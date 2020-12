ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quarta-feira Saiba o que os astros reservam para você

2 DEZ 2020 - 07h:32 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Com a entrada da Lua em Câncer, a relação familiar ganha destaque nesta quarta, Áries! Você gosta de dar ordens e garantir que tudo seja feito do seu jeito, mas talvez seja preciso rebolar esse jogo de cintura para conservar a paz em casa.



Quer uma boa notícia? Alguém da família pode dar uma mãozinha se você estiver passando por um perrengue financeiro. Agora, se tudo vai bem nessa área, a Lua e Urano unem forças para favorecer a compra de algo importante para o lar -- há até a chance de dar entrada na casa própria!



Mas é melhor ir com calma na hora de lidar com o mozão, porque o ciúme tende a falar mais alto e pode trazer problemas. Se ainda não encontrou um "peixão" pra chamar de seu, melhor ter cuidado com o reaparecimento de alguém do passado: pense bem se vale a pena "reciclar o material" ou tentar algo novo, tá?

Palpite do dia: 64, 10 e 55.

Cor do dia: Laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

Hoje, você vai se comunicar com mais facilidade e pode apostar nessa qualidade para se destacar em todas as áreas, especialmente no trabalho. Com a Lua brilhando em sua Casa 3 e trocando afagos com Urano à tarde, sua lábia estará imbatível! Bom para quem trabalha com o público, vendas ou diretamente com comunicação -- essa é a sua hora de brilhar e conquistar resultados expressivos!



As estrelas podem alimentar o desejo de passear e sair da rotina, mas é melhor não exagerar na dose e colocar a saúde em primeiro lugar. Se for mais seguro adiar uma viagem ou um programa de lazer, paciência. Com o bom aspecto entre a Lua e Urano, vale a pena explorar a tecnologia para se encontrar com as pessoas que ama e colocar o papo em dia.



Vai ser fácil se acertar com seu tigrão/sua tigresa se apostar no diálogo. Há sinal de novidades na conquista, mesmo que seja um envolvimento passageiro ou que o lance fique apenas no mundo virtual por enquanto.

Palpite do dia: 74, 56 e 65.

Cor do dia: Creme.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua migra para Câncer nesta quarta e coloca o setor de finanças em destaque! O astral é favorável para acertar as contas, já que tudo deve correr bem na hora de lidar com dinheiro. Boa notícia que fala, né, Gêmeos? Mas não é para sair por aí torrando cada centavo, tá? É verdade que você pode ter boas novas nessa área e há chance até de receber uma grana que não esperava, mas cautela sempre cai bem, especialmente com os gastos extras do final do ano logo aí.



Lua e Urano se entendem à tarde e avisam que agir nos bastidores e manter segredo sobre os seus negócios pode ser lucrativo. Se pintar o desejo de ficar no seu canto e curtir seus passatempos preferidos à noite, siga seus instintos.



As estrelas avisam que é melhor ter cautela com a possessividade se já encontrou a sua cara-metade. Mas, se busca um grande amor ou um lance passageiro para animar seu coração, melhor não aumentar demais as expectativas.

Palpite do dia: 57, 03 e 39.

Cor do dia: Dourado.

Câncer (21/06 a 21/07)

Pode comemorar, Câncer! Com a entrada da Lua em seu signo nesta madrugada, não vão faltar confiança e disposição para correr atrás dos seus interesses. E esse é o recado da rainha de bateria Lua: concentre-se nos seus objetivos e coloque a mão na massa. Hoje, o sucesso depende apenas de você!



À tarde, Lua e Urano trocam likes e o seu lado sonhador se destaca. Teve uma grande ideia, mas não sabe como colocar em prática? Conte com os amigos, seja para firmar parceria, ouvir novos pontos de vista ou só ganhar aquele apoio do pessoal que está sempre do seu lado. Aproveite para se aproximar das pessoas que são importantes em sua vida.



Nos assuntos do coração, o recado dos astros é diretão: afaste a rotina e reforce os laços com o seu amorzinho. Alguém da turma pode ter um papel importante na conquista: fique de olho!

Palpite do dia: 31, 76 e 94.

Cor do dia: Branco.

