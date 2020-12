ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feira Saiba o que os astros reservam para você

7 DEZ 2020 - 07h:15 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A semana começa com ótimas energias para assuntos de trabalho, graças ao trígono entre Lua e Urano logo pela manhã. Aproveite as boas vibrações pra pular da cama bem cedo: quanto antes você colocar a mão na massa, melhor será o resultado que vai conquistar. E isso também vale para as finanças, Áries!



No que depender da Lua, sua atenção vai se manter focada no trabalho, sinal de que vai sobrar disposição pra dar um gás nas tarefas e colocar as pendências em dia. Pena que tudo que é bom dura pouco... Logo mais, a Lua qubra o pau com Mercúrio e pede cuidado com o excesso de otimismo: não se distraia com bobagens nem empurre as coisas para o último momento. Seja realista, inclusive ao traçar novas metas. À noite, o astral continua tenso e é a vez do Sol se desentender com a Lua, o que pode exigir alguns cuidados extras com a saúde e o corpo. Nem pensar em circular por aí e dar mole pro corona, viu?



A rotina pode deixar o romance em segundo plano. Se anda de olho em um crush que mora longe, é melhor diminuir as expectativas pra não se frustrar.

Palpite do dia: 78, 96 e 51.

Cor do dia: Rosa.

Touro (21/04 a 20/05)

Com a Lua iluminando o seu paraíso astral, vão sobrar simpatia e boa vontade para dar conta de qualquer tarefa neste início de semana. O bom aspecto da Lua com Urano logo cedo também reforça sua sorte e você pode se dar bem em jogo ou aposta -- faça uma fezinha! Nem tudo segue nesse astral descontraído, porém, e a Lua vai trocar farpas com Mercúrio ainda na parte da manhã, sinalizando dificuldades e até briga em alguns relacionamentos.



Pode faltar criatividade ou paciência para lidar com algumas pessoas, especialmente os mais jovens. Quem tem filhos precisa contar até dez (ou mil!) para não perder a cabeça por qualquer coisinha, tá?



O astral volta a ficar tenso à noite, quando Sol e Lua se estranham e mandam uma vibe tensa para a vida amorosa. Apesar da tentativa de demonstrar romantismo e carinho nos momentos com o love, pode pintar uma briga. Há sinal de sorte na paquera logo cedo, mas depois as coisas podem desandar do nada... Que meleca!

Palpite do dia: 25, 43 e 79.

Cor do dia: Branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua continua em sua Casa 4, sinal de que assuntos envolvendo a família vão bombar nesta segunda e prometem ocupar boa parte da sua atenção. Lua e Urano trocam afagos logo cedo e ajudam você a cuidar de tarefas que podem ser feitas em casa ou de trabalhos que envolvam pessoas da família. Sua intuição estará mais afiada e tudo indica que terá um desempenho melhor ao cuidar de serviços do dia a dia ou que exigem bom-senso e praticidade.



Pena que nem tudo vai correr às mil maravilhas e o atrito entre a Lua e Mercúrio pode jogar areia em seus planos. Os relacionamentos enfrentam problemas e há risco de atrito com alguém conservador ou mais velho.



À noite, Sol e Lua também trocam farpas e azedam a convivência com a família, além de trazer problemas no romance. Melhor ter cautela com o ciúme se já encontrou sua cara-metade. Se está pensando em se reaproximar de um ex, mantenha esse lance escondido por enquanto.

Palpite do dia: 80, 08 e 26.

Cor do dia: Verde-escuro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Trocar ideias e cultivar o diálogo pode ser mais fácil para você neste início de semana, Câncer. Lua e Urano se entendem e mandam boas vibrações para expandir seus relacionamentos, entrar em contato com os amigos ou conversar sobre seus sonhos. Se souber se expressar, verá como aumentam as suas chances de conquistar algo importante e até de unir outras pessoas em uma ação solidária. Mas é melhor adiantar seus planos e cuidar disso o mais cedo possível porque a Lua vai se desentender com Mercúrio ainda pela manhã e pode trazer problemas para a comunicação no trabalho.



Se tiver uma videoconferência marcada, ou se precisar enviar arquivos e documentos importantes para outros colegas, por exemplo, vale a pena entrar em contato mais tarde e conferir se todo mundo entendeu a mensagem e se nada ficou perdido pelo caminho. Também há risco de ser vítima de fake news, por isso, todo cuidado é pouco!



Apesar do seu interesse por alguém que conheceu há pouco tempo, pode ser difícil ganhar o coração do crush hoje. Será mais fácil conversar e demonstrar seu carinho se você já tem compromisso.

