HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Descubra o que os astros revelam para você

13 JUL 2020 - 08h:46 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

O céu não está muito amigo hoje e não convém criar altas expectativas. Antes de concluir a visita ao seu signo, a Lua briga com Plutão e Saturno, recomendando mais prudência com os interesses profissionais: aja com paciência e foco para não comprometer seus planos e metas. Tenha cautela ao se comunicar com chefes e ao tratar sobre emprego, se busca uma vaga. Com as responsabilidades pesando, pode ter a sensação de carregar o mundo nas costas. À tarde, a Lua ingressa em Touro e ameniza um pouco o clima, mas pede atenção extra com grana. Ainda bem que Mercúrio retoma o curso direto e ajudará a se entender melhor com os outros, sobretudo com os familiares. Exigências podem atrapalhar os assuntos do coração. Contatos e conversas com alguém que está distante podem não fluir como deseja. Na vida a dois, dê cartão vermelho para o ciúme. Será bom você aprender a ceder para ter paz com o love.

Palpite do dia: 70, 97 e 88.

Cor do dia: Lilás.

Touro (21/04 a 20/05)

Semana começa com tensões entre as estrelas e nem tudo deve rolar como você espera nesta segundona. A Lua inferniza seu astral pela manhã e se estranha com Plutão e Saturno, alertando que não convém ser resistente com as mudanças que surgirem. Somente com calma e paciência conseguirá ter bons resultados hoje. No trabalho, não confie demais nos outros: faça a sua parte sem esperar pela colaboração alheia. Ainda bem que Mercúrio volta ao movimento direto e favorece seus contatos: há chance de esclarecer mal-entendidos e resolver divergências. À tarde, a Lua migra para o seu signo e promete melhorar o clima, principalmente em seus relacionamentos pessoais. Na paixão, passe o dia na sua e evite se envolver em situações de atrito ou disputa. Paquera pode ficar mais positiva à noite. No romance, procure compreender mais quem ama. Seu amor pode estar precisando mais de apoio do que de críticas.

Palpite do dia: 80, 35 e 89.

Cor do dia: Lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje os astros aconselham a ir devagar e não se arriscar, principalmente ao lidar com os interesses financeiros. A Lua forma aspecto negativo com Plutão e Saturno, alertando que negociações ou acordos mal feitos podem trazer prejuízos. Também não convém misturar amizade com assunto de dinheiro – evite empréstimos. No trabalho, fique de antena ligada para não cumprir tarefas dos outros e se sobrecarregar. É hora de aprender com as mudanças e não dificultar com atitudes resistentes. À tarde, a Lua entra em sua Casa 12 e você pode sentir a vitalidade cair: poupe suas energias. Mas Mercúrio volta ao curso normal e ajudará a resolver questões pendentes, ainda mais com contas. Cuide bem da sua saúde e invista em sua autoestima. Na paquera, talvez não se empolgue muito com as opções. Na vida a dois, nada de semear dúvidas com o love. Esclareça as cismas e não deixe o ciúme comandar. Na cama, vocês podem se entrosar melhor.

Palpite do dia: 54, 45 e 27.

Cor do dia: Verde-escuro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Misericórdia, Câncer! Nuvens escuras marcam o começo da semana e as tensões no céu podem atrapalhar suas metas, seus interesses e até seus julgamentos. A Lua se estranha com Saturno e Plutão, indicando que será preciso agir com mais prudência na vida profissional e demonstrar mais discrição: assunto sigiloso ou segredo pode vir à tona. Fique longe de propostas de sociedade ou parcerias nesse dia. A recomendação é cuidar com mais carinho da sua saúde, principalmente da sua alimentação. Mas Mercúrio traz bons fluidos e regressa ao curso direto em seu signo, estimulando a resolver impasses e melhorando sua comunicação. À tarde, a Lua muda para Touro e deixa seu jeito mais atencioso, inclusive com os amigos e a pessoa amada. Paquera pode ter boas novas e o romance vai contar com mais companheirismo, mas, ainda assim, procure ser paciente. Expresse sua empatia e tente dar apoio ao seu love.

Palpite do dia: 10, 73 e 46.

Cor do dia: Vinho.

Leão (22/07 a 22/08)

Hoje as coisas podem ficar um pouco truncadas e nem tudo deve sair de acordo com os seus planos. A Lua fica pistola com Plutão e Saturno, recomendando a pegar mais leve e não dar muito espaço para o estresse. Aborrecimentos podem mexer com o seu astral, afetar sua concentração no trabalho e até seu pique. Controle os impulsos e procure ter mais calma ao cumprir deveres. Tensões deixam as emoções à flor da pele e o momento é de se poupar. Mas Mercúrio regressa ao movimento direto e promete suavizar o clima. Mudanças de hoje podem se mostrar positivas no futuro. Contorne os desafios que não consegue resolver por enquanto. À tarde, a Lua muda de signo e suas ambições ficam mais estimuladas. Na vida amorosa, indecisões podem rolar – avalie melhor o que quer. No romance, ter a mente aberta ao diálogo fará toda a diferença. Invista em boas conversas e tenha tato: não é hora de tomar satisfações.

Palpite do dia: 47, 92 e 29.

Cor do dia: Creme.

