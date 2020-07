HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta Descubra o que os astros revelam para você

9 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua abre o dia em sintonia com Mercúrio, indicando que você pode ter um período de empatia, cooperação e cumplicidade com sua família. No entanto, vai rolar um desentendimento entre a Lua e Vênus durante a manhã, sinal de que conversas e contatos com mulheres podem reservar dissabores. Não deixe pontas soltas em assuntos que pedem clareza, mas procure agir com discrição e avalie bem com quem vai se abrir: há risco de se meter em fofoca, mal-entendidos e ser vítima de gente falsiane. Urano manda boas vibes para a sua grana e se der mais atenção aos seus interesses materiais, pode sair no lucro. Terá foco e determinação para tomar providências. Já o serviço fluirá melhor em um ambiente tranquilo e longe de agitação. No amor, pode passar por desafios, por isso, não crie tantas expectativas. Dobre a cautela no romance: não é hora de forçar a barra nem de fazer pressão.

Palpite do dia: 12, 84 e 75.

Cor do dia: Roxo.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua sorri para Mercúrio e Urano nesta quinta-feira, estimulando seus objetivos e seus planos. Os astros deixam sua comunicação mais articulada e seu jeito esperto, qualidades que devem favorecer a conquista dos seus interesses. No trabalho seu espírito de equipe vem à tona e você pode querer ajudar todo mundo. Mantenha sua cabeça aberta para novos aprendizados e treinamentos. Todavia, a Lua se estranha com Vênus e recomenda mais atenção com as finanças: seja prudente com a sua grana e evite gastos supérfluos, ainda mais com roupas e produtos de beleza. Também não convém confiar muito nas primeiras impressões, pois pode se enganar em seus julgamentos. Na paquera, há sinal de instabilidades e será preciso ter mais jogo de cintura para não queimar o filme com o crush. No romance, vai se mostrar mais presente na vida do seu love e ofertará carinho, só fique de olho no ciúme.

Palpite do dia: 76, 40 e 94.

Cor do dia: Roxo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se depender das boas vibes que a Lua e Mercúrio vão enviar do céu, seu dia começa com ótimas promessas e você pode ter novidades em assuntos de grana. Vai contar com um tino mais apurado para negociar, pechinchar e fazer acordos. A Lua também troca likes com Urano e ativa a sua percepção na vida profissional: pode se dar bem ao se concentrar em suas metas, seguir seus instintos e realizar pequenas mudanças nas atividades de rotina. Porém, hoje rola um conflito astral entre a Lua e Vênus, o que pode mexer com a sua autoestima e seus interesses amorosos. Pense duas vezes antes de se deixar levar pela conversa alheia ao cuidar da aparência. Seus tratamentos de beleza podem não dar bons resultados. Na paquera, talvez seja melhor esperar um pouco para tomar a iniciativa. Na relação a dois, tenha cautela e procure não se mostrar muito carente.

Palpite do dia: 86, 14 e 77.

Cor do dia: Cinza.

Câncer (21/06 a 21/07)

Chegou a hora de investir em seu aperfeiçoamento e dar um passo a mais em direção aos seus ideais. Os astros incentivam novos horizontes em sua vida e as principais vibes chegam da Lua: ela forma aspectos positivos com Mercúrio e Urano e promete abrir os seus caminhos. Aprenda novas tarefas para se sobressair no trabalho e não resista às mudanças que precisam acontecer. Seus estudos devem render mais e sua fé se fortalece nesta quinta-feira. Porém, hoje rola um descompasso entre a Lua e Vênus, o que pode afetar seu lado emocional e te deixar mais vulnerável às energias alheias: não se deixe abalar por gente pessimista. Procure ter mais discrição com seus sentimentos e não se iluda nos assuntos do coração. Na vida a dois, será preciso demonstrar que valoriza a pessoa amada. Procure dar mais atenção ao seu par, mas evite cenas de ciúme, que podem deixar o clima tenso.

Palpite do dia: 24, 69 e 42.

