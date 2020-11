ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feira Saiba o que os astros reservam para você

16 NOV 2020 - 06h:57 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Sem paciência pra quem tá começando. Áries, normalmente, paciência não é uma de suas virtudes. Com a energia intensa que toma conta do astral no dia de hoje, esse defeitinho de fábrica tende a ficar ainda mais acentuado.

Se você meter o louco e deixar que isso influencie as suas ações, acabará metendo os pés pelas mãos e semeando a discódia - que pode acabar em treta. Isso vale também para o ambiente profissional, viu? Tome seu paracetaloka e mantenha o autocontrole se não quiser estragar os seus relacionamentos pessoais.



Apesar de ser uma energia muito forte, você tem a opção de canalizar essas vibrações favoravelmente, utilizando-as como impulso para colocar em prática um novo projeto que já esteja em gestação em sua mente.



Neste domingo, a Lua que entra em Sagitário e permite que você amplie o seu raio de ação, ajudando a concluir um bom acordo financeiro, seja um financiamento ou um empréstimo bancário, por exemplo. As configurações de hoje auxiliam também as negociações.

Palpite do dia: 86, 14 e 23.

Cor do dia: amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

Já foi! A poderosa Lua Cheia de Escorpião causou estragos nos últimos dias, mas parece que as nuvens pesadas passaram o Sol voltou a brilhar!

Se aproveitou esse período tenso para refletit sobre as razões de sua instabilidade emocional, terá a possibilidade de tomar novas decisões, agora que muitas situações foram resolvidas.



Além disso, você pode finalmente arregaçar as mangas e ir adiante com algumas de suas iniciativas.



O campo financeiro ainda está meio zicado e causa apreensão por causa de ações imprevistas e inusitadas que colocam em risco os seus investimentos e não dependem de você. Mantenha um perfil conservador e não gaste o que não tem.



Por outro lado, existem possibilidades de ampliar suas atividades especialmente se você investir em novas tecnologias.



No campo afetivo, podem ocorrer rupturas: controle sua irritação, hoje não é dia de DR!

Palpite do dia: 24, 51 e 60.

Cor do dia: rosa-claro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tomara, né, Gêmeos! Os últimos dias foram tensos, mas hoje a Lua dá tchauzinho para Escorpião e começa um rolê em Sagitário, mudando o clima energético deste dia e dos próximos dois, principalmente.

Mercúrio, que já transita em Escorpião, deixará sua mente mais aguçada e essa habilidade poderá ajudar na elaboração de novas estratégias de ação.



Por outro lado, você estará bem mais crica em relação ao comportamento de seus parceiros, podendo dar uma semi surtada e magoar as outras pessoas facilmente por conta de uma reação emocional mais descontrolada.



No amor, pode ser que você se mostre propensx a tomar uma atitude definitiva e encerrar um relacionamento que não caminha bem há algum tempo. Mas atenção, nada de fazer o Gusttavo Lima e acordar o mozão no meio da madrugada para comunicar sua decisão, hein? Se esta for sua escolha, sente e explique os motivos.



Agora, se você controlar o seu mal humor, poderá enxergar o futuro com mais otimismo e encontrar algumas alternativas aque trarão felicidade no futuro. Pense positivo!

Palpite do dia: 43, 07 e 97.

Cor do dia: violeta.

Câncer (21/06 a 21/07)

Após um final de semana de energias intensas e com a cabeça ainda repleta de novos planos pessoais, você poderá começar a semana com a corda toda. É que apesar de a Lua já ter encerrado sua passagem por Escorpiçao, a energia deste signo ainda está no ar nos próximos dias. Aproveite para enfrentar e a superar qualquer obstáculo atravanque o seu caminho.

Hoje não é dia de pensar, mas é dia de agir: arregace as mangas e vá em frente rumo aos seus objetivos. Talvez você consiga até mesmo descobrir algum tesouro que andava escondido e se enriquecerá com um aprendizado que será muito útil para o seu futuro.



No âmbito amoroso, é possível que surja um novo interesse, portanto, abra os olhos se quiser encontrar um crush perfeito sem defeitos para chamar de seu. Afinal, como diz o ditado, 'Moscou na Rússia é capital, moscou em casa é vrau!'.



