetivo, é melhor fingir demência do que comprar tretas com o crush ou mozão. Ouviu DR? Fuja para as colinas!

Palpite do dia: 63, 00 e 09.

Cor do dia: vinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Saudade de uma aglomeração, né, minha filha?! Olha, no céu, os astros não estão dispostos a passar saudade, não, viu? E o local do fervo é Capricórnio. Além de Saturno, Júpiter e Plutão, que já estão por lá há alguns meses, a Lua também começa seu rolê neste signo. Como resultado, o campo profissional, a carreira e o trabalho ganharão foco e destaque.

E mais: a Lua forma conjunção com Júpiter e Plutão. Esse aspecto astrológico sugere que alguns assuntos que pipocaram nesse ano tão perturbado estão perto de serem resolvidos.



Você também pode aproveitar dessa energia para fazer uma modificação em seus objetivos, traçar novas metas e reavaliar as suas iniciativas diante de uma nova realidade.



Marte, que segue o baile fervendo em Áries dá o impuldo que você precisa para ter coragem e tomar decisões que serão determinantes para o seu futuro. Se der medo, vai com medo mesmo, meu cristalzinho!

Palpite do dia: 73, 46 e 91.

Cor do dia: dourado.

Leão (22/07 a 22/08)

Segura o forninho, Leão! Hoje rola uma configuração tensa entre a fada sensata Vênus e velho Saturno. Isso pode causar uma sensação de tristeza ou ainda de decepção, pois, apesar de seus esforços, você pode sentir que consegue obter um resultado financeiro suficiente de suas iniciativas.

A Lua, que segue o baile em Capricórnio, focaliza a carreira e a área profissional e também mexe com as emoções, despertando um eventual sentimento de decepção guardado no seu íntimo.



Talvez você esteja até pensando em uma mudança de emprego porque não se sente suficientemente apreciadx por seu chefe ou superior ou porque deseja melhorar seu salário. Procure afastar essas nuvens de sua mente e arme-se de paciência pois a atual configuração não favorece as mudanças profissionais nesse período.

Palpite do dia: 65, 29 e 02.

Cor do dia: prata.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua cresce no signo de Capricórnio e promove uma mudança energética intensa. Isso representa sinal verde para a realização de muitos projetos pessoais e profissionais.

Mas atenção: suas iniciativas precisam ser bem delineadas para obter uma base segura e positiva para o crescimento.



Hoje também o Sol forma hoje um aspecto maravigold com Saturno, que segue o baile nos últimos graus de Capricórnio e já começa a despejar influências no signo de Aquário, onde ingressará em meados de dezembro. O momento é ideal para iniciar a reconstrução de algo que estava abalado ou até mesmo que tenha sido destruído devido à pandemia e que abalou os alicerces da economia.



No amor, as energias favorecem o fortalecimento ou a reconstrução de um relacionamento que esteja capengando e precisando de um reforço para ficar de pé.

Palpite do dia: 12, 48 e 75.

Cor do dia: creme.

Libra (23/09 a 22/10)

Vênus continua o rolê em seu signo, porém, hoje, nossa fada sensata forma um aspecto negativo ao chatinho Saturno - também conhecido como Chaturno pelos mais íntimos. Essas energias podem causar um sentimento de decepção e atrapalhar o otimismo que você estava sentindo ainda ontem. Não se preocupe: essa sensação será pouco duradoura.

Talvez ela seja causada pela dificuldade em conseguir um bom rendimento financeiro para equilibrar o seu orçamento. Quem nunca, né?



A boa notícia é que o Sol manda um help, formando um bom com o planeta Júpiter. Isso deve ajudar você a obter algum êxito - mesmo que modesto - de suas iniciativas.



#DicadoBidu: se você tem seu próprio negócio ou é profissional autônomo precisará motivar os seus parceiros a colaborarem com você, mas sem impor a sua opinião! Se meter o louco e chegar mandando em todo mundo, vai ficar com a fama de arrogante e ainda passar nervoso sem conseguir o que deseja.



Com o mozão, procure incrementar o seu relacionamento com atitudes românticas e carinhosas.

Palpite do dia: 04, 58 e 40.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje, o Sol em trânsito a 18 graus de seu signo forma um aspecto maravigold com o chatinho Saturno, que está em retrogradação. Essa configuração é ideal para você parar de ser doidx e voltar pra casinha! Ela ajuda no bom equilíbrio funcional e mental e isso deve ser muito útil para acalmar um pouco suas emoções, que estão fervilhando nos últimos tempos.

