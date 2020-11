ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros reservam para você

19 NOV 2020 - 07h:23 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, quintou! E hoje o astral está beeem delícia, do jeito que o brasileiro gosta! Vejo que seus projetos começam a dar bons resultados e estimulam ainda mais a sua vontade de ir adiante com suas conquistas profissionais para alcançar as novas metas ambicionadas.

Se quiser obter resultados ainda melhores, aposte no trabalho em equipe - sua capacidade de liderança é enorme e perfeita para estimular favoravelmente os seus parceiros e colegas a colaborarem com você. Aproveite essa energia positiva para incrementar ainda mais o seu campo profissional.



Marte, seu regente, também dá uma força caso precise definir novas estratégias em busca de sucesso. Você deve se sentir satisfeitx com isso, pois receberá elogios inclusive no seu ambiente familiar.



No fim da tarde, a Lua se despede de Capricórnio e ingressa em Aquário, colocando sua mente no modo turbo e dando aquela força especial na implantação de projetos de longo, prazo especialmente se forem voltados ao campo social e ambiental.

Palpite do dia: 17, 98 e 80.

Cor do dia: preto.

Touro (21/04 a 20/05)

Plutão também manda boas vibes para você delinear novas estratégias e alcançar as suas metas: já até dá pra ver um futuro mais promissor, não é?

Aproveite também esse momento favorável para solucionar alguma pendência financeira: você conseguirá implantar com sucesso os seus argumentos e concluir um bom acordo, caso seja necessário.



#DicadoBidu: fique firme em seus propósitos para alcançar os seus objetivos. A Lua em conjunção com Saturno o ajudará a implantar processos construtivos para o seu futuro. Confie no seu taco!

Palpite do dia: 72, 63 e 18.

Cor do dia: prata.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O Sol segue o baile nos últimos graus de Escorpião e a Lua o rolê nos últimos graus de Capricórnio. Esses dois astros formam um bom aspecto entre si e também com o planeta Saturno que, apesar de ser ranzinza e chatinho, está disposto a colaborar no dia de hoje.

Essas energias indicam que você conseguirá finalmente obter algum êxito de seu esforço pessoal e se sentirá recompensadx por seu empenho. Amém que fala?



Porém, hoje que não ajuda muito é Vênus. O planeta do amor instala um ranço no ar e provoca em seu íntimo uma sensação de decepção. Esse sentimento pode te levar a uma vibe de reflexão e insatisfação e você deve buscar alternativas para incrementar ainda mais os lucros de sua atividade. Errado não tá, né?



A notícia boa é que uma negociação pode ser concluída ou um acordo ser alcançado, e isso causará grande alívio.

Palpite do dia: 19, 10 e 37.

Cor do dia: prata.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, hoje o Sol e a Lua fecham na parceria e garante que equilíbrio funcional e mental não vão de faltar. Amém que fala?

Além disso, outras configurações astrológicas favorecem o trabalho e também as atividades voltadas para o cumprimento das necessidades básicas de cada ser humano.



No campo profissional, aproveite para investir parte do seu tempo para incentivar os seus parceiros e colegas a colaborar com você na elaboração de novos projetos de forma a que eles se realizem positivamente em um breve tempo.



As reuniões de trabalho serão, portanto, bastante benéficas, graças ao bom aspecto de Mercúrio, ainda em Escorpião, e que se estenderá também no dia de amanhã. Muitas cabeças pensam melhor do que uma só!



A positividade do campo astral tornará o seu dia agradável e ele irá transcorrer sem grandes percalços.

Palpite do dia: 29, 83 e 56.

Cor do dia: verde-escuro.

Leão (22/07 a 22/08)

O Sol segue o baile em Escorpião e troca likes com a Lua, que passa suas últimas horas em Capricórnio. Essa vibe amorzinho produz um sentimento bastante positivo e indica que suas iniciativas devem começar a dar melhores resultados. De fato, você deve ser tomadx por uma sensação de satisfação muito agradável.

