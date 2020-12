ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros reservam para você

4 DEZ 2020 - 07h:40 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Sextou, Áries, e as estrelas indicam que você tem tudo para se divertir muito hoje, especialmente na companhia de pessoas mais jovens. Mas vamos por partes: primeiro, será preciso colocar as mãos na massa e cuidar das suas obrigações. Em casa, a briga entre a Lua e Júpiter pode trazer alguns probleminhas. Talvez seja preciso mostrar mais jogo de cintura e diminuir as críticas para manter o estresse bem longe!



Quem trabalha em casa pode ter dificuldade para se concentrar no serviço por causa da interferência da família ou das obrigações domésticas. Busque o equilíbrio e não perca a paciência, tá? Depois, pode comemorar! A Lua entra em seu paraíso astral e traz seu lado criativo à tona, além de facilitar o contato com os outros graças a uma dose extra de simpatia.



Está atrás de um novo amor? Tudo indica que pode se surpreender com os admiradores que vai conquistar. Além disso, há sinal de romantismo ao lado do seu "princeso"(da sua princesa). Só pegue leve com a ciumeira, tá?

Palpite do dia: 03, 57 e 12.

Cor do dia: Roxo.

Touro (21/04 a 20/05)

Seu lado comunicativo e falante pode agitar as coisas logo cedo, inclusive no trabalho. Trocar informações e aprender mais, sobre qualquer assunto, é uma boa pedidas para esta sexta, Touro. Embora as coisas comecem animadas, a Lua entra em sua Casa 4 e pode exigir mais praticidade da sua parte, cortando seu barato e colocando em foco seus deveres. Pode até ser chato, mas também promete ser produtivo, por isso, nada de ficar reclamando da rotina, tá?



À noite, a Lua se entende com Mercúrio e as coisas podem ficar mais empolgantes, inclusive em casa. Mudanças estão em alta e você pode aproveitar para deixar o seu canto mais aconchegante. Só evite brigar com a família -- ceder em algumas coisas será a melhor maneira de encontrar o equilíbrio em casa.



Há chance de se reaproximar de um grande amor do passado e até reatar o romance se ainda houver química entre vocês. O desejo ajuda a animar os momentos de intimidade com seu bem.

Palpite do dia: 85, 31 e 58.

Cor do dia: Marrom.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Precisa resolver um perregue financeiro nesta sexta, Gêmeos? Então, a ordem das estrelas é cortar gastos! Em oposição a Júpiter, a Lua avisa que será preciso redobrar a atenção logo cedo e analisar bem qualquer proposta que surgir se quiser equilibrar as contas e evitar enroscos. Faça tudo direitinho e pode conseguir vantagem em um negócio.



Mas a melhor notícia é a entrada da Lua em Leão nessa manhã. Aproveite para marcar uma reunião com os colegas, mesmo que seja por vídeo, analisar arquivos que precisam de atenção e até ampliar a sua clientela, se trabalha com vendas. Tudo isso graças à sua lábia, que já é grande e estará ainda maior agora!



À noite, a Lua e Mercúrio trocam afagos e favorecem os planos para colocar o papo em dia com um amigo, conhecer gente nova em um aplicativo de paquera ou apenas relaxar. Seu charme está em alta e você terá facilidade para encantar o mozão, especialmente se declarar o que sente. Se está só, pode se apaixonar à primeira vista!

Palpite do dia: 68, 32 e 23.

Cor do dia: Azul-marinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Bem cedinho, a Lua vai se opor a Júpiter e isso pode causar alguns atritos com pessoas que não pensam como você. Faça um esforço para ser mais compreensiva e tente se colocar no lugar do outro, especialmente se trabalha em equipe ou tem sociedade com alguém. Depois, a Lua muda para a sua Casa das Finanças e promete boas novas nessa área. Confie em seu tino comercial e faça a sua parte -- pode surgir a oportunidade de ganhar um dinheiro extra.



Em harmonia com Mercúrio, a rainha da bateria Lua avisa que será preciso batalhar para melhorar a situação financeira, afinal, dinheiro não cai do céu, tá? Só não vale exagerar: descansar também é importante para manter a saúde em dia.



A possessividade deve crescer e causar atritos, seja nas amizades ou nos assuntos do coração. Tente relaxar e controlar o excesso de apego se quiser manter a paz na vida a dois. A paquera estará mais devagar do que você gostaria, eita!

Palpite do dia: 69, 33 e 78.

Cor do dia: Rosa.

