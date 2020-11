ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros reservam para você

6 NOV 2020 - 07h:13 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Sextou! E para hoje temos a Lua de rolê por Câncer e em oposição a Júpiter, que segue o baile em Capricórnio e faz conjunção com Plutão. 'Nossa, João! É de comer?'. Calma que eu explico, meus consagrados! Essa é uma configuração poderosa e que vai durar algumas semanas. Ela é superfavorável para a conclusão de um negócio que você vem aguardando há muito tempo. Talvez você conclua a compra ou venda de um imóvel, feche um acordo importante ou ainda consiga um novo emprego, se é isso que está procurando. É pra glorificar de pé, né? De qualquer maneira, você conseguirá obter finalmente um bom resultado de seu empenho pessoal!

Tá, não vou mentir: é bem verdade que alguns assuntos continuam andando devagar quase parando. Mas não desanime: existe luz no fim do túnel, portanto não se estresse inutilmente.

Aproveite o final do dia para dar mais atenção aos assuntos domésticos e familiares: talvez consiga uma reunião virtual com os entes queridos que não vê a muito tempo.

Palpite do dia: 13, 67 e 22.

Cor do dia: amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

Touro, me responda: tem coisa mais importante nessa vida do que a família? Com a Lua de rolê no signo de Câncer, esse sentimento será ainda mais fortalecido. Vejo aqui, inclusive, que é possível que você precise ajudar financeiramente algum membro de sua família.

Os negócios estão avançando devagar, porém firmemente. Os bons resultados começarão a aparecer e isso vai te deixar otimista em relação ao seu futuro.



As configurações desse dia vão ajudar você a enxergar mais claramente uma situação que não se definia, com isso, você pode planejar melhor seus próximos passos.



No âmbito da saúde, é hora de resolver um problema que vem te incomodando há algum tempo. Faça os exames necessários e procure ajuda de um especialista. No final, tudo deve se resolver positivamente.

Palpite do dia: 77, 68 e 05.

Cor do dia: azul-marinho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sextou com a Lua dando um rolê no signo de Câncer! Isso deve colocar assuntos de família e do lar no topo dfe suas prioridades.

Essa energia lunar mexe com as emoções e com os sentimentos - portanto, é normal que você se sinta mais sensível, saudosx e sentimental.



Se surgir algum pepino, inspire, respire e não pire! Considere todas as possibilidades que você tem diante de si para contornar os principais desafios e planeje bem o seu dia para poder se dedicar também aos seus afazeres profissionais, que poderão ser prejudicados.



No campo das finanças, uma match de Júpiter e Plutão em Capricórnio favorece a conclusão de algum acordo financeiro, como a obtenção de um empréstimo ou a renegociação de uma dívida.

Palpite do dia: 69, 24 e 42.

Cor do dia: rosa.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, meu cristalzinho, eu sei que essa coisa de tecnologia não é muito fácil de se entender, mas, no dia de hoje, recomendo que você dê uma atenção especial para isso. É que ao incrementar o seu ambiente de trabalho com as novas tecnologias, você poderá obter um maior alcance de suas iniciativas profissionais e aumentará também os seus contatos pessoais, que o ajudarão com suporte e conselhos. Maravigold, né? Bora fazer os contatinhos no Linkedin, no Instagram, no Facebook, minha filha!

Além disso, as configurações astrológicas atuais são favoráveis à implementação de atividades de grupo, portanto aposte no trabalho em equipe.



É possível que você tenha vontade de fazer modificações também no seu ambiente doméstico ou ainda que pense em uma mudança de casa. Divida seus planos e desejos com a família e com o mozão antes de tomar qualquer atitude definitiva.

Palpite do dia: 70, 07 e 52.

Cor do dia: prata.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, meu cristalzinho, a quinta foi puxada, né? Mas após o estresse do dia de ontem, hoje você ficará surpresx com a tranquilidade com a qual transcorrerá o seu dia.

No ambiente de trabalho , o clima será de total good vibes e seus colegas devem se mostrar superdispostos a colaborar. Não fazem mais do que a obrigação, né? hahah Mas isso deve fazer total diferença no seu dia.



Além disso, você deve sentir que seu empenho profissional está sendo reconhecido pelos seus chefes e talvez você sinta vontade e ânimo para apresentar alguma ideia ou um novo projeto que esteja ainda em gestação.

A Lua passa hoje suas últimas horas no signo de Câncer e isso deve tornar seu dia agradável no convívio famíliar. Aproveite o dia para reforçar suas conexões com as outras pessoas ao seu redor, desfrutar do calor humano de que tanto precisa - mesmo que de maneira virtual por conta da pandemia - e recarregar suas energias.

Palpite do dia: 62, 89 e 35.

Cor do dia: amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Virgem, sextou e hoje a Lua segue o baile no signo de Câncer. Nossa fada sensata se opõe a Júpiter, que está de rolê nos últimos graus do signo de Capricórnio e em marcha direta. Essa configuração astrológica sugere que assuntos relativos ao campo profissional devem ganhar a sua atenção de forma positiva. Você vai começar a colher os bons resultados de seus esforços e deve sentir uma grande satisfação.

Nas finanças, você pode até mesmo pensar em investir parte do lucro obtido numa poupança ou outro investimento para manter uma reserva para o futuro. Outra destinação dos bons lucros obtidos com seu trabalho, poderá ser feita em tecnologia para ampliar e incrementar ainda mais o seu campo de atuação.



De qualquer maneira, a semana termina bastante positiva, portanto você pode relaxar um pouco e pensar em utilizar o final de seu dia para um happy hour com amigos, nem que seja no ambiente virtual, ou em um programinha gostoso com o mozão.

Palpite do dia: 81, 00 e 54.