Na saúde, aproveite esse momento para se cuidar: é segunda, meu cristalzinho! Bora começar aquela dieta que você prometeu!

Palpite do dia: 62, 35 e 53.

Cor do dia: marrom.

Leão (22/07 a 22/08)

Segundou, Leão! Hoje a Lua começa um rolê em Sagitário e melhora seu humor, produzindo uma sensação de otimismo que lhe será útil para implantar alguns de seus projetos pessoais.

Nossa fada sensata também faz um match perfeito sem defeitos com Marte, que está em Áries. Como resultado, você se sentirá disponível e poderá estabelecer boas parcerias no ambiente profissional ou ainda colocar um ponto final num assunto que se arrastava há algum tempo sem conclusão.



O campo profissional, aliás, será bastante favorecido e você deve conseguir enxergar boas possibilidades, que continuarão a se revelar nos próximos dias.



A conjunção de Júpiter com Plutão em Capricórnio, que persiste há algumas semanas, também deve influenciar seu dia e será muito útil para resolver pendências judiciais e para ampliar o seu campo de ação. Se quiser conseguir novas parcerias e novos contratos de trabalho, a hora e agora!

Palpite do dia: 09, 36 e 54.

Cor do dia: vinho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Virgem, trago notícias que são pra glorificar de pé! A semana começará com um astral completamente diferente daquele que perturbou seu final de semana e hoje você sentirá essa nova energia desde cedinho.

A Lua, que já está no signo de Sagitário, forma um aspecto maravigold com Marte, que segue o baile em Áries, signo de Fogo do qual é regente. Toda essa energia é perfeita sem defeitos e pode favorecer a elaboração de novos planos profissionais, enviando boas vibes para quem quer iniciar um novo empreendimento ou ainda dar um up em seu trabalho atual com muito otimismo e determinação.



Além disso, hoje Mercúrio faz aspecto com Urano, sua oitava superior, e essa energia faz fervilhar na mente ideias incríveis que poderão ser concretizadas em ações e iniciativas positivas no futuro.



Elabore seus planos cuidadosamente e acrescente tecnologia para alcançar o sucesso.



No amor...hoje você estará tão ocupadx com suas próprias tarefas que não terá tempo para mais nada!

Palpite do dia: 64, 55 e 10.

Cor do dia: amarelo.

Libra (23/09 a 22/10)

Depois de um domingo de energias intensas e perturbadoras, a segunda-feira começa com outro clima, beeeem mais sussa! Muito disso graças à Lua, que sai de Escorpião e começa um rolê no signo de Sagitário.

Essa mudança pode ser bastante benéfica porque ajudará você a enxergar as coisas com mais otimismo, estimulando a sua autoconfiança.



Hoje também rola um trígono da Lua com Marte, estimulando as iniciativas e dando sinal verde para colocar em prática todos os seus projetos pessoais, que você viu e reviu nos dias anteriores.



É hora de jogar a bola para frente, de bancar suas decisões, de abraçar o futuro! E não perca de vista os seus objetivos com otimismo!



No amor, as modificações eventuais que implantou nos seus relacionamentos íntimos podem ter sido decisivas para você deixar para trás um relacionamento decepcionante e que não lhe fornecia o carinho que desejava. Se isso acontecer, tente praticar o amor ao próximo: não deu certo com esse crush? Então, próximoooo!

Palpite do dia: 29, 83 e 92.

Cor do dia: vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Se você recarregou sua carga energética ontem, com a Lua Nova de Escorpião, começará a segunda-feira com um impulso muito forte. Direcione essa vibe poderosa parasuas metas pessoais em qualquer área de sua vida.

Hoje a Lua começa um rolê em Sagitário, enchendo a sua mente de otimismo em relação aos seus novos objetivos.



Além disso você poderá usufruir de um impulso mental criador de novas ideias e capaz de lhe sugerir novas abordagens que serão muito úteis no campo profissional.



Hoje também rola uma quadratura de Vênus em Libra com Júpiter e Plutão, que seguem o baile em Capricórnio. Essa configuração astral sugere cautela nos gastos e investimentos financeiros. Nada de comprar mais brusinhas, meus consagrados!



