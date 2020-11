ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feira Saiba o que os astros reservam para você

9 NOV 2020 - 06h:48 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Logo pela manhã a Lua Minguante dá tchauzinho para Leão e começa um rolê em Virgem. Essa configuração dá início a uma semana que começa morna, devagar... talvez devagar demais para Áries, que, definitivamente, não tem paciência com quem está começando.

Os assuntos relacionados com as necessidades da vida diária vão precisar de atenção de sua parte.

Além disso hoje pode ser um ótimo dia para resolver algumas pendências financeiras. As preocupações com os atrasos que atrapalham o bom andamento de seus projetos pessoais podem causar irritação: arme-se de paciência e encontre novas abordagens para resolver os antigos problemas.



Uma nova conjunção de Júpiter - que em marcha direta vai se alinhar com Plutão em Capricórnio - pode ser muito favorável no sentido de estimular positivamente a sua mente e promete te ajudar a superar com sucesso qualquer obstáculo ocasionado pela situação econômica atual. Amém que fala?

Palpite do dia: 25, 79 e 61.

Cor do dia: branco.

Touro (21/04 a 20/05)

Segundou com S, de segura esse rojão, Touro! E segura mesmo, porque hoje você vai estar com a corda toda, loucx para colocar em andamento os planos que há alguns dias estão ocupando todo os seus pensamentos. Esse vigor será muito útil para direcionar as suas atividades e alcançar os seus objetivos.

A energia emanada pelos astros no dia de hoje também é favorável para organizar as suas ideias, pôr ordem em sua papelada, reavaliar os seus planos e redirecionar as suas iniciativas.



No ambiente profissional, precisará fortalecer a sua posição futura estabelecendo limites. Porém, não se iluda, pois nada cairá no seu colo!



A conjunção de Júpiter e Plutão, que irá perdurar ainda por mais alguns dias, pede muito empenho de sua parte, especialmente no âmbito financeiro, para obter um financiamento ou resolver perrengues.

Palpite do dia: 80, 17 e 44.

Cor do dia: amarelo-claro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje a Lua começa um rolê no signo de Virgem logo pela manhã e faz com que você se sinta mais produtivx e focadx no campo profissional. Essa energia permite uma melhor organização da sua agenda pessoal, do seu dia a dia e facilita também as reuniões de trabalho.

Nesta segunda também rola um aspecto favorável da Lua com Urano, que indica a possibilidade de ocorrerem mudanças surpreendentes e favoráveis no âmbito financeiro. É pra glorificar de pé, hein?! Talvez você encontre um nicho ou descubra do nada uma ocasião de ganhar um dinheirinho extra, incrementando a sua atividade com algo novo e original.



No entanto, esse mesmo aspecto pode deixar você mais impaciente, estimulando a sua impulsividade e prejudicando o relacionamento no trabalho e com o mozão. Inspire, respire e não pire, meu cristalzinho!

Palpite do dia: 54, 36 e 00.

Cor do dia: branco.

Câncer (21/06 a 21/07)

Hoje a Lua sai do signo de Leão e entra no signo de Virgem, onde permanecerá nos próximos dois dias e meio. Virgem é um signo de Terra e se relaciona com as atividades do dia a dia, especialmente do emprego e do trabalho.

Hoje também a fada sensata Lua forma um aspecto maravigold com Urano, que segue o baile no signo de Touro, focalizando a economia e as finanças. É possível que você tenha vontade de tomar uma decisão importante nesse campo para poder modificar uma situação que está empacada ou insatisfatória.



Com base nessa configuração astral, vejo ainda que você também poderá receber uma boa notícia no ambiente de trabalho e ainda terá possibilidade de conseguir um financiamento ou um empréstimo, caso o esteja pleiteando.



Esse momento é muito propício para implantar um novo projeto em sua vida, por isso, examine muito bem todas as possibilidades e use toda a sua coragem e determinação para alcançar as suas metas.

Palpite do dia: 10, 91 e 19.

Cor do dia: cinza.

