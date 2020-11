ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros reservam para você

20 NOV 2020 - 07h:04 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

"O nosso lema é ousadia e alegria, na nossa casa é pagode todo dia!"

Eita, Áries, sei que ousadia é sua marca registrada, mas cuidado para não dar ruim, minha filha! Hoje rola um aspecto entre a Lua e Marte, seu regente, que é maravigold, porém, bota sua ousadia no modo turbo e pode te levar a tomar atitudes imprudentes e arriscadas.



Portanto, tenha cuidado ao se lançar em novas conquistas profissionais e examine cuidadosamente todas as possibilidades que lhe são apresentadas por seus colaboradores e parceiros. Apesar de atraentes nem todas as oportunidades irão dar bons resultados no longo prazo.



Enquanto isso, Vênus continua com ranço de Saturno, indicando que o resultado obtido poderá ser decepcionante. Esse aspecto astrológico influencia também o campo afetivo e amoroso: não espere dos outros aquilo que não podem lhe dar - ou, se preferir - não crie expectativas, meu cristalzinho!



Com os amigos, a sexta promete momentos agradáveis, seja por meio de encontros presenciais ou virtuais, mas atenção: aja sempre com a devida prudência. Você goza de boa saúde, portanto não corra riscos inúteis desafiando o destino.

Palpite do dia: 90, 63 e 72.

Cor do dia: pink.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua começou seu rolê por Aquário e manda aquele help perfeito sem defeitos para o trabalho em equipe. Seus projetos futuros terão melhores possibilidades de sucesso se você compartilhar seus deveres e obrigações.



Aliás, hoje os astros pedem que você não se sobrecarregue inutilmente realizando tarefas que podem causar fatiga e estresse.



Uma excelente ideia é organizar uma reunião com amigos para aquele happy hour. Isso deve aliviar um pouco as suas preocupações, mas é claro que você precisa respeitar as limitações impostas pela condição social atual. Nesse sentido, um encontro virtual pode ser suficiente para causar alegria e relaxamento.



No amor, um bom aspecto da Lua com Mercúrio torna o dialogo com o crush ou com o mozão mais fluído e o entendimento mais agradável. Aproveite para sextar em grande estilo!

Palpite do dia: 46, 19 e 37.

Cor do dia: laranja.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sextou bem sextado, Gêmeos! A semana chega ao fim com alguns aspectos astrológicos bem mais favoráveis e os seus objetivos hoje lhe parecerão um pouco mais perto.

Com esse clima energético positivo, você se sentirá mais otimista e esperançosx pois perceberá que está mais perto de seus objetivos e que pode também contar com a colaboração de amigos e parceiros.



Ao elaborar os seus novos projetos, você aumenta também as suas possibilidades de sucesso, mas pense sempre no coletivo, pois terá mais sucesso trabalhando em equipe.



Mesmo as coisas que não estavam se concluindo conforme planejado, estarão dando mais certo agora e isso deve ajudar você a encontrar formas alternativas para superar os desafios que a vida lhe propõe.



Já a sua saúde requer um pouco mais de cuidados nesse período: não se exponha inutilmente.

Palpite do dia: 83, 11 e 65.

Cor do dia: branco.

Câncer (21/06 a 21/07)

Sextou, Gêmeos! E o astral do dia de hoje tá maravilgold! A Lua, que segue o baile no signo de Aquário, estimula as ações sociais e incentiva a elaboração de novos projetos para o futuro.



A energia aquariana é porreta também para afastar de sua mente os pensamentos negativos, soprando um vento de positividade em sua vida. Amém que fala?



Aproveite que tá suave, sussu para ampliar o seu círculo de amigos ou ainda para fazer novos contatos que serão úteis para divulgar ainda mais os seus produtos ou serviços, melhorando a sua atividade profissional.



Por falar em trabalho, hoje você se sentirá mais colaborativx e dispostx para realizar atividades em equipe. Pense em utilizar sobretudo as novas técnicas que estão à sua disposição pela internet e recicle-se caso ache necessário. Há sempre espaço para um novo aprendizado.



