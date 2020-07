HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta Descubra o que os astros revelam para você

16 JUL 2020

Áries (21/03 a 20/04)

Hoje a fada sensata Lua muda para sua Casa 3 e promete movimentar pra valer seus contatos e relacionamentos. Seu poder de expressão e sua simpatia se elevam, garantindo um dia dos mais animados em suas conversas. Hoje você também vai contar com muita energia mental e agilidade em suas tarefas e atividades. Se tem entrevista de emprego marcada, tem tudo para passar confiança e se dar bem. Amém que fala? Em casa e no trabalho, vai mostrar um jeito mais descontraído e falante: contagiará as pessoas com seu bom astral e conversa solta. Explore sua disposição e inteligência para colocar seus planos em ação. À noite, a Lua forma um belo sextil com Marte, trazendo desinibição total e esquentando os papos nas paqueras. Pode conhecer alguém superinteressante através de amigos em comum e das redes sociais. Com seu par, noite perfeita sem defeitos e clima de pura sintonia entre vocês.

Palpite do dia: 91, 82 e 55.

Cor do dia: Vermelho.

Touro (21/04 a 20/05)

Boas novas chegam dos astros para um dos principais interesses do seu signo: dinheiro! É pra glorificar de pé, hein?! Hoje a Lua começa a brilhar em sua Casa da Fortuna e revela que o momento é oportuno para batalhar por melhorias financeiras. Leve a sério suas ideias, pois pode pensar em formas criativas de descolar uma graninha extra. No serviço, você vai transmitir segurança aos colegas e seus pitacos serão ouvidos, inclusive pelos chefes. Talvez seja preciso lidar com papelada de seguro, contrato ou previdência, mas você vai contar com jogo de cintura e esperteza para se sair bem de qualquer situação. À noite, a Lua troca likes com Marte e deixa o clima mais excitante nos assuntos do coração e no sexo. Pode rolar atração de pele com um crush sexy e com um ar meio pavão misterioso. Na vida a dois, os desejos ficam mais intensos e a intimidade com o love pode pegar fogo: 50 tons de cinza vai ficar no chinelo!

Palpite do dia: 65, 47 e 02.

Cor do dia: Vermelho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua passa a fazer companhia para o seu signo, fortalece seu lado intuitivo e deixa sua sensibilidade à flor da pele. Hoje você vai contar com suas habilidades para se destacar em tudo o que fizer e só não vai se dar bem naquilo que não prestar a devida atenção, portanto, foque em seus interesses e confie em seus dons. Há sinal de resultados positivos ao lidar com contratos e documentos. No trabalho, tende a encarar de boas as suas tarefas e não irá se intimidar com novas responsabilidades, ao contrário, pode sentir mais motivação. Com o pessoal de casa, suas opiniões serão mais ouvidas e valorizadas. À noite, vai adorar bate papo com amigos, mesmo que de forma virtual. Prepare seu estoque de figurinhas do WhatsApp para usar naquelas conversas sem o menor sentido, mas que definitivamente são superdivertidas. Lua e Marte trocam likes e deixam sua vida social mais animada. Há possibilidade de alguém da turma cair de amores por você. Astral de companheirismo e paixão na vida a dois.

Palpite do dia: 75, 57 e 66.

Cor do dia: Creme.

Câncer (21/06 a 21/07)

É hora de dar um pouco mais de atenção ao seu bem-estar físico, mental e espiritual, afinal, você sabe que o jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes, né? hahah. Brincadeiras à parte, hoje a Lua migra para o signo anterior ao seu, que abriga seu inferno astral, recomendando a diminuir um pouco o ritmo e ficar longe de situações que possam gerar estresse. Cuide com carinho da sua saúde e não force a barra para resolver assuntos, principalmente se eles não dependem apenas de você. No serviço, deve produzir mais se trabalhar num canto silencioso e tranquilo, sem gente conversando ou palpitando ao redor. Procure confiar mais nos seus pressentimentos e relaxe a mente com caminhadas e exercícios de pilates, pois podem ajudar a ter ideias criativas. À noite, Lua e Marte atiçam a paixão e indicam atração proibida. Também pode se interessar por pessoas influentes e mais experientes. Na união, dê mais valor aos laços de afeto e ao diálogo com seu love. Intimidade quente.