Leão (22/07 a 22/08)

Segundou com a corda toda, Leão! Errado não tá, né? Se depender dos astros, hoje você levanta com ideias claras e com muita determinação para por em pratica rapidamente os projetos que elaborou no final de semana. Essa sua disposição fruto da energia emanada pela Lua, que começa um rolê pelo signo de Virgem logo pela manhã e forma um aspecto positivo com Urano, que segue o baile serelepe em Touro. Nessa posição, os astros devem ajudar você a organizar as suas iniciativas para encontrar os meios financeiros de realizar suas metas.

Mergulhadx como está em seus projetos pessoais, é possível, porém, que você esqueça de dedicar alguma parte de seu dia para os cuidados com seus familiares ou até mesmo com o mozão.



Que tal explicar a situação e se dedicar um pouco para esclarecer algum ponto que ficou pouco claro? Continue focadx nos seus objetivos, mas acolha também as sugestões de seus parceiros, porque podem ser muito pertinentes.

Palpite do dia: 92, 47 e 74.

Cor do dia: preto.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, hoje a Lua se despede de Leão e começa a circular no seu signo solar, onde permanecerá até quarta-feira. Essa mudança de energia promete um plot twist no foco de suas atividades, que devem estar mais voltadas às ocupações da vida diária.

A área do emprego e da carreira ganha destaque e você deve dedicar boa parte do seu tempo para elaborar planos capazes de te levarem à a satisfação que você deseja.



A coragem que precisa para partir em busca de seus objetivos deve vir de um aspecto lindão entre Vênus e Marte, que está em Áries. .



Uma boa alternativa é canalizar positivamente essa energia de tensão que invade o astral, fazendo uma revisão de suas iniciativas ou objetivos e elaborando novos planos de maneira a contornar os obstáculos.

Palpite do dia: 39, 30 e 75.

Cor do dia: azul-anil.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje a Lua inicia o trânsito no signo de Virgem e dá um up na sua produtividade, voltando seu foco para o campo profissional. Essa energia vai facilitar na hora de organizar sua agenda pessoal, dar uma força nas reuniões de trabalho e ajudar com a dar conta das demandas do dia.

Hoje também rola um aspecto favorável da Lua com Urano, que indica a possibilidade de ocorrerem mudanças surpreendentes e favoráveis no âmbito financeiro. Senhor, se for da tua vontade, tua filha está pronta! hahah Na real, talvez você encontre um nicho ou descubra uma forma de ganhar um dinheirinho extra, incrementando a sua atividade com algo novo e original.



No entanto, esse mesmo aspecto pode dar uma turbinada na sua impaciência, estimulando a sua impulsividade e prejudicando o relacionamento no seu ambiente de trabalho e também dentro de seu lar. Tá amarrado! Se não quiser treta, seja mais paciente e não pague de doidx.

Palpite do dia: 22, 76 e 58.

Cor do dia: amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Segundou, Escorpião! E hoje a Lua começa um rolê em Virgem, signo do elemento Terra. Essa energia deve dar aquele help maroto para você se concentrar nas atividades do dia a dia, seja no ambiente doméstico ou ambiente profissional.

Mas não se anime, vai rolar uma treta entre a Lua e Netuno, que está em Peixes, e isso pode provocar uma perturbação de ordem emocional. Tome seu paracetaloka, inspirte, respire e não pire!



Vejo ainda que é possível que você precise ajudar alguém de sua família ou ainda um amigo que virá lhe pedir socorro. Talvez essa ajuda envolva até mesmo uma quantia em dinheiro e, caso você possa, não recuse sua ajuda. Tenha certeza de que o cosmo irá recompensar a sua generosidade.



Hoje também a Lua forma um bom aspecto com Urano em Touro, permitindo que você consiga obter bons rendimentos de seus investimentos financeiros, descolar uma graninha extra com um bico ou ainda que obter um financiamento ou um empréstimo, caso o esteja pleiteando.

