HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta Descubra o que os astros revelam para você

23 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua atravessa o setor da saúde em seu Horóscopo e troca likes com Urano e Mercúrio, incentivando a aperfeiçoar os cuidados com seu corpo e adquirir novos conhecimentos para usar em seu benefício. Mudanças positivas devem rolar em torno dos seus interesses financeiros, domésticos e familiares. Energias do bem estarão à sua disposição e você pode alcançar excelentes resultados em vários assuntos. Palavras motivadoras que vão fazer a diferença no convívio com as pessoas que estima: mostre sua positividade. No lado profissional e material, está numa ótima fase e negociações podem ganhar impulso. Dúvidas tendem a ser esclarecidas de forma inesperada hoje. No amor, seu coração pede definições e você vai dar mais valor à sinceridade e lealdade. Namoro tem tudo para ficar do jeitinho que gosta. Na relação com o love, ambos estarão prestativos e vão se entender com facilidade.

Palpite do dia: 89, 08 e 44.

Cor do dia: Marrom.

Touro (21/04 a 20/05)

Os ventos dessa quinta-feira sopram a seu favor e as estrelas prometem um período de excelentes vibrações em vários aspectos da sua vida. A Lua brilha em sua Casa da Conquista, eleva a sua sorte, seu carisma e ainda troca likes com Mercúrio e Urano, dando sinal verde para seus contatos e conversas. Hoje você vai ocupar com facilidade o centro das atenções, já que estará mais falante e terá mil ideias em mente. Tem tudo para se sair bem com vendas, publicidade, em treinamentos, estudos e entrevistas. Alcançará mais destaque na vida profissional e se sentirá confiante para apresentar projetos mais arrojados. Uma grana inesperada pode pintar e trazer alegrias. Prepare-se para fazer sucesso na paixão. Seu charme fica tinindo e deve rolar muita paquera. Pode atrair alguém animado, divertido e jovial. No romance, o diálogo e a sintonia com o love serão os pontos altos e vocês vão curtir a relação numa boa.

Palpite do dia: 09, 81 e 45.

Cor do dia: Marrom.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Em harmonia com Mercúrio e Urano, a Lua virginiana promete um dia produtivo para seus interesses profissionais, familiares e pessoais. Sua mente está alerta e seu jeito deve ficar mais focado nos assuntos que concentram suas atenções. A versatilidade e os talentos criativos que herdou do seu signo vão fazer a diferença, ainda mais no serviço. Experimente apresentar suas ideias e sugestões para os chefes. Mudanças no ambiente doméstico podem acontecer sem planejamento prévio, mas tudo indica que serão positivas. Hoje, o que você fizer de forma espontânea pode dar resultados surpreendentes. Nos assuntos do coração, o momento é ideal para bolar estratégias de conquista e abordar o crush, mesmo que o contato seja a distância. Na relação a dois, o clima é de cumplicidade e entrosamento com o par. Quanto mais aconchego e privacidade, mais feliz vai se sentir com seu love.

Palpite do dia: 10, 46 e 91.

Cor do dia: Pink.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua passeia em sua Casa 3, ativa sua inteligência, seu poder de comunicação e revela que você terá habilidade para expor suas ideias e opiniões com clareza. Ela também troca likes com Urano e Mercúrio, deixando seu comportamento mais extrovertido, sociável e receptivo nos contatos em geral. Você vai atrair a simpatia alheia já nas primeiras conversas, esbanjará disposição no trabalho e vai se destacar mais se apostar em sua criatividade. O dia tem tudo para ser produtivo e com inúmeros interesses, podendo abraçar novas atividades e aprender bastante com os outros: aproveite para interagir mais e partilhar experiências com pessoas que tenham objetivos parecidos com os seus. No lado amoroso, você não terá a menor dificuldade para expressar seus sentimentos e expectativas. Contato com alguém da turma pode virar algo mais. Entre você e seu amor, um contribuirá para o sucesso do outro.

Palpite do dia: 11, 83 e 74.

Cor do dia: Amarelo.