Leão (22/07 a 22/08)

No que depender dos astros, esta quarta promete algumas surpresas. Como a Lua vai infernizar o seu signo a partir de hoje, pode ser uma boa redobrar o cuidado na hora de tomar decisões e pegar mais leve em algumas situações complicadas.



Se anda se desentendendo com alguém no trabalho, é hora de esconder seus sentimentos e fazer um esforço para manter as aparências. É que, à tarde, Lua e Netuno se entendem e avisam que agir nos bastidores, ou fazer negócios em segredo, pode ser mais produtivo do que você esperava. A coisa apertou? Siga sua intuição e vai encontrar a melhor maneira de lidar com qualquer imprevisto!



Um romance escondido pode se tornar irresistível e há chance até de se envolver com alguém comprometido. A confiança será essencial para manter a paz com o love. Mas, se há motivos para desconfiar da fidelidade dele(a), a chance de descobrir algo aumenta muuuito!

Palpite do dia: 50, 68 e 41.

Cor do dia: Ocre.

Virgem (23/08 a 22/09

Os relacionamentos em geral, e as amizades em particular, ganham novo ânimo com a entrada da Lua em sua Casa 11. Um ar aventureiro vai soprar para o seu lado, Virgem, e pode trazer à tona o desejo de sair por aí e reunir os amigos. Mas não dê bobeira: a saúde vem em primeiro lugar e, se não der para desfilar por aí, o jeito é usar a criatividade e reunir todo mundo em uma chamada de vídeo, por exemplo.



Lua e Urano vão sorrir para os seus interesses à tarde, especialmente se pensa em tentar um curso novo ou retomar os estudos. Tudo o que puder aprender será bem-vindo, inclusive as experiências pessoais -- algumas coisas a gente só assimila quando sente na própria pele, né? Ainda bem que o astral estará positivo!



O clima também será favorável para se aproximar do crush. Você poderá conhecer alguém interessante que mora longe, mas talvez o lance tenha que ficar virtual por enquanto. Há sinal de animação e sintonia com o seu amor.

Palpite do dia: 69, 33 e 87.

Cor do dia: Verde.

Libra (23/09 a 22/10)

Com a entrada da Lua em Câncer nesta quarta, a dica dos astros é cuidar um pouco melhor da sua imagem, inclusive na vida profissional. Em casa ou no serviço, coloque as mãos na massa e mostre que pode dar conta de qualquer tarefa. A ambição também ganha destaque e você não vai poupar esforços para conseguir o que deseja.



À tarde, a Lua sorri para Urano e promete favorecer planos mais ousados, especialmente se está a fim de tentar uma mudança radical no visual ou partir para um emprego novo. Planos para sair da rotina e viver algo diferente contam com boas energias.



A vida amorosa se torna mais sólida, ainda mais se vocês dois têm planos para o futuro juntos. Mas os astros também prometem momentos quentes na cama! Se quer encontrar um novo amor, experimente diminuir as exigências e usar a sua sensualidade para fisgar seu alvo.

Palpite do dia: 88, 52 e 07.

Cor do dia: Verde-claro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje, a Lua entra em sua Casa 9 e aumenta o desejo de sair da rotina, de se divertir e viajar. Pena que nem tudo acontece como a gente gostaria, né? Se curtir alguns dias de férias não está na sua agenda, o jeito é apostar na determinação do seu signo para lidar com as tarefas monótonas do dia a dia.



Mas não jogue a toalha e mantenha a esperança: se surgir qualquer chance de fazer uma viagem ou um passeio de última hora com a galera, vá em frente! Nem precisa falar que não dá para deixar os cuidados com a saúde de lado -- divirta-se, mas sem correr riscos desnecessários. Com o sextil entre Lua e Urano, o astral se torna mais favorável para conversar com quem está longe e matar a saudade das pessoas próximas.



O romance conta com muita descontração e vocês dois podem até se arriscar e dar um rolê por aí, só pra sair da rotina. Está de olho em alguém? Aposte no bom humor e na leveza para encantar e seduzir.

Palpite do dia: 26, 44 e 08.

Cor do dia: Vermelho.