Palpite do dia: 27, 63 e 09.

Cor do dia: Pink.

Leão (22/07 a 22/08)

Lua e Netuno se unem para destacar seu lado ambicioso. Aproveite essa energia positiva para colocar as contas em ordem, inclusive em casa, e fazer planos para subir na carreira.



Mas Mercúrio e a Lua vão trocar farpas logo mais, por isso, mantenha os pés no chão e tenha cautela com compras por impulso, ainda mais com coisas supérfluas. Se agir com cuidado, não vai comprometer o orçamento nem afundar em dívidas no cartão de crédito.



Mas não são apenas as finanças que vão precisar de cuidados extras hoje. Com a briga entre Sol e Lua à noite, o seu desejo de estabilidade pode respingar na vida amorosa também. A possessividade está em alta e, se não tiver cuidado, pode acabar resutando em briga com o love. Apesar do seu charme leonino, talvez seja difícil conquistar o seu alvo. Quem namora precisa redobrar a atenção para não terminar o romance por causa do ciúme.

Palpite do dia: 37, 91 e 55.

Cor do dia: Laranja.

Virgem (23/08 a 22/09

Será mais fácil se concentrar no trabalho nesta segunda se tiver objetivos bem claros e cuidar primeiro das tarefas que dependem apenas do seu esforço. A Lua se une a Urano e envia boas vibrações para você focar no que precisa fazer, seja no serviço ou em outra área. Além disso, o otimismo está em alta e pode receber um empurrãozinho da sorte.



Pena que nem tudo corre tão bem assim ao longo do dia, Virgem, pois a briga entre a Lua e Mercúrio indica atritos em casa. Exigir que tudo seja feito do seu jeito pode causar tensão, por isso, tente ceder em algumas coisas para manter a paz no seu lar. E, se você trabalha com parentes ou se ainda está em home office, talvez tenha que pisar em ovos para não perder um tempo precioso com brigas por bobagens.



Se anda de olho em um novo amor, tome a iniciativa para se aproximar. Mas, antes de se envolver pra valer, é preciso deixar o passado para trás, ok? Aliás, esquecer o que passou também será o segredo para se entender com seu "princeso" (sua princesa).

Palpite do dia: 83, 02 e 56.

Cor do dia: Creme.

Libra (23/09 a 22/10)

Com a Lua infernizando seu astral e brigando com Mercúrio logo cedo, a semana começa um pouco tensa. É hora de redobrar a cautela com boatos e mal-entendidos em seus relacionamentos, portanto, escolha as palavras com cuidado. E isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o serviço -- uma distração no momento errado ou uma informação falsa pode atrapalhar mais do que imagina.



Mas nem tudo é motivo para preocupação e o trígono da Lua com Urano ajuda a destacar sua intuição. Se surgir algum problema inesperado ou se só tiver que encarar os pepinos do dia a dia, a dica é prestar atenção nos seus instintos e concentrar a maior parte do seu esforço em tarefas de rotina.



À noite, o Sol troca farpas com a Lua e um caso escondido pode ser descoberto. A confiança entre você e a sua alma gêmea pode ficar meio abalada se tocarem em assuntos delicados: segure a onda aí!!!

Palpite do dia: 12, 66 e 48.

Cor do dia: Dourado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você começa a semana com projetos ambiciosos e grandes sonhos, Escorpião! Logo cedo, a Lua vai sorrir para Urano e favorecer o trabalho em equipe -- se quer ver algo pronto, aproxime-se dos colegas que também estão atrás dos mesmos objetivos. Se está trabalhando de casa, troca de ideias e colaboração também são a melhor pedida, mesmo que não consigam se encontrar pessoalmente.



Mas o clima vai fechar ao longo do dia e Lua e Mercúrio em atrito avisam que pode faltar grana nos seus projetos. Talvez você tenha que analisar melhor a área financeira e os recursos que pode usar antes de partir para a ação e transformar um sonho em realidade. Não vai faltar disposição para sair da caixa e se arriscar um pouco mais... Porém, com o astral pedindo cautela, essa talvez não seja a melhor atitude, ok?



Outra dica: misturar dinheiro e amizade nem sempre acaba bem, por isso, fuja de uma roubada! Quem busca um novo romance pode dar uma chance a alguém que já conhece há um tempo, mas precisa pegar leve com a possessividade. Com o mozão, a sintonia deve crescer e ajudar a blindar o relacionamento.

