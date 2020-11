ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros reservam para você

13 NOV 2020 - 07h:05 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Sextou e nossa fada sensata Vênus continua o rolê no signo de Libra, criando uma sensação de bem-estar em seu dia. O planeta do amor e do prazer te dá um present]ao e encerra sua semana prometendo uma sexta agradável.



Mercúrio também manda boas vibes e deixa sua mente alerta, facilitando os estudos e o aprendizado. Use essa energia para aprimorar seus conhecimentos, crescer na profissão e também para elaborar e esquematizar novos planos para seu futuro.



Para terminar, a sexta traz outro bom motivo para comemorar: seu regente, Marte, para de ser doido e volta a caminhar para frente, encerrando o movimento retrógrado e abrindo caminho para êxitos profissionais que irão melhorar também o campo financeiro.



No amor, aproveite as boas energias para esquentar sua relação com o mozão ou com o crush! Invista na fantasia e afaste de sua mente eventuais sentimentos de ciúme.

Palpite do dia: 65, 74 e 83.

Cor do dia: laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

Não vai sossegar enquanto não resolver o problema, né, minha filha? Pois é, hoje os astros turbinam sua determinação e seu foco deve ser concluir um assunto profissional que requer muita negociação e muita paciência.

Muita calma nessa hora, Touro. Vejo aqui que existe a possibilidade de um conflito de interesses que pode atrapalhar o bom andamento de suas iniciativas. Por isso, procure evitar entrar em conflito com seus parceiros ou colegas para não causar uma ruptura que poderá ser muito prejudicial para seu futuro.



Por outro lado, colocar um ponto final em alguma situação que vem te causando preocupações e tensões pode até ser favorável, visto que irá promover alívio e relaxamento, tudo o que a gente deseja para uma sexta, né?



O fato é que as decisões estão em suas mãos e tudo irá depender da forma como você conseguirá canalizar as energias disponíveis para esse dia. Pense onde quer estar no futuro e não perca de vista suas metas. Aja com isso em mente!

Palpite do dia: 12, 84 e 39.

Cor do dia: azul.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, sextar sextou, mas as coisas estão meio fracassadas pra você hoje, meu cristalzinho. As configurações astrológicas mostram vários planetas em tensão entre si, e isso muda bastante o clima energético do dia.

Primeiramente vai rolar uma treta entre Vênus em Libra e Júpiter e Plutão em Capricórnio. Isso pode provocar um sentimento de fracasso ou de decepção, especialmente no campo profissional, onde talvez tenha um negócio que não está dando certo.

Além disso, a Lua faz uma conjunção com Vênus, fato que mexe bastante com as suas emoções e pode provocar um mal-estar profundo. Em vez de pirar, talvez seja melhor você repensar a sua forma de agir para encontrar novas abordagens, mais criativas e mais habilidosas. Não adianta insistir em algo que não está dando certo. Melhor começar a elaborar novos projetos ou tomar novas iniciativas para modificar o estado atual das coisas.

Palpite do dia: 49, 58 e 67.

Cor do dia: vermelho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Estou sentindo solta pelo ar uma energia que quer me dominar' - se você leu esse trecho cantando, deve ser bem fã de Sandy e Junior! hahah Mas o fato é que eu escolhi essa música para abrir sua previsão de hoje para contar que a energia que está no ar nesta sexta é poderosa e intensa e cabe a você direcioná-la de forma positiva ou negativa. Tudo irá depender do terreno em que ela encontra e de como você entrará em contato com ela.

A configuração astrológica indica que esse energia terá a força de fazer explodir um sentimento negativo que anda represado em seu íntimo - isso certamente causará um grande estrago.



Para transformar essa vibe pesadona em algo positivo é necessário que você esteja dispostx a colocar um ponto final e definitivo em algum assunto seu, que pode ser uma parceria íntima ou uma sociedade.



Por essa razão, examine com cuidado os seus reais sentimentos para poder tomar a decisão certas, caso essa tensão acabe funcionando como o estopim deflagrador de uma situação tensa.



Se agir com sabedoria, poderá finalmente eliminar também um problema de saúde que você está com medo de enfrentar.

Palpite do dia: 50, 86 e 41.

Cor do dia: preto.