Palpite do dia: 95, 50 e 59.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, meu cristalzinho, hoje o astral tá tranquilo, tá favorável! Você vai levantar com a cabeça boa, cheia de novas ideias e com uma maior clareza nos seus objetivos. Vênus, em trânsito no signo de Libra, favorece os negócios, os contratos, as parcerias e torna as reuniões de trabalho bem mais agradáveis.

Não vou mentir: nada vai cair do céu e as negociações profissionais podem ser trabalhosas, mas tenha fé - elas darão bons resultados. Além disso, contente-se com o êxito obtido, mesmo que lhe pareça modesto.



Nas finanças, a instabilidade do campo econômico na atualidade requer muito empenho e determinação para dar bons resultados. Então, nada de pagar de doidx e gastar o que não tem.



No amor, Vênus tá de boas e turbina seu lado sensuellen! Vai ser difícil o mozão resistir aos seus encantos. Aproveite para discutir algum assunto pendente, pois encontrará certamente uma solução favorável.

Palpite do dia: 87, 42 e 24.

Cor do dia: verde-claro.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, é segunda-feira, meu consagrado! Hoje você vai acordar com muita gana de implantar algumas iniciativas sobre as quais andou pensando no final de semana.

E o astral tá superfavorável pra isso: existe uma mudança de energia no ar, pois a Lua ingressa em Virgem, signo que focaliza o emprego, o trabalho e as tarefas da vida diária. O segredo é manter o foco nas pequenas atividades organizativas e rever alguns de seus projetos com mais atenção aos detalhes e cuidado.



Na vida profissional, você terá a mente lúcida e clareza nas ideias para elaborar estratégias e abordagens úteis para alcançar o retorno desejado.



No amor, quem está na pista deve aproveitar o aspecto entre Vênus e Marte para buscar um crush para chamar de seu. Ative seus contatinhos, troque likes nas redes sociais e fique de olho aberto para encontrar a tampa da sua panela.

Palpite do dia: 25, 43 e 97.

Cor do dia: branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

A semana começa com uma energia muito favorável para a execução das pequenas tarefas do dia a dia, permitindo uma boa organização pessoal e um foco maior no campo profissional.

A Lua vai transitar no signo de Virgem e é ideal para preparar cuidadosamente os encontros e as reuniões da semana, analisando quais ocupações precisarão de prioridade para serem resolvidas. Aquela organização básica da segundona, né, mores?



Nas finanças, vejo que você conseguirá um bom retorno de seus investimentos financeiros ou se você tem um total de zero investimentos e um monte de boleto aguardando sorteio para ver qual será pago primeiro, receberá uma graninha extra que pode te tirar do sufoco.



Aproveite a vibe do dia para fechar parcerias e acordos. Aliás, o dia hoje está superfavorável para você encontrar um nicho ou descubrir uma forma de ganhar um dinheirinho extra. Pense nas coisas de que gosta e busque ideias novas e originais!



Fechar na parceria com alguém com os mesmos objetivos que você pode dar bom!

Palpite do dia: 71, 35 e 98.

Cor do dia: marrom.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, hoje a Lua começa um rolê no signo de Virgem, signo oposto ao seu signo solar. Não preciso nem dizer que deu ruim, né? Mas ó, não desanima, não. Você nasceu careca, peladx e sem dente. O que vier é lucro!

Brincadeira. O que eu quero dizer é que esse aspecto planetário que pode até não ser dos melhores, mas pode ser muito útil para ajudar você em suas tarefas. Arregace as mangas e eleja prioridades em suas iniciativas para que elas sejam produtivas e bem sucedidas.



Mesmo que você tenha alguma questão difícil, não adie o seu enfrentamento, pois a cada dia que passa as coisas podem se tornar ainda mais difíceis para serem resolvidas.



Além disso, o Sol hoje forma um aspecto positivo ao seu regente, Netuno, estimulando a sua imaginação e ajudando na elaboração de planos criativos.



No amor, essa configuração estimula o romantismo e pode ser muito útil para você criar aquele climinha delícia de seducência com o mozão.

Palpite do dia: 27, 45 e 63.

Cor do dia: lilás.