Palpite do dia: 58, 49 e 40.

Cor do dia: Branco.

Sagitário (22/11 a 22/12)

A segundona começa a todo vapor e, com a Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo, vai sobrar disposição para correr atrás do que quer. O trígono entre Lua e Urano favorece o trabalho e envia boas energias para você avançar no serviço e até disputar um novo cargo. Em compensação, logo em seguida a Lua se estranha com Mercúrio e traz à tona as suas maiores inseguranças.



Sabendo disso, tente pegar mais leve e não exagerar nas cobranças ao avaliar o próprio desempenho. Confie mais no seu potencial e não dispense os conselhos de alguém mais velho ou experiente. A saúde também precisa de uma atenção extra, especialmente se anda sonhando com um shape definido -- com as tentações do final do ano, fica difícil fechar a boca, então, o jeito é queimar calorias da maneira que puder, tá?



Se busca um romance, revise sua lista de requisitos e não deixe as exigências ou críticas exageradas atrapalharem a paquera. Diminuir as cobranças também é o caminho para manter a vida a dois em harmonia. Tá amarrado!

Palpite do dia: 68, 95 e 23.

Cor do dia: Preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

No que depender da Lua, você vai esbanjar disposição e energia para começar a semana no maior pique, inclusive no trabalho. A Lua sorri para Urano e favorece os estudos e as viagens. Mas nem tudo segue tão perfeito assim e, ainda pela manhã, a quadratura entre Lua e Mercúrio deve jogar areia nos seus planos. Para minimizar os estragos, seja mais realista e não trave metas altas demais para não se decepcionar mais tarde.



Planos para uma viagem talvez precisem de alguns ajustes, especialmente se estava pensando em curtir as férias ou visitar amigos e pessoas queridas. Com o astral tenso, todo cuidado é pouco, inclusive com a sua saúde. Se a ansiedade bater à porta, tente praticar exercícios físicos para gastar o excesso de energia e equilibrar a mente.



À noite, Sol e Lua se estranham e um lance à distância ou nas redes sociais vai precisar de muita fé para dar certo. A rotina pode tirar o brilho dos momentos com o par, mas não jogue a toalha, hein, abençoada(o)?

Palpite do dia: 33, 60 e 87.

Cor do dia: Verde.

Aquário (21/01 a 19/02)

Com a Lua em sua Casa das Transformações, é melhor agir com cautela neste início de semana. Graças ao aspecto favorável com Urano, a Lua avisa que podem surgir algumas mudanças em casa, mas tudo indica que serão positivas. Se pensa em trocar de endereço ou iniciar uma reforma, pode ser hora de dar o primeiro passo. #DicadoBidu: acenda uma vela lilás em um cantinho da sua casa. Essa cor é superindicada para seu signo e a vela deve atrair proteção para o seu lar.



Pena que nem tudo corre de maneira tão tranquila e, com a Lua trocando farpas com Mercúrio, as diferenças se acentuam e uma amizade pode chegar ao fim. Se quiser evitar o desastre, tente escolher as palavras com cuidado e não converse sobre assuntos polêmicos enquanto está de cabeça quente. As palavras magoam e nem sempre dá para voltar às boas só com um pedido de desculpas.



E anote aí: falar menos e ouvir mais também é importante no trabalho e na vida pessoal. O desejo continua em alta nos momentos a dois, mas, com Sol e Lua se estranhando à noite, as amizades do par (ou as suas) podem ser motivo para briga. Tá na pista? Então, a dica é não confundir atração física com amor para não se decepcionar.

Palpite do dia: 52, 61 e 07.

Cor do dia: Azul-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

O dia começa tenso e lidar com os colegas talvez não seja tão fácil nesta segunda. Não confie demais nos outros e redobre o cuidado diante de uma rivalidade, especialmente se está disputando cargo, comissão ou prestígio com pessoas próximas.



A boa notícia é que Lua e Urano juntam forças e avisam que uma boa conversa pode esclarecer as coisas, ainda mais se existe a chance de juntar forças com alguém de confiança para atingir um objetivo em comum. Ao invés de se concentrar nas diferenças e apontar os defeitos dos outros, fale abertamente -- e com educação -- sobre o que está incomodando.



Isso também vale para o romance, já que a quadratura entre Sol e Lua indica que as críticas podem ser um problema. Faça a sua parte para diminuir as brigas, ok? Na paquera, dê uma chance a alguém que conheceu há pouco tempo e não crie tantas expectativas.

Palpite do dia: 98, 71 e 17.

Cor do dia: Laranja.