Outra configuração astrológicas que vai rolar hoje é o match perfeito sem defeitos da Lua com Júpiter e Plutão. Esse alinhamento favorece a conclusão de acordos, fechar negócios ou firmar contratos como encerramento de algo que você estava pleiteando há muito tempo.



Na vida profissional, você explorar essa energia para incentivar os seus parceiros e colegas a colaborar com você na elaboração de novos projetos.



No entanto, atenção: nosso reizinho pistola Marte manda avisar que é bom tomar cuidado na hora de expor suas opiniões para não causar tretas.

Palpite do dia: 68, 86 e 32.

Cor do dia: prata.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Capricórnio é o endereço da aglomeração delicinha que vai rolar hoje! Mas atenção: só os astros estão convidados! Por mais rolezeiro que você seja, sossega o facho e fica em casa, Sagita!

Mas continuando, quem participa da aglomeração que vai rolar em Caprica é Saturno, Plutão, Júpiter e a Lua. Por conta desse encontrinho, o foco de suas ações e atividades precisarão necessariamente se voltar para o campo profissional, do trabalho e da carreira.



As suas metas pessoais, portanto, precisarão ser focalizadas e analisadas para fazer nelas eventualmente as modificações e adaptações que os acontecimentos irão lhe sugerir.



Mas tem gente - ou melhor - planeta que não está gostando nada dessa festa: Vênus arruma treta com os festeiros, sugerindo que algum fato importante te forçará a rever os seus planos econômicos e financeiros para fazer face aos novos acontecimentos.



Outra energia disponível no dia de hoje é a de Marte, que segue o baile em Áries e forma aspecto favorável com o seu Sol. Canalize positivamente essa energia para estabelecer seus novos objetivos.

Palpite do dia: 78, 87 e 69.

Cor do dia: verde.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, o dia de hoje deve passar por uma grande mudança energética. Entre elas o fato de a Lua estar em seu signo. Aproveite o dia de hoje para olhar para trás e admirar o percurso percorrido durante todo este ano de pandemia. Veja: as montanhas que você teve que escalar lhe apresentaram enormes dificuldades, mas o seu temperamento determinado ajudou você a chegar ao topo. Portanto, coragem! Não desista dos seus sonhos agora!

Hoje o Sol forma um aspecto maravigold com Saturno, que segue o baile nos últimos graus de Capricórnio e já despeja influências em Aquário, sua próxima morada, onde ingressará em meados de dezembro.



Esse é o momento é ideal para iniciar a reconstrução de algo que estava em desenvolvimento e que eventualmente sofreu um abalo há alguns meses. Fortaleça ainda mais a sua vontade!

Palpite do dia: 70, 52 e 07.

Cor do dia: vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Preparadx para passar aquele pano maroto, Aquário? Pois é, meus consagrados, hoje você pode estar mais focadx em seu relacionamento afetivo ou amoroso. O dia de ontem estimulou as tretas no relacionamento e, depois da tempestade, é comum a vontade de consertar algumas coisas.

De fato, um aspecto negativo de Vênus ao chatinho Saturno poderá causar um sentimento de decepção e uma necessidade de retomar o diálogo para consertar aquilo que a irritabilidade estragou nos dias anteriores.



Além disso, os seus problemas financeiros podem estar atrapalhando não somente o seu bom humor, mas também a forma como você se adapta às circunstancias instáveis do mercado. Lembre-se que nem tudo depende somente de você e que a colaboração de parceiros e colegas pode ser a solução para obter mais sucesso de suas iniciativas. Pense nisso.

Palpite do dia: 26, 98 e 62.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Tá frustrada, minha filha? Morre que passa. Brincadeira! Se você vem sentindo um sentimento de frustração, trago boas notícias: essa sensação ruim deve se dissipar ao longo do dia, por isso, não lhe dê muita importância, pois ela é fruto da ansiedade gerada pelos atrasos em conseguir alcançar as suas metas.



Hoje o Sol forma um aspecto com o chatinho Saturno que pode ser difícil para seu signo. Aliás, essa pode ser a principal causa principal de seu mal-estar.



Chatruno gera uma energia de carência e de limitação: não se deixe levar por ela! Ao contrário: use-a em seu favor para implantar planos concretos e precisos e ir adiante na realização de seus sonhos pessoais.



#DicadoBidu: mantenha os pés no chão e a mente racional para poder concluir boas negociações ou ainda fechar contratos que você estava pleiteando há muito tempo. Tire proveito também nas suas reuniões profissionais para incentivar os seus parceiros e colegas a colaborar com você na elaboração de novos projetos.

Palpite do dia: 99, 72 e 54.

Cor do dia: pink.