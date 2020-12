ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feira Saiba o que os astros reservam para você

14 DEZ 2020 - 07h:24 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A semana começa com Lua e Netuno se desentendendo logo cedo, sinal de que o excesso de otimismo na hora de planejar a agenda pode trazer prejuízo. Mantenha o bom humor, mas não subestime os desafios que virão pela frente, certo?



A boa notícia é que o resto do dia só melhora! Mercúrio e Marte se entendem com a rainha de bateria Lua e reforçam seu lado criativo e aventureiro. Contatos com pessoas de longe, seja no trabalho ou na vida pessoal, contam com a proteção das estrelas. À noite, Vênus e Júpiter se entendem e favorecem mudanças mais drásticas no visual. A saúde pede um pouco de dedicação, por isso, tente descansar mais e evite se sobrecarregar.



Sua fixação por um romance proibido pode crescer e a sensualidade será sua arma secreta para ganhar o coração do crush. Ao lado da sua cara-metade, o bom humor será essencial, viu?

Palpite do dia: 22, 31 e 67.

Cor do dia: Cinza.

Touro (21/04 a 20/05)

Logo cedo, a convivência com os colegas conta com alguns desafios e não será fácil unir o pessoal em torno de objetivos em comum. Apesar da segundona começar tensa com a troca de farpas entre Lua e Netuno, tente driblar um desentendimento nas amizades e diminuir as expectativas em torno de alguns projetos mais ambiciosos.



Ainda bem que o astral melhora e a Lua sorri para Mercúrio e Marte ainda pela manhã, fortalecendo o seu tino para negócios e ajudando a fechar acordos lucrativos. Confie em seus instintos para descobrir quem está a fim de tirar vantagem de você -- é melhor cortar relações com gente falsa de uma vez! Seu lado místico e religioso ganha impulso e você pode encontrar equilíbrio e consolo em suas crenças. Lua e Sol se juntam em Sagitário à tarde e favorecem todo tipo de mudança: livre-se de tudo o que atrapalha a sua evolução e encerre o que está pendente antes de iniciar um novo ciclo.



No romance, Vênus e Júpiter trocam likes e trazem companheirismo e altas doses de carinho para solidificar a relação. Paquera à distância com um crush pode surpreender e dar certo!

Palpite do dia: 86, 41 e 95.

Cor do dia: Amarelo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O espírito de equipe vai marcar seu desempenho no trabalho nesta segundona, Gêmeos! Mas, logo cedo, enquanto você alimentar metas mais ambiciosas, a Lua briga com Netuno e avisa que tem gente tentando atrapalhar os seus planos. Guarde algumas coisas para você e deixe para compartilhar as boas novas apenas quando tudo já estiver certo.



Há chance de surgir uma boa oportunidade de trocar de emprego ou de conseguir uma posição melhor, graças às boas energias que Vênus troca com Júpiter. Mudança no visual também estará protegida, especialmente se você cuidar da saúde nesse processo. A Lua sorri para Marte, Mercúrio e Sol ao longo do dia, avisando que o trabalho em equipe ou uma sociedade devem trazer resultados melhores na vida profissional -- deixe o egoísmo de lado e junte forças com quem tem os mesmos objetivos.



Alguém que faz sucesso na turma ou nas redes sociais tem tudo para conquistar sua atenção, mas aproxime-se com cautela. O romance está protegido, mas valorize os pontos em comum e evite críticas, tá?

Palpite do dia: 06, 33 e 69.

Cor do dia: Azul-claro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Logo cedo, Lua e Netuno se estranham e você terá que redobrar o jogo de cintura para driblar os problemas no trabalho. Foque nos resultados e não conte com a sorte -- será preciso suar a camisa se quiser bons resultados.



A saúde também precisará de atenção e é melhor ficar longe de exageros se quiser cuidar melhor do seu corpo. Porém, a Lua vai se entender com o Sol, Mercúrio e Marte ao longo desta segundona e as coisas devem melhorar para o seu lado. Foque a atenção nas tarefas de rotina, faça um esforço extra para não deixar nada pelo caminho e poderá colher os frutos desse trabalho duro mais tarde.



À noite, Vênus e Júpiter estarão no maior chamego e prometem excelentes energias para o namoro e a vida a dois! Saia da rotina, capriche nas demonstrações de romantismo e tente algo mais ousado na intimidade. Se chamar a atenção do crush agora, o lance pode evoluir rapidinho: que bênção!

