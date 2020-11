ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros reservam para você

12 NOV 2020 - 07h:01 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Mercúrio, o planeta mais rapidinho Zodíaco, está de rolê em Escorpião e dá uma superturbinada em seu estado mental, aguçando sua percepção das coisas e possibilitando a elaboração de novas estratégias e diferentes abordagens para enfrentar os desafios que a vida apresenta. Use essa energia de forma positiva e coloque em prática os seus projetos.

A Lua segue o baileno signo de Libra ajuda a resolver qualquer situação em que a diplomacia seja indispensável. Seja no âmbito pessoal ou no profissional, você se sentirá mais disponível e isso vai contribuir para a conclusão de bons acordos e boas parcerias.



No amor, um aspecto maravigold entre esse Mercúrio e Plutão facilita a comunicação com o mozão e estimula o diálogo, ajudando a por fim em tretas e pendências.

Palpite do dia: 19, 82 e 28.

Cor do dia: cinza.

Touro (21/04 a 20/05)

Touro, já tomou seu paracetaloka hoje? Se não tomou, é bom, tomar! Mercúrio está de rolê por Escorpião e isso vai turbinar sua vontade de começar uma DR com o mozão. Cuidado: águas passadas não movem moinho.

Aproveite a energia do dia para esclarecer as dúvidas que estão atrapalhando o seu relacionamento, mas focalize o seu futuro, sem abrir sua caixinha de rancores.



Os assuntos financeiros também podem fazer parte da sua ordem do dia, pois a instabilidade da situação atual causa muita ansiedade em seu signo, que preza muito pelo conforto, estabilidade e bens materiais. Essa é uma excelente oportunidade para fazer seu mapa profissional, disponível em meu site. Ele deve ajudar você a explorar melhor suas capacidades e driblar desafios, permitindo olhar para o futuro com otimismo.

Palpite do dia: 20, 29 e 56.

Cor do dia: creme.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, se você já tem um mozão e conseguiu passar pelo dia de ontem plena, você é muito privlegiadx, sim! Agora, se estiver abaladah, não chora, não, coleguinha, afinal, é supernatural se sentir pensativx e reflexivx após um dia de DR, como foi ontem. Com um pouco mais de reflexão conseguirá superar esse sentimento e, com paciência, encontrará o caminho da reconciliação com o mozão. Tenha em mente que tudo depende de sua atitude.

Por outro lado, o campo profissional deve apresentar grandes conquistas. Vejo que você conseguirá alcançar um acordo importante devido à uma nova abordagem que ajudará a contornar um obstáculo que atrapalhava as negociações. Daqui pra frente, muitas coisas irão se resolvendo sozinhas, portanto aproveite essa nova energia com sabedoria.



Nos próximos dias, pode precisarresolver um assunto relativo à saúde. Empenhe-se para eliminar definitivamente uma doença ou um problema que pode se tornar crônico.

Palpite do dia: 12, 03 e 84.

Cor do dia: azul-celeste.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, meu cristalzinho, hoje a Lua - que está de rolê em Libra - forma um alinhamento com o planeta Vênus. Esse aspecto astrológico focaliza os relacionamentos íntimos e amorosos, pois a Astrologia associa esse planeta à deusa do prazer e do amor.

Resultado? Você vai levantar da cama com muuuuito fogo. Porém, esse fogo pode ser usado para incendiar os lençóis ou para botar fogo no parquinho. E aí, minha filha, se sua opção for iniciar uma DR como o mozão, melhor tomar cuidado! Ao longo do dia essa energia planetária irá mudar e se tornar mais intensa. O que começou como uma brincadeira ou conversa boba pode virar uma disputa e acabar em treta.



Pense bem antes de pagar de doidx: se você não guarda nem dinheiro, pra quê guardar rancor? Não remoa magoas ou desavenças do passado.



Em vez de caçar treta com o crush ou com o mozão, canalize essa energia de forma positiva e busque uma nova parceria profissional.

Palpite do dia: 58, 94 e 76.

Cor do dia: amarelo.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, hoje a Lua forma um aspecto de conjunção com Vênus, que se encontra em domicílio libriano. Até aí, tudo perfeito sem defeitos. O problema é que essa duplinha caça treta com Marte, o planeta da guerra, que está de rolê em Áries! Essa energia bota fogo no parquinho e provoca uma vontade doida de tretar com o mozão. Se acalme, leonino, não é dia para iniciar uma DR!

