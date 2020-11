ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feir Saiba o que os astros reservam para você

23 NOV 2020 - 07h:15 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

O Sol está de rolê em Sagitário, signo do elemento Fogo como o seu, e forma aspectos positivos fornecendo muita energia extra. A hora de dar andamento aos seus projetos profissionais é agora, meus consagrados! Taca-le pau nesse carrinho!



Por conta dessa influência, você terá possibilidade de ampliar cada vez mais o seu campo de relacionamentos e de melhorar sua ação no campo profissional.



Mas ó, não pode se esquecer de tomar seu paracetaloka, viu? Vejo aqui que pode rolar uma tendência a agir de forma exagerada ou arrogante.



Na vida familiar, pode ser que precisem de você para resolver um assunto doméstico. Mostre disponibilidade em colaborar.



No amor, você vai sentir muita vontade de dar um up na relação com o mozão e pode usar e abusar das fantasias. A Lua reina em Peixes e Vênus está de rolê em Escorpião. Isso significa que sexo e amor estarão entre suas prioridades hoje. Errado não tá, né? Credo, que delícia!

Palpite do dia: 84, 93 e 21.

Cor do dia: dourado.

Touro (21/04 a 20/05)

Segundou, Touro! E pra hoje os astros prometem um astral cheio de boas vibes. Aliás, as configurações astrológicas da semana, como um todo, são bastante favoráveis, e de maneira geral irão ajudar você a relaxar as tensões dos longos meses anteriores.



Por conta de uma conjunção entre Júpiter e Plutão em Capricórnio, o campo profissional ganha destaque. Por isso, o período é ideal para estabelecer novas diretrizes e dar andamento em negociações comerciais. As situações devem se definir aos poucos, ajudando você a estabelecer iniciativas concretas para o futuro.



Aproveite o dia de hoje para fazer os seus contatos pessoais, enviar e-mails e organizar encontros profissionais, mesmo que sejam online por conta da pandemia. Esses contatos prometem novas e boas novas parcerias.



Pense também em tirar da gaveta os seus sonhos guardados, pois poderá começar a dar a eles um perfil concreto para realizá-los.

Palpite do dia: 40, 49 e 76.

Cor do dia: azul-celeste.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O Sol segue o baile no signo de Sagitário, que sendo do elemento Fogo promove um bom aspecto com o seu signo, que pertence ao elemento Ar. Como o Ar alimenta o Fogo, a sua mente estará cheia de novas ideias e de novos projetos. Além disso, você terá muita gana de colocar logo em prática.



Porém, esse astral será amenizado por influência da Lua, que avança no signo de Peixes, e te deixa mais sensível e sentimental - e também um pouco mais sonhadorx.



Mesmo assim, pense em tirar algum sonho da gaveta para lhe dar uma forma mais concreta. O segredo para conquistar sua meta é manter em mente os seus objetivos e não deixar que as opiniões dos outros com palpites negativos te impeçam de realizá-la.



Mercúrio, seu regente, segue o baile em Escorpião e dá uma forinha, permitindo que sua mente se mantenha bastante aguçada e esperta, ajudarando a elaborar boas estratégias profissionais.

Palpite do dia: 14, 68 e 77.

Cor do dia: cinza.

Câncer (21/06 a 21/07)

Segundou com a corda toda, Câncer! E você começa a semana com muita vitalidade e de energia. Logo de manhã, terá vontade de colocar em prática os seus sonhos e realizar os seus objetivos. Se você direcionar adequadamente esses bons influxos planetários, conseguirá ir adiante com suas iniciativas profissionais, podendo, inclusive, encontrar algumas novas ocasiões bastante interessantes para implementar os seus projetos pessoais.



No ambiente de trabalho, você conseguirá obter o consenso de seus colegas e colaboradores ao expor as suas novas ideias, e isso lhe causará uma grande satisfação.



Hoje também a Lua de Peixes pode turbinar sua sensibilidade e reforçar seu lado emotivo: use isso em seu favor no amor e aproveite para surpreender o mozão com alguma ação romântica.



Quem está na pista, pode ter vontade de retomar um antigo relacionamento do passado. A saudade vai bater no seu coração e Marília Mendonça pode embalar sua segundona: 'Terminei com o parceiro que virava o copo/ Bebia comigo do jeito que eu gosto/ Ele que era homem de verdade/ Ai, que saudade do meu ex". Eitaaa!