Cor do dia: Azul-marinho.

Leão (22/07 a 22/08)

A quinta-feira começa bem servida para o seu signo, que recebe o incentivo da Lua pisciana em ótimo aspecto com Mercúrio logo no início do dia. Planos que envolvem carreira, vida social e projetos podem deslanchar, ainda mais se buscar uma nova direção. Oportunidades vão surgir se você sair da sua zona de conforto. Urano também manda boas vibes e promete novos estímulos. Valorize a empatia e cooperação no serviço, mas fique longe de disputas. Lua e Vênus trocam farpas e alertam que não convém provocar animosidades e conflitos com quem se relaciona e trabalha. Evite gastos, pois há tendência de comprar o que não pode ou precisa. Na paquera, dê asas à sua imaginação, mas deixe o lance fluir sem exigências. Se tiver pressa de firmar o envolvimento, pode perder mais do que ganhar. A dois, a recomendação é dar mais importância aos laços de união.

Palpite do dia: 80, 08 e 71.

Cor do dia: Marrom.

Virgem (23/08 a 22/09)

A quinta-feira começa bem servida para o seu signo, que recebe o incentivo da Lua pisciana em ótimo aspecto com Mercúrio logo no início do dia. Planos que envolvem carreira, vida social e projetos podem deslanchar, ainda mais se buscar uma nova direção. Oportunidades vão surgir se você sair da sua zona de conforto. Urano também manda boas vibes e promete novos estímulos. Valorize a empatia e cooperação no serviço, mas fique longe de disputas. Lua e Vênus trocam farpas e alertam que não convém provocar animosidades e conflitos com quem se relaciona e trabalha. Evite gastos, pois há tendência de comprar o que não pode ou precisa. Na paquera, dê asas à sua imaginação, mas deixe o lance fluir sem exigências. Se tiver pressa de firmar o envolvimento, pode perder mais do que ganhar. A dois, a recomendação é dar mais importância aos laços de união.

Palpite do dia: 80, 08 e 71.

Cor do dia: Marrom.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua troca likes com Mercúrio e favorece o seu bem-estar físico e emocional nas primeiras horas do dia. Vai contar com disposição para resolver assuntos de trabalho e terá criatividade de sobra para lidar com imprevistos. Sua vida financeira deve atravessar uma etapa mais tranquila e você tende a sentir mais segurança. No entanto, a Lua se estranha com Vênus, sinalizando que nem tudo vai preencher seus anseios neste momento. Valorize o que já conquistou e evite focar demais no que está fora do seu alcance. Não é a melhor fase para começar uma atividade diferente nem fazer alguma mudança mais radical em seu cotidiano. Nos contatos com quem encontra sempre, alguém pode precisar das suas opiniões sensatas e isentas para resolução de um impasse. Na paquera, se o lance não caminha, talvez seja melhor deixar a fila andar. Na vida a dois, dedique-se mais ao par e cuide de quem ama.

Palpite do dia: 54, 00 e 45.

Cor do dia: Pink.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os astros revelam que você pode precisar refazer acordos ou lidar com muita papelada hoje. Mas a Lua promete criatividade e imaginação de sobra para lidar com imprevistos. Em paz com Mercúrio e Urano, ela também indica um bom momento para você explorar sua curiosidade e vontade de aprender para ampliar seus conhecimentos. Parceria com pessoas práticas e determinadas podem garantir conquistas, inclusive na vida profissional. Contudo, a Lua treta com Vênus e alerta que contratempos podem rondar as finanças: evite se arriscar em negociações que não inspirarem confiança total. Incertezas também podem marcar presença em sua vida amorosa. Seu lado sensual e romântico fica mais forte e pode contar pontos na paquera, mas tenha cuidado com falsas expectativas e mal-entendidos. Na relação com o par, comprometimento e paciência vão ajudar a vencer desafios.

Palpite do dia: 91, 10 e 19.

