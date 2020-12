ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta-feira Saiba o que os astros reservam para você

3 DEZ 2020 - 07h:32 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Assuntos domésticos vão dominar boa parte desta quinta-feira, Áries! Se você trabalha em casa ou com algum parente, prepare-se para encarar alguns altos e baixos hoje. Lua e Marte não se bicam na parte da manhã e pode ficar complicado separar os assuntos pessoais da vida familiar. Preserve o seu espaço, mas sem bater de frente com os outros.



Por outro lado, você vai se sair melhor se puder contar com o apoio dos parentes em alguns momentos, e vice-versa. Trocando likes com Vênus e Netuno, a Lua favorece mudanças em casa, inclusive para um novo endereço. Que tal faxinar suas coisas para doar ou vender tudo o que não usa mais? À noite, a Lua bate de frente com Plutão e a troca de farpas ou as críticas podem azedar o clima em casa. Tenha cautela com seus comentários ácidos, ok?



Um antigo amor pode reaparecer agora e há chance até de reatarem, desde que ainda exista paixão entre vocês. Tem compromisso? Seu lado protetor se destaca e você fará de tudo para cuidar do mozão. Só pegue leve com o ciúme.

Palpite do dia: 83, 47 e 38.

Cor do dia: Branco.

Touro (21/04 a 20/05)

No que depender das estrelas, esta quinta promete ser pra lá de animada! A Lua segue firme em sua Casa da Comunicação e garante um astral favorável para circular entre grupos diferentes de colegas, conhecer gente nova e resolver qualquer assunto que exija deslocamentos rápidos. Mas, com os riscos de topar com o corona por aí, melhor aproveitar o bom aspecto da Lua com Vênus e Netuno para apostar em uma ligação ou chamada de vídeo e resolver remotamente qualquer problema, tá?



Se deixou para conversar hoje sobre algum assunto complicado no serviço ou com a sua cara-metade, é melhor ter cuidado. Lua e Marte vão quebrar o pau na parte da manhã e podem provocar mal-entendidos ou discussões. Mais tarde, porém, aproveite para ligar para pessoas queridas e colocar o papo em dia com os amigos.



Poderá se apaixonar por alguém que acabou de conhecer num app de paquera -- dê vazão ao seu charme para se dar bem. A dois, diversão e muita conversa não devem faltar.

Palpite do dia: 03, 12 e 30.

Cor do dia: Azul-vivo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nesta quinta, os astros destacam a sua habilidade para lidar com dinheiro. Com a Lua firme e forte em sua Casa das Finanças e fazendo bom aspecto com Vênus e Netuno, será mais fácil equilibrar as contas agora.



Mas não espere que o dinheiro apareça magicamente na sua conta: será preciso trabalho duro e até fazer alguns sacrifícios para encher o bolso, Gêmeos. Aproveite o astral favorável para planejar melhor seu orçamento, inclusive a longo prazo. Você pode definir algumas metas para o novo ano e até descobrir maneiras de ganhar uma grana extra. Mas a Lua não está tão boazinha assim e vai trocar farpas com Marte logo cedo, por isso, emprestar grana para um amigo pode ser uma grande furada.



O desejo de encontrar segurança também se estende à vida amorosa e talvez você exagere na possessividade. A paquera pode andar mais devagar do que gostaria, eita!

Palpite do dia: 67, 49 e 85.

Cor do dia: Cinza.

Câncer (21/06 a 21/07)

Seu jeito mais seguro e confiante não vai passar despercebido hoje! Com a Lua em seu signo, você conta com muito pique para definir novos objetivos e correr atrás dos seus interesses. No trabalho, o bom aspecto entre a Lua e Netuno estimula a criatividade e ajuda a gerenciar assuntos que dependem da sua iniciativa para dar certo.



Vai ser mais fácil unir e inspirar as pessoas à sua volta desde que você não exagere nas críticas. A briga entre a Lua e Marte na parte da manhã pode trazer seu lado implicante à tona e isso nunca é muito produtivo, certo? Além disso, mantenha os pés no chão e evite expectativas muito elevadas, seja em relação ao desempenho alheio ou à sua própria performance profissional. No romance, seu coração generoso e bem-humorado ganha destaque, mas há risco de pintar algumas tretas com seu Romeu ou sua Julieta. Mas você vai arrasar na conquista! Confiante, pode se aproximar de quem deseja e fisgar um "peixão" de respeito.

Palpite do dia: 41, 50 e 05.

Cor do dia: Amarelo.