Palpite do dia: 85, 49 e 58.

Cor do dia: Azul-vivo.

Leão (22/07 a 22/08)

Hoje seu lado sociável, divertido e animado vem à tona, tudo graças às boas vibes da fada sensata Lua, que passa a circular em Gêmeos a partir dessa madrugada. Isso significa que você terá muita disposição para interagir com seus amigos, vai esbanjar simpatia, bom papo e será mais requisitado(a) pelas pessoas queridas, mesmo que seja através dos aplicativos de mensagens e pelas redes sociais. No trabalho, pode se dar bem na apresentação dos seus planos e projetos. Novas metas e diretrizes podem surgir e você vai contar com apoio para realizar o que pretende. Atividades em grupos e equipes devem render mais do que as feitas individualmente. À noite, Lua e Marte trocam likes e dão sinal verde para suas investidas amorosas. Pode até ficar com o coração dividido entre dois paqueras. No romance, clima de grande companheirismo e mais paixão com seu love.

Palpite do dia: 14, 68 e 50.

Cor do dia: Amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09)

A partir de hoje, a Lua começa a agir no ponto mais alto do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, suas ambições se fortalecem e os assuntos relacionados com a carreira ganham destaque. Sua versatilidade aumenta e você pode sobressair mais graças a sua competência. Talvez seja necessário administrar responsabilidades da equipe e organizar rotinas. Uma proposta de mudança pode surgir, mas avalie com calma e evite trocar seis por meia dúzia. À noite, a Lua geminiana troca likes com Marte e promete elevar a temperatura da paixão. Seu signo tem um comportamento discreto, mas hoje vai ser difícil disfarçar seus desejos e sua sensualidade. Credo, que delícia! Uma declaração de amor pode surpreender e a vontade de embarcar no envolvimento pode falar mais alto. Se tem um romance firme, o clima vai ficar bem mais vibrante entre você e o par. Quanto mais diálogo e cumplicidade, melhor o relacionamento ficará. Ótimo pique no sexo: capriche nas preliminares.

Palpite do dia: 87, 06 e 60.

Cor do dia: Verde.

Libra (23/09 a 22/10)

Boas vibes chegam da Lua, que hoje migra para Gêmeos e abre novas possibilidades para o seu signo. A vontade de aprender, melhorar de vida e ter outras experiências será um grande incentivo para você pegar firme nos estudos, começar um curso ou se preparar para provas e concursos. Contatos com assuntos e pessoas de outros lugares podem ampliar sua visão de mundo e seus horizontes. Saturno, que segue retrógrado em sua Casa da Família, traz à tona as necessidades dos parentes e lembra que é preciso dar mais atenção ao lar e às pessoas próximas. Cuide bem do seu canto, dos entes queridos e recarregue as baterias fazendo coisas que gosta. À noite, Lua e Marte trocam likes, esquentam a paixão e prometem momentos especiais. Há grandes possibilidades de se acertar com o crush e começar um namoro mais sério. A dois, vai compreender os desejos do love instintivamente: astral caliente na transa.

Palpite do dia: 79, 97 e 16.

Cor do dia: Branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Saturno segue o rolê em sua Casa 3 e direciona seu interesse e seu foco para conversas mais sérias e pontuais. Manhã positiva para lidar com papelada e documentos: contratos assinados hoje podem ter grande duração. Nesta quinta-feira, a Lua muda de signo e cenário, colocando em evidência o seu anseio por transformação e ela avisa que mudanças podem mesmo acontecer, dando impulso aos seus desejos. No trabalho, seu jeito estará versátil e você vai se adaptar com facilidade ao que é novo, mas seu lado exigente também deve se manifestar e você não vai poupar os colegas. Valorize seu bem-estar e tire um tempo para fazer exercícios físicos ou coisas que te ajudem a relaxar. À noite, a Lua sorri para Marte e anuncia um período cheio de química na vida amorosa e sexual. Atração por colega vai ganhar ares mais intensos e o lance deve ficar bem quente. No romance, pode deixar o love sem fôlego com sua energia na cama.

Palpite do dia: 89, 44 e 98.