Cor do dia: Amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Em sintonia com Mercúrio e Urano, a Lua pisciana diz que é hora de se dedicar ao que sabe e conhece. Tudo indica que vai se sair bem ao lidar com os interesses cotidianos e do seu lar. O serviço deve render bastante em seu canto e você vai contar com a tranquilidade de que precisa para se concentrar nas suas tarefas. Já nos relacionamentos pessoais, instabilidades podem rolar. Lua e Vênus formam aspecto negativo e avisam que o clima pode ficar confuso com quem convive, ainda mais com parentes e a pessoa amada. Procure ter mais tato ao expor o que pensa e sente para não gerar mágoas ou atritos. Nos cuidados com a beleza, evite testar coisas diferentes e que nunca usou, pois há risco de se frustrar. Na paixão, não é o melhor momento para definir a situação com o crush – como bem aconselha a música do grupo Revelação, 'deixa acontecer naturalmente'. Na vida a dois, será preciso jogo de cintura e muito amor para fazer frente às tensões.

Palpite do dia: 56, 92 e 38.

Cor do dia: Prata.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ativa em sua Casa 3, a Lua enaltece a sua simpatia e fortalece a sua habilidade para dialogar. Ela também troca likes com Mercúrio e Urano, estimulando os contatos com parentes e pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Conversas descontraídas por telefone, aplicativos e redes sociais podem fazer você sentir uma proximidade maior com primos, amigos e vizinhos. Você saberá compreender as expectativas dos outros e pode dar bons conselhos para quem estima. Contudo, há sinal de tensões com os colegas de trabalho. Lua e Vênus recomendam mais diplomacia e jogo de cintura nas relações profissionais. Também avisam que os cuidados com a saúde devem ser intensificados hoje: preocupe-se mais com o seu bem estar. Na paquera, fique de antena ligada para não passar a impressão errada ao crush. A dois, podem se entender com muito romance e imaginação.

Palpite do dia: 21, 48 e 12.

Cor do dia: Dourado.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua dá carta branca para seus interesses financeiros e manda boas vibes para você ampliar seus ganhos. Em paz com Mercúrio, ela fertiliza sua energia mental e seu lado empreendedor: pode ter boas estratégias e ideias no trabalho para atrair mais recursos. Concentre-se em seus planos e vai encontrar soluções criativas para tudo. Hoje a Lua também sorri para Urano e destaca seu dom para lidar com imprevistos. Não vai faltar imaginação para pensar em alternativas e sua versatilidade pode te ajudar a resolver muita coisa em casa e com os parentes. Porém, a Lua vai se desentender com Vênus, recomendando cuidado extra com gastos fora do orçamento. Maneire nas despesas supérfluas e controle o impulso de sair presenteando quem ama. A paquera enfrentará altos e baixos durante o dia, mas o lance melhora à noite. Pode iniciar um namoro ou fortalecer a relação que já tem. Você vai revelar seu lado mais sedutor e apaixonado com o par.

Palpite do dia: 40, 67 e 94.

Cor do dia: Bege.

Peixes (20/02 a 20/03)

Mercúrio se estranha com Marte e alerta que não convém contar muito com a sorte nem arriscar o que possui. Altos e baixos vão marcar presença em torno dos seus interesses amorosos e financeiros, portanto, será preciso ligar as antenas para não ter decepções ou prejuízos. Procure administrar melhor a sua grana e opte pelo que é seguro em vez de se aventurar em compras, negócios e investimentos que não conhece. À tarde, a Lua começa a brilhar em seu signo e deve melhorar bastante o seu astral. Sua sensibilidade vai ficar aflorada e você pode contar com a sua intuição para resolver as coisas, inclusive situações familiares. Na paquera, há chance de atrair quem está a fim de algo mais sério, só que pressões e ciúme vão pesar contra e serão grandes desafios nessa fase. A dois, curta seu par sem impor críticas ou detalhes desnecessários. Na cama, explore seu poder de sedução.

Palpite do dia: 67, 85 e 76.

Cor do dia: Bege.