Sagitário (22/11 a 22/12)

A Lua vai entrar em sua Casa das Transformações e pode reservar algumas surpresas para o dia. Como o astral favorece mudanças, vale a pena dar uma olhada na sua vida e ao seu redor para descobrir o que precisa ser jogado fora e o que não tem mais espaço na sua rotina. Está de saco cheio do trabalho? Esse é o momento de buscar uma nova colocação ou, se já tem algo em vista, de partir pra novos desafios!



Seu signo é aventureiro por natureza e, hoje, seu lado destemido ficará mais evidente. A Lua sorri para Urano e avisa que pode ser necessário dar uma atenção extra à saúde. Faça ajustes nos autocuidados, abandone maus hábitos e tente cuidar melhor do seu corpo. Se pensa em reformar ou fazer alguma mudança no seu canto, vá em frente, especialmente se anda sonhando com um lugar arrumadinho e aconchegante para montar o home office!



Com a Lua atiçando seu lado sensual, vai ser difícil alguém conseguir resistir ao seu poder de atração. Aposte nas fantasias sexuais para apimentar as coisas com quem ama e deixe a vergonha de lado. Pode ter sorte na conquista, mas veja lá com quem se envolve, hein?

Palpite do dia: 27, 90 e 18.

Cor do dia: Vinho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Graças à Lua, que passa a brilhar em Câncer nessa madrugada, os relacionamentos em geral devem ganhar um protagonismo maior nesta quarta. Reserve um tempinho para entrar em contato com pessoas que não encontra há algum tempo, reforce os laços antigos e deixe a solidão bem longe!



No trabalho, tudo o que for feito com a colaboração dos colegas deve deslanchar. Quem trabalha em sociedade ou tem parceria com terceiros pode surfar nessa onda e alcançar resultados melhores do que esperava. Aposte na descontração e no bom humor para melhorar a convivência com os outros, inclusive com os filhos ou familiares.



A Lua troca likes com Urano à tarde e garante boas energias para se entender com o seu "cremoso" ou sua "cremosa". O romantismo está no ar e você não vai escapar do desejo de viver um lance mais sério. Mostre que está a fim de se comprometer, mas sem pressionar demais, tá?

Palpite do dia: 55, 73 e 37.

Cor do dia: Amarelo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Se depender das estrelas, seu foco estará no trabalho e vai sobrar disposição para colocar tarefas pendentes em dia, por mais chatas que elas sejam. Também será necessário se organizar melhor e não deixar tudo para o último minuto, porque os colegas e os chefes vão cobrar resultados. A saúde pede alguns cuidados extras, mas não há motivos para excesso de preocupação.



Caso ande se sobrecarregando no serviço, a dica dos astros é reservar um tempinho para relaxar e curtir a sua casa -- depois de colocar as tarefas domésticas em dia, claro. Não se desespere: com organização e esforço, dá para gerenciar o trabalho, o lar, a vida pessoal...



O único problema é que, com tanta coisa acontecendo e tanta gente exigindo sua atenção, pode faltar pique para a paquera. Agora, se já achou sua cara-metade, a rotina pode tirar a graça do romance. Só não deixe que isso aconteça com frequência, valeu?

Palpite do dia: 83, 92 e 65.

Cor do dia: Branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua ilumina o seu paraíso astral e promete as melhores energias para você curtir a vida. A sorte também vai sorrir para você nesta quarta e tudo indica que pode se dar bem em sorteio, inclusive em promoções nas redes sociais. Só fique de antena ligada para não cair em pegadinhas ou golpes. No trabalho, você vai mostrar seu lado mais gentil e não terá dificuldade para expressar suas ideias.



Com uma ótima lábia, graças ao sextil entre Lua e Urano, o sucesso estará ao seu alcance se trabalha com vendas ou com algo ligado à comunicação. À noite, pode se divertir muito ao lado dos filhos ou na companhia de pessoais mais novas. Se não der pra reunir o pessoal, o jeito é apelar para troca de mensagens, videochamada ou redes socais. O importante é não se isolar e curtir as boas energias.



A paquera conta com boas energias e será difícil alguém resistir ao seu magnetismo! Aproveite para investir naquela paixão platônica que vem tirando seu sono. Romantismo e declaração de amor vão tornar os momentos com o love inesquecíveis.

Palpite do dia: 39, 93 e 30.

Cor do dia: Azul-celeste.