Palpite do dia: 16, 79 e 07.

Cor do dia: Lilás.

Leão (22/07 a 22/08)

Com a Lua em seu paraíso astral, até os desafios da briga entre Lua e Netuno podem ser superados com mais facilidade. A segundona começa meio tensa, ainda mais no relacionamento amoroso ou no contato com os filhos ou pessoas mais novas. Mas não se preocupe: Marte, Mercúrio e Sol entram na jogada e trocam excelentes energias com a Lua, sinal de que a sorte volta a sorrir para os seus interesses, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.



Pode surgir uma oportunidade para conquistar um cargo ou emprego melhor trabalhando com alguém da família ou desenvolvendo uma atividade em casa. Quem segue no mesmo cargo pode atuar em equipe para aumentar as chances de sucesso: se não for pessoalmente, pelo menos em reunião ou em ações coordenadas, cada um em seu canto, mas tendo em vista o mesmo objetivo.



Se anda pensando em iniciar uma reforma ou mexer na decoração, vai contar com excelentes energias do bom aspecto entre Vênus e Júpiter. A dois, o romantismo e a troca de carinho vão crescer e melhorar os momentos com o love. Mas pode pintar briga ou desentendimento no namoro: vá devagar! Seu carisma e charme animam a conquista.

Palpite do dia: 98, 80 e 17.

Cor do dia: Vinho.

Virgem (23/08 a 22/09

Sua habilidade para interagir com a família será colocada à prova logo cedo e as diferenças de opinião podem se transformar em brigas. Lua e Netuno trocam farpas bem cedinho e podem deixar o astral tenso com o pessoal -- se vai sair para trabalhar, evite assuntos delicados e faça o possível para ficar na sua. Quem está trabalhando em casa terá que tirar um coelho da cartola pra contornar as brigas, mas logo o astral melhora. Não deixe a família se intrometer demais no seu relacionamento amoroso nem ficar dando pitaco no romance.



Mais tarde, a Lua troca likes com Sol, Mercúrio e Marte, sinal de que é possível fazer as pazes com a família e, de quebra, conseguir o apoio deles para arrumar um novo emprego ou iniciar mudanças em casa.



Perdeu a calma e quebrou o pau com a cara-metade logo cedo? Então aproveite as boas energias de Vênus e Júpiter nessa noite para conversar com o par, pedir desculpas e abrir o coração. Uma paquera pode se transformar em algo mais sério -- e a "culpa" é do seu charme, que estará a todo vapor!

Palpite do dia: 27, 45 e 81.

Cor do dia: Vermelho.

Libra (23/09 a 22/10)

A semana começa agitada e, com a quadratura entre Lua e Netuno, você vai precisar de mais atenção para não perder uma informação ou dado importante. Respire fundo, organize as ideias e pense duas vezes antes de falar para evitar problemas.



A boa nova é que o astral melhora logo e, com a Lua se entendendo com Mercúrio, Marte e Sol, você vai dar um show na hora de lidar com os colegas ou com o público. Quem pensa em iniciar uma sociedade pode ter sucesso na empreitada -- só não se esqueça de que a comunicação é importante!



Com Vênus e Júpiter trocando afagos, as finanças familiares têm tudo para melhorar. Talvez a vida a dois ande mais devagar do que gostaria, mas dá pra lidar com a rotina se mantiverem o bom humor e conversarem sobre o que estiver incomodando. Um caso passageiro pode aquecer seu coração -- e até se tornar algo mais sério. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 19, 46 e 37.

Cor do dia: Vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com Vênus em seu signo, você conta com a sorte e o encanto pessoal para se destacar em qualquer área, inclusive no serviço. E o astro vai trocar afagos com Júpiter, destacando sua habilidade para se expressar e até convencer os outros, o que pode ser muito útil no trabalho. É pra louvar de pé!



Nem tudo vai ser fácil, porém, e a briga entre Lua e Netuno pede cuidado com as finanças. Compras por impulso podem estourar o cartão de crédito e criar um problemão lá na frente. Ainda bem que as coisas melhoram e você vai se dar bem no trabalho com a troca de likes entre Lua e Mercúrio. O dinheiro vai chegar de um jeito ou de outro nesta segunda, mas dependerá diretamente do seu esforço. Captou a mensagem? Então "bora" colocar as mãos na massa!