Sua saúde não apresenta preocupações, mas nem por isso vale sextar exagerando nos lancho e nos bons drinks! Continue mantendo uma dieta alimentar equilibrada sem cometer excessos e exercite-se regularmente.

Palpite do dia: 48, 03 e 93.

Cor do dia: roxo.

Leão (22/07 a 22/08)

Sextou! Que alívio! A Lua está de rolê em Aquário e promove, logo ao amanhecer, uma sensação bem agradável. Como resultado, você terá muitas ideias para o lazer de seu final de semana.



Além disso, logo cedo sentirá vontade de compartilhar com seus familiares e amigos os novos projetos que está elaborando. Se não puderem se encontrar finalmente, bora trocar uns áudios no zap, fazer chamada de vídeo no zoom e até mesmo apelar pro bom e velho telefonema.



Ao longo do dia, essa sensação agradável permanecerá, inclusive no seu ambiente de trabalho, onde o convívio com seus colegas vai ser muito leve e positivo. As reuniões profissionais também serão bem sucedidas e oferecerão os resultados desejados.



Ainda no campo profissional, vejo que poderão surgir novas oportunidades para a ampliação do seu campo de ação e alguns projetos que estavam parados por conta do Coronga devem voltar a andar. É pra glorificar de pé, né?



No final do dia, se reúna com seus amigos,, mesmo que seja no virtual, ou curta a companhia do mozão pra relaxar.

Palpite do dia: 67, 85 e 76.

Cor do dia: verde.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, o Sol passa seu último dia em Escorpião e se prepara para começar um rolê em Sagitário, mas antes, forma um aspecto de fraca intensidade com a Lua, que já transita no signo de Aquário. Esse aspecto serve como um lembrete para te avisar que os seus projetos não obterão o resultado que você almeja sem a cooperação de parceiros ou colaboradores.



Por isso, se você procura realizar os seus sonhos, pense em incluir neles as pessoas que você ama porque somente com colaboração é que conseguirá obter o sucesso. Se aceitar as sugestões ou palpites de colegas e parceiros no ambiente profissional e os conselhos do seu companheiro ou ente querido no ambiente doméstico alcançará seus objetivos com mais facilidade.



Mas nem só de trabalho e projetos será feito o seu dia. Sextou, meus consagrados, e um aspecto entre Mercúrio e a Lua sugere a possibilidade de momentos agradáveis na companhia de amigos para um happy hour, nem que seja no ambiente virtual!

Palpite do dia: 23, 14 e 77.

Cor do dia: azul-marinho.

Libra (23/09 a 22/10)

O ingresso da Lua no signo de Aquário modifica a energia celeste no dia de hoje e desloca a sua atenção para os seus projetos futuros, que podem ganhar uma estruturação importante destinada à sua realização.



Com Mercúrio ainda em Escorpião, sua mente vai estar top para elaborar novas estratégias. Coloque-as em prática para alcançar o sucesso



Além disso você poderá conduzir com sucesso uma equipe de colaboradores graças à sua capacidade de persuasão e motivação. Se algo não estiver sendo concluído conforme planejado, terá capacidade de analisar novamente cada detalhe do processo para corrigir eventuais falhas.



No amor, vai dar pra sextar bem sextado! É que hoje o campo amoroso estará particularmente favorecido pelas energias astrais. Vem surpresa por aí, meus consagrados! E ela promete te trazer muito prazer e alegria!

Palpite do dia: 60, 69 e 06.

Cor do dia: cinza.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sextou com a Lua de rolê no signo de Aquário, onde permanecerá no final da semana. Aquário é o signo das amizades e produz uma energia capaz de estimular novos projetos, especialmente destinados ao âmbito social e econômico. Aposte nessas áreas para ter sucesso em seus empreendimentos.



Além disso, essa Lua incentiva a elaboração de planos ambiciosos e sopra um vento de positividade em sua vida. Por essa razão você poderá ampliar o seu círculo de colaboradores, se engajando em ações sociais ou em atividades de reciclagem e sustentabilidade.