No ambiente profissional, tudo indica que você conseguirá implantar alguns projetos expondo com sucesso as suas ideias aos seus parceiros.



Além disso, você poderá concluir bons negócios, que devem render um lucro razoável e suficiente para equilibrar o seu orçamento e ainda pensar em novos investimentos. É pra glorificar de pé, né?



Sua saúde, por outro lado, requer um pouco mais de sua atenção: vejo que pode sofrer de dores nas articulações ou de dores nas costas, por isso, não se sobrecarregue de tarefas! Compartilhe algumas de suas responsabilidades para aliviar o peso que lhe causa estresse.

Palpite do dia: 75, 66 e 39.

Cor do dia: branco.

Virgem (23/08 a 22/09

Hoje a Lua e o Sol formam um bom aspecto entre si, pois a Lua irá “conversar” com o astro-rei antes que esse deixe definitivamente o signo de Escorpião. Esse diálogo entre o Sol e a Lua pode ser comparado a um diálogo interno que acontece entre o seu lado emocional e seu lado racional e convida você a se perguntar se aquilo que você deseja é realmente realizável do ponto de vista prático.

Aproveite esse momento e analise novamente os seus planos para perceber se existem eventuais falhas e poder corrigi-las o quanto antes.



Com os novos objetivos em mente, devidamente revisados, você irá bem mais longe e alcançará metas mais concretas.



No ambiente doméstico, poderá precisar tomar uma resolução importante que pode incluir, inclusive, uma reforma ou ainda uma mudança de casa. Com o clima de compreensão e entendimento que domina o astral no dia de hoje, tudo ficará bem mais fácil.

Palpite do dia: 13, 22 e 04.

Cor do dia: verde.

Libra (23/09 a 22/10)

Está acabando, meus consagrados! Restam poucos dias para o Sol terminar o rolê que faz em Escorpião. E hoje o astro-rei nos presenteia com um match delícia com a Lua e também com Saturno, que segue o baile nos últimos graus de Capricórnio. Essa é uma configuração muito poderosa que anuncia grandes mudanças energéticas no céu.

Dependendo de sua capacidade de endereçar adequadamente essas energias, poderá iniciar um período de grande reestruturação na sua vida, tanto no ambiente profissional como no ambiente familiar e íntimo.



Vejo ainda que o clima é superfavorável para colocar um ponto final em um problema de saúde que atrapalha seu bem-estar, mesmo que isso dependa de uma pequena cirurgia.



O único que joga contra hoje é Vênus, que de cara virada com Saturno, e despeja bad vibes em seu campo amoroso. Tá amarrado, hein? De qualquer forma, fica o alerta para não esperar muito do crush ou do mozão.

Palpite do dia: 14, 05 e 86.

Cor do dia: prata.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, meu cristalzinho, hoje acontece um sextil entre a Lua e o Sol. Não vou mentir, não é um suuuuuper aspecto. Porém, mesmo mais fraquinho, ele pode ser favorável para promover um bom equilíbrio funcional e mental. Esse equilíbrio será muito necessário porque as outras configurações astrológicas estão concentradas em Capricórnio, campo da carreira e da profissão.

Vejo que hoje você terá que enfrentar um grande obstáculo, ou seja: certamente terá um enorme abacaxi para descascar!



Mas não desanime, não, meus consagrados! Júpiter e Saturno se preparam para entrar em Aquário e incentivam a elaboração de novos projetos, destinados à reconstrução de um objetivo econômico e social, e que necessitam de grande colaboração entre parceiros para dar bons resultados.



No amor, graças ao bom aspecto de Mercúrio, ainda em trânsito em Escorpião, você poderá esclarecer um mal-entendido com o mozão e quintar do jeito que o brasileiro gosta! Vrau!

Palpite do dia: 78, 60 e 69.