Leão (22/07 a 22/08)

Sextar sextou, Leão, mas o dia não promete good vibes, não. Tudo deve dar errado, conforte o esperado! hahah Brincadeira. O fato é que hoje você vai se sentir menos disponível e afetuoso do que de costume. Além disso, terá dificuldade para relaxar e curtir o dia. É que Vênus, o planeta do amor e do prazer, forma alguns aspectos tensos e negativos com Júpiter e Plutão. Também vai rolar treta com a Lua, que segue o baile em Libra.

Essa configuração planetária sugere a possibilidade de surgirem problemas e dificuldades no âmbito familiar ou com o mozão, crush ou sócio. Algo não está bem dentro de você e isso se traduz no desgaste de seus relacionamento: por mais que você se esforce, vai ser difícil amenizar essa sensação no dia de hoje.



No amor, não reivindique de seu par as atenções que nem você consegue lhe dar.



Em vez de caçar confusão, procure algo para se distrair. Tente deixar a energia fluir livremente e arrume formas de relaxamento com diversões tranquilas, evitando, é claro, as aglomerações.

Palpite do dia: 24, 06 e 33.

Cor do dia: rosa-claro.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, hoje é sexta-feira 13, mas nem por isso você precisa se preocupar. As configurações astrológicas de hoje até que não são de todo mal, especialmente para você, porque tem signo que hoje tá bem lascado!

Na realidade tudo vai depender de como você conseguirá canalizar adequadamente as energias que serão, sim, bastante tensas, mas também possibilitarão a resolução de muitos assuntos.



A Lua, que segue o baile nos últimos graus de Libra, faz aspecto tenso com Marte e bota fogo no parquinho, podendo induzir você a iniciar um diálogo ou uma discussão com seu mozão ou sócio, caso você o tenha.



De fato, qualquer que seja o seu interlocutor, você deve sentir uma vontade incontrolável de meter o doido e começar uma briga das boas.



Tome seu paracetaloka e não arrume pra cabeça. Uma boa estratégia é deixar as discussões sobre assuntos mais difíceis para outro dia.

Palpite do dia: 16, 43 e 61.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Eita, Libra! Sexta-feira 13 que fala, né? Todo mundo sabe que você detesta treta e que faz tudo o que pode para adotar uma postura diplomata e conciliadora, mas hoje é bem possível que, apesar de seus esforços, você não consiga se sentir em paz consigo mesmo e nem com os outros!

As configurações astrológicas mostram vários planetas em tensão entre si, e isso não anuncia um dia tranquilo.



A começar pela tensão entre Vênus em Libra e Júpiter e Plutão em Capricórnio. Essa vibe pesadona pode provocar dentro de você uma sensação negativa de decepção no campo profissional, que pode ser causada por um negócio que não está dando certo ou por sua relação com chefes e superiores.



A Lua, que ainda está em seu signo, não ajuda em nada e joga ódio diesel na situação ao fechar parceria com Vênus para atazanar Marte, o planeta mais pistola do Zodíaco. O resultado não poderia ser pior: vai sobrar irritação e pode rolar um super mal-estar emocional.

Palpite do dia: 198, 53 e 26.

Cor do dia: marrom.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, hoje é sexta-feira 13 e isso já diz muita coisa! Tá amarrado!

Logo no começo da tarde, a Lua sai do amável signo de Libra e começa um rolê no seu signo, onde se aglomera com o Sol, em um casamento celeste. Esse fenômeno astrológico espalha no ar um clima intenso em emoções e sentimentos. Tão intenso que pode ressuscitar alguns fantasmas em seu íntimo, trazendo de volta alguns assuntos não resolvidos de seu passado.



E mais: essa configuração astrológica terá a força de fazer explodir um sentimento negativo que anda represado, o que pode causar um grande estrago em sua vida. Tá amarrado!



O pulo do gato é transformar essa energia pesadona em algo positivo. Para isso, você precisa ter disposição para colocar um ponto final e definitivo em algum assunto seu que vem se arrastando há tempos - pode ser uma parceria, sociedade e até mesmo um relacionamento amoroso.

Palpite do dia: 99, 81 e 36.

Cor do dia: preto.

Sagitário (22/11 a 22/12)

É uma sexta-feira 13 digna da fama que você quer, Sagita? Então toma! Se ontem o dia já estava ruim, recheado de aspectos planetários tensos, parece que hoje a coisa vai ficar pior. É que apesar de a Lua e de Vênus estarem em Libra, esse signo que é puro amor, vai rolar uma tensão feia com Júpiter e Plutão, que andam de rolê por Capricórnio.