Pense também em utilizar as novas técnicas de internet que estão à sua disposição para alcançar metas mais ambiciosas.



E como é sexta-feira, pense numa reunião familiar ou com amigos para um happy-hour, com todo mundo de máscara e pote de álcool em gel na mão, é claro!

Palpite do dia: 34, 25 e 88.

Cor do dia: ocre.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, inspira, respira e não pira, meus consagrados! Sabe aquelas mudanças que você estava planejando fazer? Então, se quiser levar adiante seus projetos de vida, chegou a hora de colocá-las em prática.



Hoje a Lua está de rolê em Aquário e favorece a elaboração de novos projetos, especialmente os que demandam muita criatividade.



Mas não vou mentir: algumas modificações importantes poderão ser mais difíceis de serem implementadas e precisarão de maior empenho. Portanto, capriche na resiliência e na teimosia. A vida é uma mãe e é por isso que a gente toma tanta chinelada. Mas não desista: não deixe que os palpites de colegas ou parceiros joguem lama em seus objetivos.



No fim do dia, vale programar uns bons drinks com os migxs ou com o mozão pra relaxar.

Palpite do dia: 44, 62 e 08.

Cor do dia: azul-escuro.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, a Lua começou um rolê por Aquário e hoje forma um aspecto bem suace com o Sol, que passa seu último dia em Escorpião. Esse match soa como um aviso para o seu signo: você vai precisar de ajuda se quiser ter os resultados que deseja.



Mas ó: pra conseguir a colaboração dos coleguinhas, precisa levar em conta o desejo deles também. Ninguém é tão alecrim dourado a ponto de trabalhar de graça para que você coloque na sua conta os resultados conquistados. Portanto, ouça as sugestões e demandas de seus colegas e parceiros e aceite também os conselhos do mozão ou da família.



E pra sextar com chave de ouro, Mercúrio e a Lua dão sinal verde para momentos agradáveis na companhia de amigos para um papo. Mas ó, chifre não é vacina, hein? hahah Então, tome muito cuidado se for sair de casa para se encontrar com a galera. O mais prudente, inclusive, é optar por um encontro virtual.

Palpite do dia: 00, 36 e 63.

Cor do dia: lilás.

Aquário (21/01 a 19/02)

Sextou e o clima muda completamente! Com a Lua de rolê em Aquário, a energia celeste no dia de hoje fica beeeem mais agradável e isso traz um impacto maravigold para o seu signo solar.



No trabalho, você vai tá cheix dos dons para conduzir com sucesso uma equipe de colaboradores que, graças à sua capacidade de persuasão e motivação, serão determinantes para você implantar um projeto que tem em mente.



Além disso, com Mercúrio ainda em Escorpião, você vai estar com a mente ligeira para perceber as falhas que estão dificultando seu progresso e corrigi-las.



Agora, as boas novidades estão concentradas no campo amoroso, onde o clima vai estar perfeito sem defeitos pra dar match com o crush ou curtir de buenas com o mozão. Mas cuidado, minha filha, o coronga ainda tá solto!

Palpite do dia: 37, 19 e 91.

Cor do dia: laranja.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, se você já passou por uma tempestade e conseguiu sair dela, sabe reconhecer bem as fortes emoções e os sentimentos que dela resultam. E é essa a mood que vai predominar no dia de hoje.



Com gratidão no coração, reconheça os aprendizados dos últimos dias e pense nas modificações que deseja fazer em seu ambiente social e profissional. E o mais importante: arme-se de coragem para implantá-las. Algumas decisões importantes precisarão ser tomadas, doa a quem doer.



O dia de hoje também sugere que você se permita trilhar novos caminhos e que pense em ações coletivas e não individuais: mais do que nunca é importante mobilizar as pessoas ao seu redor para que se cumpra um destino comum. Sinta-se em comunhão com o universo.

Palpite do dia: 02, 56 e 92.

Cor do dia: vermelho.