Leão (22/07 a 22/08)

Atuando em sua Casa da Fortuna, a Lua deixa seu tino comercial mais apurado e sua percepção mais organizada para administrar melhor seus gastos. Os interesses financeiros sobrem ao topo da sua lista de prioridades e conquistar mais segurança material é a meta agora. Hoje a Lua faz ótimos aspectos com Urano e Mercúrio, incentivando a dedicar mais atenção dos compromissos profissionais e também à saúde. Aproveite o bom momento para colocar tarefas em ordem e elevar seu bem-estar, cuidando com carinho do seu organismo. Você terá mais firmeza para agir e tomar decisões no ambiente de trabalho, o que pode garantir mais respeito e admiração dos chefes. Se busca uma vaga, suas dúvidas serão sanadas e há sinal de respostas claras sobre entrevistas de emprego. No amor, o desejo de curtir um lance estável aumenta. Pode investir em paquera com quem já conhece. No romance, boa fase para traçar e alcançar metas com o par.

Palpite do dia: 48, 30 e 03.

Cor do dia: Dourado.

Virgem (23/08 a 22/09)

Os astros mandam ótimas vibes nesta quinta-feira, a começar pela Lua, que segue o passeio em seu signo e ainda sorri para Mercúrio e Urano, indicando um dia de alta produtividade e realizações. Há boas chances de transformar um ideal em realidade e pessoas de sua confiança podem dar um belo apoio. Na saúde, pode ser que os resultados de tratamentos surpreendam pela rapidez. Você está em uma fase de maior consciência das coisas e suas decisões serão tomadas com muita clareza. Boa época para se dedicar mais aos estudos e começar algum projeto novo: parcerias com amigos podem vingar. Nos relacionamentos e no amor, o período é importante para uma boa faxina emocional, portanto, desapegue de quem não soma com você e dos embustes que cruzou pelo caminho. Carisma em alta na paquera e chance de atrair um crush. A dois, se tiver desconfianças, esse é o momento para abrir o jogo. Mas se está tudo bem, relaxe e curta todas com love.

Palpite do dia: 49, 67 e 94.

Cor do dia: Bege.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua percorre o signo que abriga seu inferno astral, o que poderia ser um sinal de alerta para você dar uma maneirada e se cuidar melhor. Acontece que a Lua está de boas com Urano e Mercúrio, influências que ajudarão a elevar sua energia e te deixarão com mais disposição para vencer desafios. Nos contatos pessoais e profissionais, você vai contar com intuição, esperteza e boa lábia, convencendo os outros com persuasão e se saindo bem em qualquer situação. Alcançará resultados positivos no que fizer e há chance de sucesso em atividades comerciais, negociações e acordos. Poderá, ainda, ter boas surpresas com registros, documentos e seguros. Talvez não esteja tão sociável, mas o período é de sossego, paz e você vai se sentir à vontade com os amigos mais íntimos e leais. Na paquera, puxe papo e não tenha medo expor seu interesse. No romance, fase de maior sensibilidade com o par. É hora de construir planos sólidos com seu love.

Palpite do dia: 68, 05 e 23.

Cor do dia: Preto.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai contar com as bem-vindas energias da Lua virginiana para se concentrar em seus objetivos e transformar sonhos em realidade. Terá foco, disciplina e muita determinação para perseguir seus ideais. A Lua também troca likes com Mercúrio e Urano, apontando um bom momento para somar forças com pessoas que tenham interesses em comum com você. Pode receber uma proposta inesperada de sociedade ou então se aliar a amigos para colocar um projeto em prática. Valorize a troca de experiências e fique de olho nas oportunidades de ampliar seus conhecimentos, inclusive através de cursos online e tutoriais. Seus contatos sociais ganham estímulos e repercutem na paquera: você pode ter surpresas com alguém que pertence ao seu círculo de amizades. Novas afinidades devem ser reveladas e atração tende a aumentar. Na vida a dois, período indicado reafirmar os laços de amor e curtir o astral companheiro com o par

Palpite do dia: 87, 60 e 42.

Cor do dia: Rosa.