Leão (22/07 a 22/08)

Como a Lua segue infernizando o seu astral, será preciso manter os pés no chão para evitar surpresas desagradáveis. A Lua briga com Marte pela manhã e se estranha com Plutão à noite, por isso, viagens e saúde são assuntos que vão exigir um cuidado maior da sua parte. No serviço, a dica é apostar na concentração para dar conta das tarefas e evitar o excesso de otimismo. Deixar tudo para a última hora é a receita para o desastre, minha consagrada! Em compensação, a família pode dar uma mãozinha para o que você precisar logo cedo.



Trocando afagos com Netuno à tarde, a Lua avisa que é hora de repensar algumas coisas e fazer os ajustes que achar necessários. Confie em sua intuição, seja para apontar o melhor caminho na vida pessoal ou indicar a melhor decisão em questões que andam travadas.



Seu lado sensual fica ainda mais evidente e você fará o maior sucesso na conquista! Mas também há chance de se interessar por alguém que já é comprometido, então, nada de se precipitar. Pode comemorar: a paixão vai pegar fogo e esquentar o sexo: viva!

Palpite do dia: 96, 33 e 06.

Cor do dia: Azul-claro.

Virgem (23/08 a 22/09

Com a Lua em sua Casa 11, a companhia dos amigos será bem-vinda nesta quinta. Em trígono com Vênus logo cedinho, a Lua avisa que é hora de reforçar os laços, retomar o contato com quem andava longe e colocar o papo em dia. Mas não é apenas o setor de amizades que vai sair ganhando hoje: você também vai contar com mais criatividade, boas ideias e habilidade para se comunicar. A Lua também troca likes com Netuno à tarde e avisa que parceria ou sociedade pode ser o melhor caminho para transformar seus sonhos em realidade, seja no trabalho ou em outras áreas da sua vida.



Se depender das estrelas, o desejo de sair da rotina e viver novas experiências vai motivar suas decisões. Mas a briga entre Lua e Marte pela manhã anuncia alguns desafios para os seus planos -- agir de maneira precipitada pode custar mais do que imagina. Além disso, se andava se desentendendo com uma amiga, o problema pode ficar ainda pior. Se não quiser perder uma amizade, é melhor controlar o seu temperamento.



Há chance de se envolver em um caso passageiro com um crush que conheceu através de amigos. Se o seu coração tem dono, pode comemorar: a cumplicidade e a sintonia aumentam no romance!

Palpite do dia: 61, 34 e 07.

Cor do dia: Lilás.

Libra (23/09 a 22/10)

É hora de focar no trabalho e mostrar que você encara qualquer coisa que surgir pela frente! A Lua se entende com Vênus e Netuno, sinalizando uma melhora nas finanças. Anda de olho em uma promoção? Pode receber a resposta que espera agora. Mas é melhor não comemorar com antecedência porque a concorrência será forte -- a briga entre Lua e Marte sinaliza rivalidade com os colegas e até pessoas próximas.



Você vai se importar mais com as aparências e pode se esforçar em dobro para impressionar os outros e mostrar seu potencial. Cuidar da saúde é uma boa pedida para melhorar sua imagem, mesmo que seja apenas praticando exercícios físicos dentro de casa mesmo. Aproveite o bom astral para organizar as coisas em casa, mas a oposição entre Lua e Plutão indica que as farpas e brigas com a família não estão descartadas.



Há chance de se encantar com alguém que conheceu no trabalho ou através de um colega, mas a paquera não vai correr como gostaria. A vida a dois pode se tornar mais firme se tiverem objetivos em comum e deixarem as críticas de lado.

Palpite do dia: 44, 26 e 35.

Cor do dia: Marrom.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com a Lua estimulando seu lado aventureiro, você vai usar e abusar da criatividade para sair da rotina. Mas, primeiro, foque no que é importante e cuide do trabalho, por mais chato que isso seja!



Com a Lua brigando com Marte pela manhã, é melhor não marcar bobeira nem ficar sonhando durante o expediente se quiser evitar cobranças. Você pode fazer bons contatos e até se dedicar aos projetos pessoais que deseja terminar, mas deixe para colocar esses planos em ação em outro momento. Há chance de fazer uma viagem a lazer -- se pintar a oportunidade, tome todos os cuidados com a sua saúde e vá em frente! Mas não baixe a guarda nem dê sopa pro azar, caso contrário, seu corpo é que vai pagar a conta.



Um programa de última hora ou uma viagem com o par deixa o astral mais descontraído, mas, se não der, aposte em algo diferente para fazer em casa mesmo. Alguém que mora longe pode animar as coisas na conquista, mesmo que o contato seja apenas virtual por enquanto. Paciência, Escorpião!

Palpite do dia: 54, 27 e 81.

Cor do dia: Azul.