Cor do dia: verde-escuro.

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou bem sextado, Libra! E hoje o astral está todo delicinha e superleve! As good vobes são presente de um aspecto maravigold que vai rolar entre a Lua e o planeta Júpiter. Você vai se sentir um pouco mais otimista e pode pensar em focalizar com mais esperança os seus objetivos profissionais , sentindo que suas iniciativas podem estar dando mais certo.

#DicadoBidu: considere todas as possibilidades que lhe são propostas mesmo que lhe pareçam difíceis à primeira vista. Além disso, analise a possibilidade de efetuar uma mudança radical em sua carreira.



A configuração astrológica de hoje mostra ainda que a conjunção de Júpiter e Plutão em Capricórnio irá favorecer a conclusão de algum acordo financeiro, o fechamento de um contrato ou até mesmo que você vai conseguir a grana que precisa para colocar em prática a mudança que tem em mente.

Palpite do dia: 46, 37 e 01.

Cor do dia: vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, meu cristalzinho, nesta sexta, a Lua avança no signo de Câncer e forma um aspecto de oposição com Júpiter. Essa configuração astrológica deve estimular ainda mais o campo emocional - onde você já é bastante intensx.

Apesar do controle que você consegue exercer sobre os seus sentimentos, esse aspecto pode botar ódio diesel na fogueira e causar explosões emocionais, especialmente se você se sentir pressionadx. Tá amarrado, hein?! Tome seu paracetaloka direitinho e, em vez de tentar encontrar os culpados pelas dificuldades que você enfrenta, procure adotar atitudes positivas para contornar a situação! Uma excelente forma de fugir de ciladas como as que o dia de hoje arma para você é investindo no autoconhecimento.

No campo financeiro, conjunção de Júpiter a Plutão facilita os financiamentos bancários, caso você precise.



E como hoje é sexta feira e você pode começar a pensar num merecido descanso no final de semana que se aproxima, afaste as preocupações de seus pensamentose bole um programa delicinha com o crush ou mozão.

Palpite do dia: 65, 20 e 56.

Cor do dia: creme.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, sabe aquele meme 'já amanhesi cançada?' hahah Se não sabe, dá um Google aí e já posta nas suas redes sociais, porque ele vai ser você todinhx hoje! Após o estresse causado pelas inúmeras solicitações que ocorreram no dia de ontem, hoje você vai se sentir cansadx e menos motivadx. Errado não tá, né?

No ambiente profissional , sua disponibilidade com colegas e chefes tornará o clima mais leve e, caso você seja autônomo, terá a possibilidade de obter um bom resultado de suas iniciativas profissionais.



Aproveite que sextou para organizar um happy hour com amigos ou com o mozão e curtir a sexta-feira. Mas atenção: respeite todas as normas de distancialmento social e não cometa imprudências. O coronga tá de olho e o Brasil também!

Palpite do dia: 39, 30 e 84.

Cor do dia: azul-turquesa.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mudança de humor? Temos! E ela é fruto de uma treta que vai rolar entre a Lua, que fica em oposição com seu signo e com Saturno, que está em marcha direta nos últimos graus de Caprica. Você se sentirá mais instável emocionalmente e pode perceber aumentar sua inquietude. Você que lute pra controlar esse B.O, minha filha!

Alguns assuntos familiares serão prioridade e pode rolar até mesmo a necessidade de investir em uma reformar da casa ou a compra de outro bem imobiliário que você ambiciona há tempos.



A boa notícia é que as chances de conseguir fazer uma boa negociação são grandes!



Nessa sexta você também pode planejar fazer outros investimentos para ampliar seus negócios ou para incrementar o seu conhecimento com um curso de especialização. Se estiver sem grana, é hora de procurar cursos online gratuitos. Coloque as mãos na massa e bora lutar pelo que quer!

Palpite do dia: 94, 67 e 13.

Cor do dia: violeta.

Aquário (21/01 a 19/02)

Ainda bem que chegou a sexta-feira e que o clima astral mudou! Hoje as tensões diminuem e as tarefas do dia a dia devem parecer mais fáceis e leves. Amém que fala?

Além disso, você poderá sentir uma sensação muito positiva graças a um aspecto que vai rolar entre a Lua e Saturno.



No trabalho, você receberá elogios e poderá considerar algumas propostas atraentes que lhe serão feitas no campo profissional.



Com um ânimo mais otimista, você pode pensar em focalizar novos objetivos profissionais pois perceberá que muitas de suas iniciativas estão dando mais certo. Considere todas as possibilidades que lhe são propostas mesmo que lhe pareçam inusitadas à primeira vista. Analise também a possibilidade de efetuar uma mudar radical em sua carreira ou de abrir um novo empreendimento que lhe oferecerá mais liberdade de ação.

Palpite do dia: 59, 32 e 68.

Cor do dia: amarelo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, é uma vida sem preocupações e atribulações que você quer? Não custa sonhar, né, meu cristalzinho? Sextou e apesar dos percalços, hoje o dia promete ser mais leve e cheio de bons fluidos, graças ao seu empenho pessoal em superar as dificuldades e ir adiante com seus projetos pessoais.

Olhe para o futuro com otimismo e fé e saiba que seus pensamentos positivos farão a diferença na realização de seus sonhos.



Netuno forma hoje um bom aspecto com Júpiter, ambos regentes de seu signo, indicando a conclusão positiva de um processo que estava em andamento, seja ele relativo ao campo profissional ou ao pessoal. Saiba incluir inovações tecnológicas nos seus empreendimentos para obter ainda melhores resultados.



Hoje é um bom dia também para namorar, pois um clima de romantismo deve reinar. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 24, 60 e 78.

Cor do dia: branco.