Palpite do dia: 24, 69 e 42.

Cor do dia: azul.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, sabe aquela música do Roberto Carlos que fala: 'O que passou, passou. Então, vem!". Pois é, meu cristalzinho! O que passou, passou! E hoje os astros convidam você a aproveitar o astral.



Hoje as configurações planetárias mudam completamente e trazem uma vibe beeeem diferente do clima de ontem, prometendo grandes transformações no ambiente profissional e familiar.



Nesse início de semana, o Sol começa um rolê por Sagitário, signo de Fogo e regido pelo planeta Júpiter e promove aspectos que te enchem de coragem, colocando no modo turbo seu espírito de iniciativa.



Você se sentirá capaz de promover ações muito positivas, especialmente no ambiente profissional. Além disso, você se sentirá colaborativx e disponível.



Hoje também rola um bom aspecto da Lua com Mercúrio, que indica que você fará bons contatos pessoais e que o trabalho em equipe lhe oferecerá um bom retorno e bastante satisfação.



Com a saúde, tudo ok! Aproveite para iniciar uma atividade física e manter a boa forma.

Palpite do dia: 88, 16 e 70.

Cor do dia: preto.

Virgem (23/08 a 22/09

Hoje o clima do dia será bem diferente daquele de ontem. A Lua, que segue o baile em Peixes, deixa você mais sentimental e até mesmo um pouco românticx. Isso vai ser maravilgold para o amor, já que vai sentir mais vontade de mimar e dar carinho para o mozão.



Apesar disso, é possível que surja uma preocupação familiar ainda na parte da manhã ou ainda que algum amigo ou conhecido venha pedir a sua ajuda.



Nas finanças, Mercúrio e Vênus o rolê no signo de Escorpião e podem ajudar você a resolver os assuntos financeiros pendentes.



No ambiente profissional, não faltará criatividade e isso deve abrir novas oportunidades, capazes de ampliar seu campo de ação. Além disso, poderá também contar com a colaboração de seus colegas e parceiros. O trabalho em equipe será bem sucedido, portanto não assuma todas as tarefas sozinhx.

Palpite do dia: 89, 44 e 71.

Cor do dia: preto.

Libra (23/09 a 22/10)

O Sol de rolê no signo de Sagitário, que pertence ao elemento Fogo, e forma um aspecto positivo com Libra, que pertence ao elemento Ar.



De fato, o Ar alimenta o Fogo e, consequentemente, estimula a sua mente, que hoje estará cheia de novas ideias e de novos projetos criativos.



O dia é perfeito sem defeitos para tirar um sonho da gaveta e começar a lhe dar contornos mais precisos e concretos.



A Lua, que segue o baile no signo de Peixes, também dá uma forcinha extra para seus projetos, estimulando a fantasia e a imaginação. Apesar disso, também pode te deixar mais sensível e sentimental.



Esse mesmo aspecto planetário pode ainda estimular você a iniciar um hobby criativo e cultural, como a dança, ou o incite a iniciar um curso de pintura ou ainda outra prática de criação artística.

Palpite do dia: 00, 45 e 54.

Cor do dia: pink.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Tá tranquilo, tá favorável, Escorpião! Essa é a mood da segundona, que traz um astral perfeito sem defeitos para você ir adiante com seus projetos pessoais.



Você sentirá com bastante intensidade a presença de Vênus em seu signo, especialmente nos campos afetivo e financeiro, onde a fada sensata atua cheia de poder. Com isso, é possível que você consiga um bom retorno de suas iniciativas, fato que certamente trará ânimo, satisfação e ainda mais motivação para seguir adiante.



As modificações que você implantou por mais difíceis que tenham sido estão dando um bom resultado e você sente que seu empenho valeu a pena, pois consegue olhar para o seu futuro com otimismo.



Hoje também, assuntos do campo financeiros e jurídico são beneficiados pelos aspectos planetários e a possibilidade de conclusão de novos negócios é real oficial.



No amor, quem manda é a Lua, que segue o baile em Peixes e continua a alimentar a sua emotividade, sugerindo ações românticas com o mozão.