Cor do dia: Preto.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Hoje a Lua desembarca no lado oposto do seu Horóscopo e a energia geminiana vai agitar seus relacionamentos. Isso, como costuma dizer meu consagrado Fausto Silva, vai afetar tanto sua vida profissional como a pessoal. Oh loco, meu! Seus contatos vão fluir bem e você vai mostrar mais agilidade em suas tarefas. Também terá muita habilidade para formar parcerias e somar forças com os colegas. Nas finanças, Saturno reforça seu tino para negociar e estimula a dar mais valor ao que ganha. Há chance de fazer bons investimentos e um projeto antigo pode voltar com força total. Com a turma de casa, o período promete conversas animadas e um clima de maior união. À noite, Lua e Marte formam excelente aspecto e dão sinal verde para você começar um envolvimento marcado por muita atração física e que pode virar namoro rapidinho. Se tem um par, o diálogo será o grande trunfo da relação: fale tudo o que sente e deseja ao seu love.

Palpite do dia: 45, 00 e 81.

Cor do dia: Vermelho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os assuntos profissionais vão concentrar suas atenções e quem manda o papo reto é a Lua, que começa a brilhar em sua Casa do Trabalho. Ela passa o dia fingindo costume, sem fazer aspectos com outros astros, mas dá um belo incentivo para você cuidar dos seus interesses e responsabilidades. Seu jeito estará mais versátil, as ideias devem fluir sem grandes esforços e o período será de bom entrosamento com os colegas. Você vai mostrar jogo de cintura para se relacionar com as pessoas e não terá dificuldade para conciliar as tarefas do trabalho com outras demandas. O momento também é indicado para cuidar com mais carinho da saúde e aprender dicas para elevar seu bem-estar. À noite, a Lua troca likes com Marte e revela que você terá mais coragem para abrir seu coração. Conversas com pessoas que conhece há tempos e fazem parte do seu cotidiano podem render boas paqueras. No romance, os laços de confiança e a troca de confidências serão vitais.

Palpite do dia: 46, 64 e 19.

Cor do dia: Laranja.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, hoje é quinta, com Q, de quase sexta! Com a chegada da Lua ao ponto mais positivo do seu Horóscopo, os ventos sopram a seu favor, a sorte vai sorrir para o seu signo e essa quinta-feira deve ser muito animada. É pra gloriricar de pé, hein? Você vai contar com mais disposição e terá criatividade farta para se destacar no trabalho: use e abuse das suas habilidades e dos seus talentos. Situações estagnadas tendem a alavancar e você terá mais facilidade para resolver as coisas. Nos relacionamentos, deve rolar muita empatia com jovens, mas você vai interagir com todo tipo de gente e se entrosará superbem com todos. Sua disposição para aprender, trocar ideias e conversar renderá elogios. Estará com a saúde mais resistente, mas faça uma coisa de cada vez para dar conta de todas suas tarefas e não vai pagar de louca e sair por aí sem máscara, senão não tem como te defender, hein?! À noite, Lua e Marte abrem os seus caminhos no amor. Você vai atrair muita paquera e se ousar na abordagem, pode ganhar o crush. Forte sintonia e altos papos com quem ama.

Palpite do dia: 83, 29 e 74.

Cor do dia: Branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Suas ideias andam inspiradas e você terá facilidade para fazer o de sempre de forma diferente e bem criativa no trabalho. Hoje a Lua ingressa em sua Casa 4 e garante que a relação com os familiares vai ficar bem mais animada. Você e os parentes estarão cheios de assuntos e vão querer colocar todas as conversas em dia por telefone, mensagens e até chamadas de vídeo. O WhatsApp vai bombar, minha filha! Se quer começar algo em casa para reforçar o orçamento, o período é oportuno e você vai contar com a cooperação de quem torce pelo seu sucesso - não fazem mais do que a obrigação, né?! Divulgue seus serviços e peça ajuda dos amigos leais para espalharem sua iniciativa nas redes sociais. À noite, a Lua troca likes com Marte e promete esquentar o clima na paixão. A vontade de ter um crush para chamar de seu aumenta e você não vai querer ficar sem um amor. Só se ligue aí para o ciúme não atrapalhar o astral da conquista e do romance, valeu?

Palpite do dia: 57, 03 e 93.

Cor do dia: Roxo.