Leão (22/07 a 22/08)

Logo cedo, a vontade de ficar no seu canto pode falar mais alto e será preciso controlar o humor se quiser dar conta do serviço. Lua e Júpiter trocam farpas e esse astral pesado pode respingar no serviço: não confie em qualquer um e tenha cuidado na hora de lidar com gente falsa. Na dúvida, ouça o que diz o seu sexto sentido. Mas não há motivo para preocupação, afinal, a Lua migra para o seu signo ainda na parte da manhã e deixa tudo mais leve.



Com tanto pique e disposição, qualquer tarefa que dependa diretamente do seu esforço deve correr bem. Lua e Urano não se bicam no final da noite e podem deixar o clima mais pesado se você não controlar as críticas. Confie no seu potencial, sim, mas tenha cuidado para não confundir isso com arrogância, tá?



Quem tem um crush no radar pode ter sucesso na conquista se tomar a iniciativa! Talvez tenha que deixar as críticas de lado e apostar no seu charme para evitar uma briga com a pessoa amada.

Palpite do dia: 97, 70 e 25.

Cor do dia: Dourado.

Virgem (23/08 a 22/09

Sextou, Virgem, mas o dia começa com alguns desafios e você vai ter que mostrar firmeza logo cedo! Ao invés de sonhar acordado e deixar as coisas seguirem o seu curso, vai ser preciso bom-senso e cautela para dar conta do recado no serviço. E, com a Lua entrando em seu inferno astral ainda na parte da manhã, pode pintar o desejo de ficar no seu canto, meditar e reforçar sua religiosidade.



Seu sexto sentido se torna mais forte e pode dar uma mãozinha se você tiver que tomar algumas decisões importantes. Na dúvida, peça o apoio da família ou consulte a opinião de alguém mais experiente.



A tentação de se envolver em um caso proibido pode crescer, mas há chance de se decepcionar nessa história. Lua e Urano se estranham e avisam que passeio ou planos para uma viagem podem provocar uma briga com o mozão. Na dúvida, sossegue o facho!

Palpite do dia: 98, 26 e 62.

Cor do dia: Azul-escuro.

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou, Libra, mas ainda é cedo para comemorar! O trabalho reserva alguns desafios logo cedo, com a oposição entre Lua e Júpiter. Assuntos antigos podem vir à tona e exigir mais empenho da sua parte para contornar os problemas e dar conta do serviço. Quem trabalha em home office pode ter dor de cabeça com a família se intrometendo no seu espaço ou exigindo atenção o tempo todo.



Mas, se você conseguir separar as coisas e cuidar das tarefas domésticas sem deixar que isso tire sua concentração no trabalho, pode passar pelos momentos mais tensos do dia e dar a volta por cima! É que, ainda na parte da manhã, com a entrada da Lua em Leão, até as tarefas mais chatas vão ficar divertidas se estiver na companhia dos amigos. Muita conversa e um clima descontraído garantem ótimos momentos ao lado do pessoal, graças ao trígono da Lua com Mercúrio.



Só um conselho: com a Lua se desentendendo com Urano à noite, pode pintar briga ou discussão com alguém próximo. A boa notícia é que a galera pode apresentar alguém novo se está buscando um amor, mesmo que seja apenas nas redes sociais. Já com o seu cristalzinho, reforce os laços e não fique batendo cabeça ou caçando confusão por bobagens, valeu?

Palpite do dia: 00, 99 e 54.

Cor do dia: Amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Logo cedo, você encarar alguns desafios. Com a Lua trocando farpas com Júpiter, a dica é pensar duas vezes antes de falar e evitar agir por impulso. Quando a irritação falar mais alto, respire fundo para não dizer algo no calor do momento e se arrepender mais tarde.



Outra estratégia para controlar suas emoções e relaxar e ter um jardim zen em casa.

Outra dica para começar o dia com pique total é adotar hábitos saudáveis e cuidar melhor do corpo.



Com a entrada da Lua em Leão, você pode se importar mais com o que as pessoas pensam e vai fazer um esforço extra para melhorar sua imagem. Em trígono com Mercúrio, a Lua avisa que as finanças vão receber boas energias e pode pintar a chance de encher o bolso. Só não se esqueça que nada é de graça, tá?



O romance pode enfrentar alguns momentos complicados por causa da tensão entre Lua e Urano. Pegue leve com as críticas e não cobre demais do mozão se quiser fugir das brigas. O excesso de críticas e de exigências da sua parte pode atrapalhar as paqueras.

Palpite do dia: 82, 55 e 10.

Cor do dia: Laranja.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Aproveite a parte da manhã para resolver qualquer pendência com contas, dívidas ou dinheiro que precisa receber. Com a Lua batendo de frente com Júpiter, pode ser que as coisas demorem um pouquinho pra engrenar, mas, se não tiver medo de lutar pelos seus direitos, o resultado tem tudo para ser positivo. Defenda o que é seu sem medo, Sagitário!