Palpite do dia: 55, 46 e 64.

Cor do dia: laranja.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Segundou, Sagita! E você vai amanhecer com uma carga de energia espetacular. Por isso, poderá superar qualquer obstáculo que se apresente diante de você nessa segunda-feira!



Seu estado mental será estimulado por Mercúrio, o planeta da comunicação, que forma um aspecto maravigold com a Lua, que brilha em Peixes. Nada melhor para você do que começar a pôr as mãos na massa para implementar logo os seus novos projetos pessoais. Por isso, comece desde cedo a fazer contatos, enviar e-mails ou ligar para as pessoas que lhe serão úteis para o seu futuro profissional.



Hoje você se sentirá capaz de remover montanhas diante de si e poderá promover ações muito positivas em qualquer área de sua vida.



O match da Lua com Mercúrio indica ainda que fará bons contatos pessoais e que o trabalho em equipe lhe oferecerá um bom retorno e bastante satisfação.

Palpite do dia: 29, 38 e 11.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Eita, Caprica! Após a euforia gerada pela configuração astrológica do final de semana, você vai amanhecer meix encabrunhadx e mais introvertidx. Isso porque a Lua começou um rolê por Peixes e isso deixa você mais sentimental e até mesmo um pouco românticx.



O lado bom é que vani bater uma vontadinha de mimar e demonstrar todo seu carinho e amor pelo mozão.



Aproveite esse momento para fazer uma reflexão interior. Mercúrio e Vênus continuam em trânsito em Escorpião, signo de profundas emoções do subconsciente, e você deve aproveitar positivamente esse momento.



No ambiente profissional, você será capaz de criar novas oportunidades destinadas a ampliar o seu campo de ação e incentivará positivamente seus colegas e parceiros ao compartilhar as tarefas.

Palpite do dia: 30, 03 e 48.

Cor do dia: amarelo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, meu cristalzinho, trago novidades, e elas são pra glorificar de pé. A primeira - que nem é tão novidade assim, é que o Sol segue o baile pelo signo de Sagitário, um signo de fogo que supercombina com seu signo, que é do elemento Ar.



De fato, o Ar alimenta o Fogo, e portanto, essa energia gerada na sua mente a estimulará a criar novos projetos ou descobrir novas abordagens para contornar os obstáculos que o separam de sua meta ambicionada.



Começa hoje a última semana do mês de novembro - que irá terminar com um Eclipse Lunar. Ela será decisica para ajudar você a dar uma volta decisiva em algum aspecto de sua vida para o qual você endereçará as suas iniciativas.



Portanto, hoje você terá vontade de tirar um sonho da gaveta e poderá começar a concretizá-lo, dando-lhe contornos precisos e concretos para poder realizá-lo.



De rolê por Peixes, a Lua estimula a fantasia e a imaginação, ajudando você a encontrar soluções criativas.



Hoje também é possível que você sinta vontade de iniciar um novo curso ou um hobby criativo e cultural.

Palpite do dia: 94, 85 e 31.

Cor do dia: bege.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você vai começar a segunda-feira num ritmo devagar, sem muita vontade de se enfurnar logo cedo em um dia de trabalho.



Esse clima é criado pela Lua, que está de rolê em seu signo e bota no modo turbo sua fantasia e a sua criatividade, mas pode também criar uma certa confusão em sua cabeça dificultando uma eventual tomada de posição em momentos que você pode precisar.



Essa configuração astral estimula bastante a sua inclinação natural para o esoterismo e poderá ser útil caso você exerça uma atividade relacionada com as áreas de autoajuda ou de espiritualidade. A energia do dia de hoje também é um prato cheio para você buscar o autoconhecimento. Somado com a vibe de hoje, o mapa astral deve te trazer revelações incríveis, que ajudarão muito em sua jornada.



Hoje também você pode contar com a criatividade, o que deve permitir descobrir novas formas para desviar dos principais obstáculos que atravancam o seu caminho.



Mas atenção: se tiver reuniões hoje e puder desmarcá-las, é mais prudente. Os astros avisam que o bom entendimento entre parceiros não está favorecido hoje.

Palpite do dia: 59, 05 e 41.

Cor do dia: azul-marinho.