Cor do dia: verde.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Quintou com Q, de quase sexta, Sagita! A mesma configuração astrológica que se formou ontem no céu continuará a influenciar o seu dia de hoje, provocando vários acontecimentos que precisarão de todo o seu empenho para serem enfrentados e superados.

Se você estiver pensando mudar de emprego ou ainda desejar modificar os rumos de sua vida profissional, a hora é agora: canalize a energia que o céu preparou no dia de hoje para realizar o seu desejo!



O Sol se aproxima do seu signo e já despeja influências nos primeiros graus, anunciando que seu inferno astral está chegando ao fim! Em breve os humilhados serão exaltados, fé! Essa nova configuração produz uma forte onda de energia positiva. Amém que fala?



Hoje tambpem poderoso trio planetário formado por Júpiter, Saturno e Plutão, que estão agora todos em marcha direta, indica quer uma grande modificação no âmbito social está a caminho: prepare-se para aproveitar ao máximo essa energia.

Palpite do dia: 97, 52 e 16.

Cor do dia: cinza.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, hoje a Lua dá tchauzinho para o seu signo, mas, antes, fecha na parceria com Júpiter, Plutão e Saturno. Essa energia propõe uma revisão em seus objetivos para que seja possível adaptá-los à uma nova realidade e, assim, concretizá-los.

Hoje também rola um aspecto suave entre o Sol e a Lua que pode servir de incentivo para a busca do equilíbrio entre o emocional e o racional, entre os desejos e a realidade. Aproveite esse momento ímpar para fazer uma análise profunda de seus sentimentos: saiba fazer as escolhas certas para realizar seus sonhos.



Falando em sonhos, compartilhe os seus sonhos com as pessoas de quem gosta e em quem confia. Elas darão o apoio e o incentivo necessário para você ir ainda mais longe. Confie.

Palpite do dia: 98, 26 e 53.

Cor do dia: branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, meu cristalzinho, entre hoje e amanhã ocorrem algumas mudanças importantes no campo energético. Uma delas é provocada pela Lua, que dá tchauzinho para Capricórnio no fim da tarde de hoje e, antes de começar um rolê em seu signo, fecha na parceria com Plutão e Saturno. Essa configuração é perfeita sem defeitos para a conclusão de bons negócios, fechamento de acordos, assinatura de contratos e firmamento de boas parcerias.

Tudo irá depender de quanto você preparou o terreno para implantar as modificações que você deseja: pense na semeadura, pois daqui a pouco Saturno e Júpiter ingressarão em seu signo e certamente permitirão que você colha os frutos de seu empenho pessoal. Aí, minha filha, não adianta dizer que está colhendo frutos da horta errada, porque não foi isso que você plantou!



Portanto, aproveite essa configuração porreta para fazer mudanças importantes e que possibilitarão a concretização de um novo futuro.



Agora, saiba que Vênus não está de bom humor. O planeta do amor fica pistola com Saturno e manda bad vibes para o campo amoroso. Evite tretas e pratique o deboismo com o crush e com o mozão.

Palpite do dia: 00, 72 e 45.

Cor do dia: rosa-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, hoje rola um match lindão entre a Lua e o Sol e isso transmite uma sensação agradável de equilíbrio entre o lado sentimental e feminino e o lado racional e masculino de sua personalidade.



Esse equilíbrio será muito necessário no dia de hoje porque outras configurações astrológicas que continuam concentradas no signo de Capricórnio, indicando a possibilidade de mais obstáculos e desafios, especialmente no campo profissional e social.



Lembre-se de que se a vida lhe dá um limão você pode fazer dele uma deliciosa caipirosca! Perceba o futuro com otimismo e verá que é possível superar com sucesso os percalços que atrapalham a sua caminhada.



Na vida profissional, lembre-se também de expor suas ideias para motivar os seus parceiros a contribuir com valiosas sugestões: afinal, muitas cabeças raciocinam melhor do que uma só!

Palpite do dia: 91, 46 e 19.

Cor do dia: branco.