Sagitário (22/11 a 22/12)

As coisas devem fluir bem para o seu lado hoje e a maior aliada do seu sucesso será a Lua, que brilha em sua Casa 10, realça seus talentos e anuncia um período favorável ao seu progresso. Em paz com Urano e Mercúrio, a Lua dá mais disciplina, criatividade e força de vontade você para focar em suas metas. Terá qualidades de sobra para se destacar e pode se sair bem em situações mais desafiadoras, que exigem desenvoltura, confiança e traquejo. Se precisa reforçar o orçamento, há possibilidade de pegar um bico ou conseguir um segundo emprego. Mudanças podem acontecer repentinamente, sobretudo nos assuntos de trabalho e finanças. Na paixão, você ganha visibilidade nas redes sociais, pode conhecer gente bacana e também alguém capaz de fazer seu coração vibrar. Na união, saberá proporcionar segurança e certezas ao seu love. Estímulos sensoriais vão atiçar seus desejos na intimidade.

Palpite do dia: 16, 97 e 43.

Cor do dia: Lilás.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua se movimenta em Virgem, signo do elemento Terra, como o seu, deixando você muito mais à vontade para agir e se dedicar aos assuntos de que gosta. Hoje a Lua também está bem-humorada e troca likes com Mercúrio e Urano, realçando suas potencialidades e favorecendo seu crescimento em todos os sentidos. No trabalho, quanto mais se identificar com suas tarefas e curtir o que faz, maior será sua produtividade e mais realização vai sentir. Você vai interagir bem com os colegas, chefes e saberá agregar pessoas em torno de objetivos em comum. Se tem intenção de fazer um curso online ou quer começar algo diferente que sempre desejou, a hora é agora. Contatos com pessoas de outras localidades devem animar as amizades, a paixão e podem te aproximar de alguém especial. Há chance de começar um relacionamento de futuro. Na vida a dois, período de sintonia física, mental e espiritual com o love.

Palpite do dia: 89, 53 e 35.

Cor do dia: Verde-escuro.

Aquário (21/01 a 19/02)

Se depender das estrelas, nada será como antes nesta quinta-feira: seu poder de decisão e sua vontade de realizar mudanças ficam mais fortes por obra da Lua virginiana, que também vai te dar mais foco para se concentrar nos seus interesses e projetos. Além disso, hoje a Lua forma ótimos aspectos com Mercúrio e Urano, sinal de que você pode ter ideias incríveis e encontrar soluções engenhosas para fazer seus planos andarem. Seu signo fica mais disciplinado e perseverante graças a essas influências e não faltará objetividade para conquistar ideais, sobretudo se envolverem finanças, orçamento familiar ou assuntos associados à sua casa. Na paixão, sua sensualidade vem à tona e você pode mexer com os desejos de alguém que conhece. Boa fase para iniciar um namoro ou fortalecer a união com a pessoa amada. Você vai revelar seu lado mais sedutor, sexy e apaixonado nos momentos a dois.

Palpite do dia: 36, 81 e 72.

Cor do dia: Vinho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje a Lua circula no lado oposto do seu Horóscopo e manda poderosos estímulos para suas parcerias, alianças e relações, sejam no âmbito pessoal ou profissional. A Lua troca likes com Mercúrio e Urano, apontando uma ótima fase para expor ideias, projetos e atrair apoios importantes, que ajudarão a transformar seus planos em realidade. É hora de se dedicar aos interesses que podem trazer benefícios não apenas para você, mas também e principalmente, às pessoas com as quais convive e trabalha. Pode ter boas oportunidades através de cursos, estudos, acordos e atividades em equipe. Os contatos familiares ganham harmonia e descontração, garantindo momentos alegres. No amor, seu jeitinho charmoso e receptivo vai fazer sucesso hoje e há belas chances de encantar o crush. Se está só, pode conhecer alguém por influência de parentes. No romance, você e seu love estarão mais unidos, sintonizados e devem curtir um período prazeroso juntos.

Palpite do dia: 28, 91 e 73.

Cor do dia: Vermelho.