Essa configuração planetária sugere que poderão surgir desavenças e conflitos no âmbito familiar, com o crush, com o mozão e até mesmo no trabalho.



Vejo que pode rolar um desequilíbrio emocional e você pode desejar reivindicar as atenções de seus parceiros, caprichando na arrogância. Vai dar ruim, meu cristalzinho!



Sabendo dos desafios que o dia de hoje impõe, você pode mudar seu destino! Canalize essas energias de maneira cautelosa e defenda com firmeza e determinação o seu ponto de vista, sem ser rude nem grosseirx. Se você tem um mapa astral, releia ele.

Palpite do dia: 46, 82 e 55.

Cor do dia: laranja.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tensões, tensões, tensões! Você não aguenta mais tanta tensão e em muitas ocasiões está prestes a jogar a toalha, pois vê que suas iniciativas não estão dando os resultados que você deseja. Os obstáculos se acumulam e não parecem estar diminuindo. Não está sendo fácil, né, minha filha?!

Porém, existe uma luz no fim do túnel. Se você examinar cuidadosamente os seus planos poderá descobrir algum detalhe negligenciado, que, se corrigido, abrirá novas possibilidades diante de você.



E hoje é um dua especialmente interessante para investir em você mesmx. A Lua transita nos últimos graus de Libra e continua em oposição a Marte, induzindo diálogos agressivos e estimulando a impaciência e a irritabilidade, dificultando qualquer relacionamento íntimo.



#DicadoBidu: Recolha-se em seu canto, leia as indicações do seu mapa astral e evite confrontos. Tenha em mente que tretar com seus familiares ou com o mozão só vai tornar o dia ainda mais difícil.

Palpite do dia: 47, 83 e 29.

Cor do dia: creme.

Aquário (21/01 a 19/02)

Eita! Eita! Eita! A sexta-feira 13 não está para amadores, meus consagrados! As configurações planetárias continuam mostrando vários astros em tensão entre si, gerando uma energia pesadona que promete incendiar o dia com ódio diesel.

A primeira vibe esquisitona vem de uma quadratura entre Vênus, que segue em Libra, e Júpiter e Plutão, que estão em Capricórnio. Essa configuração faz explodir dentro de você uma sensação negativa, de decepção ou de pouca apreciação. Essa sensação pode ser causada pelas dificuldades que você vem encontrando em obter os resultados desejados de suas iniciativas profissionais. Hoje, essa sensação deve se acentuar porque é possível que algo no qual você esteja empenhadx acabe não dando certo por mudanças nas condições que não dependem de você.



#DicadoBidu: atura e não surta, bebê. Não se aborreça inutilmente pois você não pode controlar tudo ao seu redor. Melhor deixar que as coisas se ajustem sozinhas aos poucos.



Em vez disso, invista seu tempo em um bom filme ou um show na TV, algo capaz de desviar sua atenção dos problemas e desanuviar a sua mente.

Palpite do dia: 30, 48 e 21.

Cor do dia: creme.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, ontem você já estava com uma vontadinha de caçar treta, né, minha filha?! Se você conseguiu resistir, é bem provável que de hoje o desastre não passe! É que aquela vontade de DR que você sentiu ontem pode explodir hoje, fazendo um grande estrago em seu relacionamento! Tá amarrado!

É sexta-feira 13, bebê, e as configurações do dia de hoje indicam que você poderá ressuscitar em seu íntimo alguns assuntos não resolvidos de seu passado. E não é coisa boa: é frustração! Com isso, você pode ter surtos de raiva. Cuidado para não culpar o destino ou o mozão!



Em vez disso, examine com coragem a situação atual e identifique o faz você sofrer. Deixe seus sentimentos feridos de lado e use o bom senso e a racionalidade para fazer as correções necessárias.



Se você tem um mapa astral, releia ele. Se ainda não tiver um, faça o seu em minha loja. Encare as revelações contidas no seu mapa e use-as para dar a volta por cima, canalizando positivamente essa energia com coragem e determinação para alcançar as suas metas.



Além disso, não descuide de sua saúde. Ela requer alguns cuidados, apesar de não apresentar grandes preocupações.

Palpite do dia: 04, 22 e 13.

Cor do dia: creme.