Sagitário (22/11 a 22/12)

A Lua segue firme e forte em sua Casa das Transformações e anuncia que nem tudo vai correr de acordo com os planos. Mas não se desespere ainda, afinal, algumas dessas mudanças serão positivas. Logo cedo, a Lua sorri para Vênus e destaca sua intuição, que continua em alta. Não acredite apenas no que as pessoas dizem ou no que você consegue ver -- as aparências enganam e pode descobrir mais do que imagina se confiar em seus instintos.



Mudanças em casa e no trabalho também devem correr com a bênção das estrelas, especialmente para quem trabalha em home office ou com produtos e serviços para o lar. Livre-se de tudo que não usa mais, olhe no fundo dos armários, revise os arquivos do trampo e descarte o que ocupa espaço e não acrescenta nada. Porém, com a Lua brigando com Marte e se estranhando com Plutão, a cautela continua na ordem do dia! Cuide melhor da sua grana, não gaste à toa e pense duas vezes antes de assumir novas dívidas.



A paixão tem tudo para esquentar os momentos de intimidade com o par, mas as brigas também devem azedar esse caldo. Na paquera, imprevistos ou gente de intrometendo no seu caminho podem atrapalhar seus planos, eita!

Palpite do dia: 19, 37 e 01.

Cor do dia: Verde-água.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

No que depender das estrelas, os relacionamentos ganham destaque e você vai topar qualquer programa ou conversa só pra deixar o isolamento bem longe. Tá amarrado! O trabalho deve render mais se você aliar forças com os colegas na hora de cuidar das tarefas. Com a Lua sorrindo para Vênus logo cedo, as parcerias contam com excelentes energias, especialmente se puder contar com os amigos.



Mas o atrito entre Lua e Marte pode atrapalhar seus planos de reunir o pessoal em casa, já que as brigas e desentendimentos não estão descartados. Se quiser fazer as pazes com a família, deixe o passado para trás e pare de ficar remoendo mágoas antigas.



Com a Lua trocando likes com Netuno, a vontade de passar mais tempo com o mozão tem tudo para crescer. Aposte no diálogo para superar o ciúme e fazer as pazes com sua alma gêmea. Se está saindo com um paquera e quer compromisso, abra o jogo!

Palpite do dia: 29, 83 e 56.

Cor do dia: Prata.

Aquário (21/01 a 19/02)

Seu lado prático e sensato se destaca e promete dar o tom desta quinta, Aquário! Com a Lua sorrindo para Vênus logo cedo, o trabalho conta com a bênção das estrelas para decolar. Concentre-se em tarefas de rotina e redobre os esforços para dar conta das suas obrigações. E pode comemorar: com a Lua trocando likes com Netuno, quanto mais você ralar, mais vai encher o bolso. Pode ser que o dinheiro não caia do céu, mas trabalho duro é a melhor maneira de chegar lá, ok?



Agora, vale a pena ter cuidado com informações falsas e fofocas de colegas -- com a briga entre Lua e Marte, você corre o risco de se tornar um alvo no serviço. Faça sua parte e não confie demais nos outros. Outra coisa: Lua e Plutão se estranham à noite e avisam que o excesso de trabalho pode sobrecarregar seu corpo. Faça sua parte, mas não se esqueça de que a saúde pede atenção também.



A paquera pode acabar em segundo plano hoje, porque você terá muita coisa para dar conta. Talvez seja hora de fazer um certo sacrifício e colocar os interesses de quem ama em primeiro lugar.

Palpite do dia: 66, 30 e 48.

Cor do dia: Violeta.

Peixes (20/02 a 20/03)

Pode comemorar, Peixes! Com a Lua iluminando seu paraíso astral, esta quinta promete ser mais leve e interessante. A diversão está em alta e você tem tudo para viver momentos animados, mesmo no trabalho. Concentre-se em tarefas que exigem criatividade ou contato com pessoas de fora -- suas habilidades para lidar com colegas e clientes serão a chave para o sucesso.



Mas nem tudo são flores, por isso, redobre a atenção ao lidar com dinheiro. Se exagerar na dose na hora de se divertir, pode acabar se enrolando com as dívidas depois. Também não é o melhor momento pra arriscar sua grana em negócios que parecem bons demais para ser verdade, ok? Mesmo com as tarefas exigindo sua atenção, ainda dá para curtir a companhia dos amigos, planejar uma viagem de lazer ou apenas entrar em contato com gente querida que anda longe.



Prepare-se para se tornar o centro das atenções na paquera, mesmo que tenha que disputar seu alvo com alguém da turma. Tudo corre às mil maravilhas com o par, especialmente se deixar a possessividade de lado.

Palpite do dia: 85, 67 e 31.

Cor do dia: Dourado.