A Lua entra em Leão mais tarde e o astral do dia se torna mais leve e animado. Você tem um pique de causar inveja a qualquer um e isso fica ainda mais evidente agora. Com a Lua trocando likes com Mercúrio, será mais fácil definir novos objetivos e enxergar além do óbvio. É um bom momento para se reunir com os amigos e até fazer uma viagem com eles! Mas a briga entre Lua e Urano à noite não deixa dúvidas: coloque a sua saúde em primeiro lugar e, se for preciso, abra mão da diversão para se cuidar melhor. Tudo o que é demais faz mal e quem paga a conta é o seu corpo.



Um(a) admirador(a) que conheceu nas redes sociais e que mora longe pode derreter seu coração. Tem alguém? Nesse caso, bom humor e romantismo deixam os momentos a dois mais gostosos.

Palpite do dia: 29, 47 e 74.

Cor do dia: Amarelo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Essa sexta começa agitada e a oposição entre Lua e Júpiter avisa que pode ser difícil convencer os outros ou chegar a um acordo com colegas e pessoas próximas. Se cada um focar apenas nas diferenças, vai ser difícil resolver tarefas que exigem trabalho em grupo.



Mas logo a Lua entra em Leão e favorece algumas mudanças mais drásticas no trabalho e em casa. Concentre-se no que precisa fazer e aproveite para tentar algo diferente -- será mais fácil se livrar daquelas tarefas chatas. Com a Lua e Mercúrio em harmonia no início da noite, seu sexto sentido estará a mil e você não terá problema para identificar alguém maldoso ou que gosta de fazer fofoca. Deixe as falsianes bem longe da sua vida, ok?



E com a Lua brigando com Urano no final da noite, seu lado sensual pode agitar a paquera, mas também vai provocar brigas. Aposte na sedução para apimentar a intimidade no romance e faça o possível para afastar as tortas de climão. Se o romance vai mal, pode chegar ao fim agora.

Palpite do dia: 66, 93 e 84.

Cor do dia: Dourado.

Aquário (21/01 a 19/02)

Sextou, Aquário, mas você vai ter que ralar dobrado se quiser aproveitar os momentos de lazer mais tarde. Pode ser que alguém te procure para pedir ajuda ou precise do seu apoio no trabalho ou em outra área. Dê uma mãozinha, mas sem sobrecarregar demais o seu corpo. A saúde pode passar por alguns altos e baixos graças à oposição da Lua com Júpiter. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e a entrada da Lua em Leão traz à tona o desejo de estreitar os laços com as pessoas de um modo geral.



Você pode estar de saco cheio de ficar em casa, longe de todo mundo, mas precisa encontrar um meio-termo se quiser manter a sanidade e matar a saudade dos amigos e familiares sem colocar a sua saúde em risco. Tá amarrado! Vale a pena apostar na criatividade e na tecnologia para entrar em contato com os amigos e reforçar alguns laços emocionais.



E, como a Lua ainda vai trocar farpas com Urano no finalzinho da noite, a vida amorosa pede jogo de cintura e bom-senso para lidar com o excesso de ciúme. Mas a conquista talvez precise de uma mãozinha da galera pra decolar. Só não deixe a família se intrometer demais para não assustar seu alvo antes da hora, ok?

Palpite do dia: 22, 49 e 40.

Cor do dia: Verde-água.

Peixes (20/02 a 20/03)

Se estava pensando em diminuir o ritmo nesta sexta, pense de novo. Talvez precise adaptar alguns planos e mostrar jogo de cintura se quiser dar conta das obrigações. A tensão entre Lua e Júpiter sinaliza que os momentos com os amigos não serão tão descontraídos quanto você gostaria. Com a Lua migrando para Leão na parte da manhã, você terá que encarar algumas tarefas extras, mas não desanime. Faça sua parte, mantenha o foco e mostre sua competência!



Lua e Mercúrio vão unir forças no final do dia e indicam que o seu empenho pode ser reconhecido. Aleluia! Só não vale exagerar na dose e se sobrecarregar, tá? A saúde é importante e, com a Lua e Urano se estranhando no final da noite, reveja alguns planos na hora de se divertir e cuide melhor do seu corpo. Vale até tirar um tempinho para relaxar e se livrar do estresse!



Pode ser necessário deixar os seus interesses de lado e fazer alguns sacrifícios para apoiar o love. Já a paquera anda devagar, quase parando, e não sinaliza muitas novidades. Que treva!

Palpite do dia: 23, 50 e 41.

Cor do dia: Preto.