Pelo contrário, canalize essa energia positivamente e namore bastante, caso tenha com quem.



Para os solteiros, é dia de caça ao crush, nem que seja somente no plano virtual. Bora trocar likes e fazer contatinhos, meus consagrados.



De maneira geral, você poderá se sentir bem consigo mesmx, terá ânimo e disposição para as suas atividades diárias e levará adiante sua rotina com bastante satisfação.



A saúde pode ser favorecisa com a prática de atividades físicas leves, que ajudam a liberar endorfina, contribuindo para o bem-estar e alegria. Mas atenção: lembre-se que Marte continua retrógrado e pede prudência nas atividades para não se machucar.

Palpite do dia: 50, 68 e 32.

Cor do dia: amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09

Quintou com Q, de quase sexta, e o aspecto entre Lua e Vênus continua rolando, melo menos na parte da manhã. Por isso, você deve se levantar com bom humor e se sentirá muito disponível para colaborar com seus parceiros no âmbito profissional.



Vejo ainda que talvez você receba uma proposta para uma parceria ou sociedade bastante atraente. Examine-a com cuidado, pois qualquer ajuda será muito útil para incrementar ainda mais o seu campo de atuação.



No ambiente doméstico, alerta de treta: pode rolar uma discussão sobre um assunto do passado que não foi devidamente resolvido. Use o bom senso e examine todas as possibilidades disponíveis para poder se livrar desse assunto definitivamente.



Isso pode ser também relativo a um problema de saúde que está se tornando crônico. Enfrente o problema com coragem e determinação para deixá-lo para trás!

Palpite do dia: 96, 15 e 33.

Cor do dia: prata.

Libra (23/09 a 22/10)

Libra, inspira, respira e não pira, meu cristalzinho! A manhã começa com alerta de treta. É que apesar de a Lua estar em seu signo, ela se opõe a Marte, que segue o baile retrógrado. Isso pode causar uma certa turbulência em seus sentimentos e dificultar que você consiga manter a calma necessária para não prejudicar os seus relacionamentos íntimos.

Procure refletir um pouco mais sobre a razão desse sentimento, buscando respostas em seu mapa astral, para conseguir encontrar o caminho da reconciliação com o mozão através de um diálogo aberto e sincero. Tenha em mente que tudo dependerá de sua atitude.



Essa irritação poderá prejudicar você também no ambiente de trabalho, caso não consiga alcançar um acordo com seus parceiros com uma atitude mais amigável.



Mas atura e não surta, bebê, pois logo Marte iniciará a marcha direta e muitas coisas devem se resolver por si só - tenha paciência e não force as situações.



No campo da saúde, procure eliminar definitivamente qualquer mal-estar que anda te incomodando há algum tempo.

Palpite do dia: 25, 61 e 43.

Cor do dia: laranja.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Parece que o jogo virou, não é mesmo? E tudo isso graças a energia da Lua, que segue o baile em Libra, signo regido por Vênus, planeta do amor e da beleza. Aliás, é exatamente com Vênus que a Lua tem encontro marcado hoje.

Por conta desse match, quem está na pista pode descobrir um novo interesse amoroso ou conhecer um crush maravigold. Quem já tem um mozão, pode usar a energia para esquentar um pouco mais um relacionamento, que está bastante murchinho...



Porém, meus preciosos escorpiõezinhos, o céu lhe reserva algumas surpresas para hoje. Lua e Vênus formam oposição ao planeta Marte, que se encontra em retrogradação em Áries. Essa configuração sugere a possibilidade de pintar um 'oi, sumidx' que você não esperava. Pois é, as chances de retorno de um antigo crush são reais oficiais. Deus me livre ou quem me dera?



De qualquer maneira, evite iniciar uma DR caso você tenha um mozão, porque ao longo do dia essa energia planetária irá mudar, tornando-se mais intensa. Aquilo que pode ter começado como um diálogo afetivo poderá se transformar em discussão e evoluir pra treta. Não remoa mágoas do passado.

Palpite do dia: 53, 08 e 26.