No amor, as influências astrais indicam que você vai conseguir contornar com sabedoria um assunto que está te incomodando. Procure resolver o problema, mas cuidado para não pagar de doidx e estragar o relacionamento. Se isso acontecer, vai ser obrigadx a furar a dieta logo na segunda-feira, engolindo uma tortona de climão.

Palpite do dia: 66, 30 e 75.

Cor do dia: branco.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, trago previsões que são pra glorificar de pé! Hoje a Lua começa um rolê toda serelepe em seu signo. Essa mudança vai produzir uma melhora no humor, provocando uma sensação de otimismo capaz de afastar aquelas vibes perturbadoras que tiraram sua paz no fim de semana.

Além disso, nossa fada sensata também dá um match perfeito sem defeitos com Marte, que está em Áries e já em marcha direta. Como resultado, você terá energia de sobra e se sentira prontx para estabelecer boas parcerias, concluir negócios e ir atrás daquilo que te ajudará a implantar os seus projetos pessoais.



O campo profissional será, portanto, bastante favorecido podendo lhe oferecer boas possibilidades de melhora ainda nos próximos dias.



Caso você tenha pendências financeiras ou esteja aguardando a solução de um processo judiciário, também poderá receber boas notícias.

Palpite do dia: 13, 76 e 04.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, parece que o jogo virou, hein? Essa segunda-feira começa com um astral beeeem diferente daquele que perturbou os dias anteriores e hoje você sentirá essa nova energia desde cedinho. Amém que fala?

A Lua, que já está de rolê no signo de Sagitário, forma um aspecto positivo com Marte - que avança em marcha direta em Áries, signo de Fogo do qual é regente. Você pode usar essa energia positiva para elaborar novos planos profissionais ou até mesmo para iniciar um novo empreendimento.



Por outro lado, Mercúrio segue o baile em Escorpião e forma um aspecto tenso com Urano, sua oitava superior. Acha que deu ruim, é? Nada disso, meu cristalzinho! Essa configuração astral favorece o surgimento de muitas ideias originais que poderão ser concretizadas em ações positivas no futuro.



Nos relacionamentos pessoais, pode haver uma necessidade de rever uma posição sua, então, converse com o mozão.

Palpite do dia: 23, 95 e 50.

Cor do dia: cinza.

Aquário (21/01 a 19/02)

Segundou com S, de sussa na montanha russa! hahah Pois é, meu cristalzinho, novembro não está para amadores. Especialmente os últimos dias. Mas parece que hoje o jogo vai virar! A Lua segue o baile por Sagitário, o signo fogoso regido pelo benéfico Júpiter.

Esse aspecto astrológico pode ser bastante benéfico porque o ajudará a enxergar as coisas com mais otimismo e poderá ainda estimular a sua autoconfiança.



Além disso, hoje também rola no céu um trígono da Lua com Marte, que agota segue o baile em marcha direta por Áries e gera uma outra energia de Fogo, estimulando as iniciativas.



Essa vibe será muito útil para endereçar positivamente os seus projetos pessoais. Portanto, jogue a bola para frente e inicie sua nova partida com fé de que conseguirá certamente marcar um lindo gol!

Palpite do dia: 33, 15 e 69.

Cor do dia: vermelho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com a Lua reinando em Sagitário, o astral desta segunda-feira será bem delicinha! Amém que fala? Sua mente estará cheia de otimismo em relação aos seus novos objetivos.

Ao longo do dia você poderá usufruir de um impulso mental criador de novas ideias e que - se bem direcionado - ajudará a elaborar novas estratégias para alcançar os seus objetivos.



Além disso, hoje a Lua forma um bom aspecto com Marte, que está em Áries, e estimula a criação de ideias e projetos.



No entanto, nada de sair metendo o louco por aí: um aspecto tenso entre Vênus e o poderoso Plutão aconselha ter cautela com as despesas e os investimentos financeiros se não quiser buscar sua dignidade no lixo mais pra frente.

Palpite do dia: 61, 25 e 88.

Cor do dia: violeta.