No romance, o recado dos astros é para deixar a possessividade de lado e investir no diálogo e no charme -- seu love não vai resistir aos seus encantos. Tá na pista? Amor à primeira vista não está descartado!

Palpite do dia: 47, 65 e 02.

Cor do dia: Ocre.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Logo cedo, a Lua quebra o pau com Netuno e provoca problemas nos assuntos que envolvem a família. Não implique tanto com o pessoal de casa e tente ser mais flexível em algumas coisas se quiser manter a paz. Com a Lua firme e forte em seu signo, você logo dará a volta por cima e o resto da segundona deve correr mais tranquilamente.



O bom aspecto entre Lua e Marte destaca seu charme e reforça sua criatividade, qualidades que podem ser bem empregadas se quiser se destacar no trabalho. Pra melhorar, você conta com as boas energias de Vênus em sextil com Júpiter, que prometem boas novas com dinheiro -- há chance até de receber uma graninha que não esperava: amém!



Quem está em busca de romance pode topar com um amor antigo, que pode atrapalhar seus planos na paquera. Despiste o encosto e use seu charme para se dar bem na conquista, tá? Aliás, se você ainda não tem um mapa do amor, agora é a hora de fazer um. Ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento de deve ajudar muito a não cair em tentação e repetir erros do passado. Faça o seu neste linkSe tem compromisso, charme e alto-astral são a chave para se entender com o mozão.

Palpite do dia: 93, 48 e 39.

Cor do dia: Roxo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com a Lua ainda infernizando o seu astral e brigando com Netuno logo cedo, é melhor ter cautela para não falar mais do que deve. É verdade que a semana começa meio tensa, mas vale a pena manter distância de gente fofoqueira -- respire fundo, mantenha a calma e não se estresse que o astral logo melhora!



Cuide de tarefas que podem ser feitas a sós, porque talvez você não esteja muito sociável hoje e, no seu cantinho, o serviço vai fluir melhor. Quem trabalha em casa e pode dispor de privacidade e sossego tem mais chance de se dar bem. À noite, Vênus e Júpiter estão em harmonia e favorecem o contato com os amigos, mesmo que seja virtual.



Um lance sem compromisso, ainda que seja passageiro, pode movimentar a paquera. Mas um caso escondido talvez seja descoberto: tenha cuidado! Você e seu benzinho só têm a ganhar se reforçarem a confiança um no outro.

Palpite do dia: 49, 40 e 76.

Cor do dia: Vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Pode ser que boa parte da sua atenção se concentre nas finanças logo cedo, mas evite gastar sua grana correndo atrás de um projeto impossível. Com a Lua e Netuno trocando farpas, a dica é manter os pés no chão e não acreditar em promessas milagrosas para ganhar dinheiro.



Desde que não envolva grana, seus planos e sonhos podem animar as coisas e movimentar o astral no serviço. Aproveite para trocar ideias e fazer novos contatos.



Na paquera, com Vênus e Júpiter se entendendo às mil maravilhas, vale a pena investir mais na aparência para causar boa impressão. Além disso, os amigos também podem dar uma ajudinha e fazer a ponte entre você e o seu alvo, mesmo que seja apenas nas redes sociais. Bom momento para alinhar as ideias e sonhos com a pessoa amada. Se vocês estiverem em harmonia, todo o resto pode ser resolvido sem problema!

Palpite do dia: 59, 77 e 86.

Cor do dia: Preto.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com a Lua trazendo à tona seu lado mais ambicioso, vai sobrar disposição para se concentrar nos seus objetivos, especialmente no trabalho. Logo cedo, com a briga entre Lua e Netuno, vale a pena ter cautela ao lidar com o chefe ou com alguém conservador para evitar discussões.



Mas as coisas melhoram e a Lua se entende com Mercúrio, Marte e Sol, favorecendo as finanças e avisando que sair da sua zona de conforto pode ser muito lucrativo -- não tenha receio de se arriscar mais! À noite, Vênus e Júpiter se entendem e agitam seu lado mais animado. O desejo de sair de casa e se divertir com os amigos deve crescer, mas coloque a sua saúde em primeiro lugar e pegue leve, tá?



Mas as estrelas destacam os pontos em comum com quem ama e o romance fica mais empolgante. Se estiver a fim de alguém, não esconda seu interesse e use o bom humor para se aproximar. Uma piadinha pode quebrar o gelo -- experimente!

Palpite do dia: 96, 33 e 15.

Cor do dia: Branco.