Cor do dia: creme.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Quer uma quinta com emoção ou sem emoção, Sagita? Olha, o dia de hoje vai ser com emoção, não tem jeito! É que a Lua avança no signo de Libra e se alinha com Vênus, que também está no mesmo signo. Essa energia coloca assuntos sentimentais e emocionais sob os holofotes. Até aí, tudo bem. O problema é que esses astros arrumam treta com Marte, o planeta mais pistola do Zodíaco, e aí, meus consagrados, sai debaixo!

Vejo que podem rolar preocupações com a galera de casa, com o mozão ou até mesmo desavença no ambiente profissional. Tá amarrado!



Você precisará de muito controle para se manter calmx e não surtar, pois poderá se sentir pressionadx ou agredidx por um parceiro ou colega de trabalho.



De maneira geral, tome seu paracetaloka, finja demência e tente não surtar! Se usar do deboche e responder agressivamente a qualquer tipo de provocação, pode piorar a situação. E ó, isso vale especialmente no trânsito, onde uma briga pode se transformar em acidente. Vade retro!



Além disso, lembre-se de que Marte continua retrógrado e pede prudência também nas atividades físicas para não se machucar.

Palpite do dia: 09, 63 e 00.

Cor do dia: dourado.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Alô, Cristina Rocha! Bora convocar os Caprica pro Casos de Família, minha consagrada!

Pois é, sinto cheiro de treta no ar! E não é só com você, não! A energia de conflito vai prevalecer no dia de hoje e deve afetar muitas pessoas ao seu redor. Isso torna muito difícil os acordos e as parcerias, pois pode não haver colaboração por parte de seus colegas, parceiros ou sócios para resolver os conflitos e as opiniões divergentes.



Desta forma, hoje não é dia de tentar impor o seu ponto de vista a qualquer preço, nem no ambiente profissional nem com o mozão. Se pagar de doidx, vai arrumar treta, sim!



Por outro lado, essa mesma energia pode ser útil para você se livrar de um problema de saúde, um mal-estar ou uma dor que vem te atazanando há algum tempo, especialmente se o problema tiver relação com seus joelhos e articulações. Consulte um especialista e pesquise também a possibilidade de iniciar conjuntamente um tratamento alternativo.

Palpite do dia: 73, 10 e 37.

Cor do dia: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua tá com a tocha, meus consagrados! E para hoje ela promete perturbar a sua psique e produzir um sentimento de frustração, que pode desencadear em atitudes irritadiças e em impaciência. Não precisa nem ser bidu pra adivinhar que essa energia pesadona vai dificultar o bom entendimento e a compreensão entre você e seus parceiros, né?

Para amenizar essa vibe tensa, experimente outra abordagem para tentar ser compreendidx e não vire a cara achando que você está absolutamente certx em tudo o que reivindica.



Além disso, use a energia gerada pelo planeta Vênus e exponha com tranquilidade as suas preocupações - com muito tato, poderá conseguir a compreensão e a colaboração de seu parceiro. Com uma atitude mais amigável, certamente terá mais sucesso.



Na saúde, aproveite as energiar para investigar e eliminar um problema que persiste há alguns meses. Pense em fazer um check-up ou inicie uma dieta mais saudável. Às vezes, as preocupações materiais atrapalham o equilíbrio funcional de seu corpo.

Palpite do dia: 83, 02 e 92.

Cor do dia: prata.

Peixes (20/02 a 20/03)

Quintou com Q, de quase sexta, Peixes! E hoje você será tomadx por uma energia boa e vai sentir uma gana muito grande de conseguir levar adiante suas iniciativas para concretizar os seus projetos pessoais. Errado não tá, né? Tudo isso graças à Lua, que segue o baile no signo de Libra e forma um aspecto positivo com o planeta Vênus, que também está em Libra.



Você se sentirá mais otimista e vai conseguir enxergar seu futuro com mais fé, percebendo que mesmo as pequenas conquistas de cada dia são capazes de fazê-lx chegar no seu destino.



No entanto, não se esqueça de que Marte, o planeta mais nervosinho do Zodíaco, ainda está retrógrado em Áries e hoje faz oposição à Lua e a Vênus. Isso pode turbinar sua vontade de provocar uma DR com o mozão. Tome seu paracetaloka e fique no seu canto. Hoje esse tipo de diálogo pode acabar em treta. Deus me dibre!

Palpite do dia: 12, 57 e 93.

Cor do dia: verde-escuro.