Virgem (23/08 a 22/09)

É o momento de desacelerar o ritmo e fazer as coisas com um pouco mais de paciência. A Lua briga com Saturno e Plutão, deixando o astral nervoso e alertando que a pressa será inimiga da perfeição. Como seu signo é exigente e não se contenta com resultados medíocres, pegue leve e coloque o capricho que é a sua marca registrada em tudo. Talvez seja necessário redimensionar alguns planos se quiser que prosperem. Precisará ter mais foco nos estudos e baixar expectativas em atividades de equipe, que podem não render o esperado. Mas Mercúrio volta ao curso direto e a Lua entra em Touro à tarde, incentivando a vencer os desafios e se concentrar melhor em suas atividades. Pode resolver perrengues com amigos e pessoas queridas. Na paquera, o coração pode ficar dividido e convém ter calma para decidir: não se coloque sob pressão agora. Na relação a dois, é hora de reforçar a confiança para viver melhor com seu love.

Palpite do dia: 30, 48 e 66.

Cor do dia: Azul-vivo.

Libra (23/09 a 22/10)

Harmonia é a sua política, mas hoje o céu não vai colaborar muito e você terá que se empenhar um pouco mais para equilibrar as coisas na sua vida. A Lua encerra o trajeto em seu signo oposto, mas antes forma aspecto negativo com Saturno e Plutão, indicando que tensões podem marcar presença em suas relações pessoais e profissionais. Adote a calma como lema e procure ter mais tolerância com quem convive e trabalha. Assuntos de família podem te deixar desconfortável e provocar irritação. Ainda bem que Mercúrio regressa ao movimento direto e promete melhorar a sua comunicação, sobretudo com chefes e gente influente. À tarde, a Lua muda para sua 8ª Casa, elevando sua percepção e sensualidade. Isso pode contar pontos a seu favor na paixão, mas pegue leve na paquera com quem ainda não conhece bem. Na união, controle as exigências e valorize os momentos de intimidade com o mozão.

Palpite do dia: 31, 04 e 85.

Cor do dia: Branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Convém controlar os ímpetos e usar todo o seu jogo de cintura para lidar com as tensões que as estrelas despejam do céu. A Lua se desentende com Saturno e Plutão, recomendando a agir com mais calma, discrição e sabedoria para contornar os contratempos, mesmo que a vontade seja de chutar o balde. O que disser aos outros pode pesar contra ou a favor, portanto, pondere antes de expressar o que pensa. É hora de focar nos seus assuntos e falar apenas o necessário: evite dar palpite no que não é da sua conta. Mas Mercúrio retoma o curso direto e estimula os contatos com quem está distante. Colocar o papo em dia com gente que se afina será divertido e elevará seu astral. À tarde, a Lua muda para sua Casa 7 e incentiva o amor. Na paquera, terá habilidade para se relacionar com crush e o lance pode decolar. Com o love, tende a valorizar os momentos a dois e mostrar mais romantismo. Terá muita parceria na cama.

Palpite do dia: 95, 68 e 23.

Cor do dia: Amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

As energias astrais que emanam do céu não são das melhores neste início de semana e convém manter a antena ligada. A Lua se estranha com Saturno e Plutão, que seguem o lento movimento pelo seu signo, alertando que pode rolar dificuldade para seguir regras, agir com disciplina e ter foco. Evite estrilar com parentes e mostre mais tolerância no ambiente doméstico – fuja de embates com pessoas mais velhas. Em contrapartida, Mercúrio volta ao curso normal e dá mais desenvoltura para contornar divergências com quem convive ou trabalha. Além disso, você terá força de vontade para se acertar. À tarde, a Lua migra para seu paraíso, realçando seu charme e sua confiança. No amor, o sinal estará verde para suas paqueras. Se está de olho em alguém, vai querer conhecer melhor o crush antes de investir. A dois, valorize os bons momentos e as afinidades com o love.

Palpite do dia: 16, 61 e 79.

Cor do dia: Branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Palpite do dia: 16, 61 e 79.

Cor do dia: Branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

Semana começando com algumas trombadas entre os astros e tensões em torno dos seus interesses. A Lua ariana briga com Saturno e Plutão, recomendando a domar a inquietação, pegar mais leve nos contatos e controlar a sua sinceridade para não arranjar tretas com os outros. Convém arejar a mente e se ocupar com coisas que favorecem a sua tranquilidade, portanto, não dê espaço para atritos e pensamentos negativos. Em compensação, Mercúrio volta ao movimento direto, favorecendo sua saúde e estimulando as boas ideias no trabalho: explore sua energia e criatividade. À tarde, a Lua entra em sua Casa 4 e revela que mudanças ou novidades podem rolar na vida familiar. Nos assuntos do coração, a Lua te deixa mais realista e você não se empolgará apenas com as aparências. No romance, a cumplicidade irá aumentar a admiração entre você e seu love. Concentre sua atenção no par e valorize os momentos de privacidade.

Palpite do dia: 35, 17 e 89.

Cor do dia: Preto.

Peixes (20/02 a 20/03)

Comece a semana com o firme propósito de resolver zicas e impasses sem perder a esportiva. A Lua encerra hoje a passagem por Áries, mas arranja confusão com Saturno e Plutão antes de partir para outro signo, alertando que podem surgir aborrecimentos com assuntos materiais e objetivos que deseja alcançar. A tensão que rola no céu dificulta os planos e as grandes mudanças. Convém controlar os gastos, ser mais realista com os seus ganhos e não deixar que outras pessoas tomem conta do que é seu. Mas Mercúrio volta ao curso direto, dando mais tato para conversar e entrar em sintonia com quem se relaciona. Além disso, a Lua ingressa em Touro à tarde, favorecendo o entendimento com as pessoas do seu convívio. Invista em bons papos na paquera. Mas você pode ter mais necessidade de ir com calma para escolher e tomar uma decisão. Na relação a dois, com jeitinho, chamego e jogo de cintura, vai resolver pequenas diferenças com o love.

Palpite do dia: 36, 27 e 90.

Cor do dia: Vermelho.