HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta Descubra o que os astros revelam para você

10 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Sextou com bênçãos dos astros e eles prometem um dia perfeito sem defeitos para o seu signo. Se depender dos movimentos do céu, você terá um dia muito produtivo e os assuntos que estavam parados em sua vida devem caminhar como espera. A Lua segue em sua Casa 12, mas só faz aspectos positivos hoje, a começar pelo belo trígono com o Sol, influência que deve elevar a harmonia e o entrosamento no universo familiar. Conte com os parentes para o que precisar. A Lua também troca likes com Netuno, Júpiter e Plutão, incentivando suas conquistas profissionais e elevando seu prestígio junto aos chefes. Confie no seu potencial para conquistar suas metas. Momento favorável para lidar com questões ligadas à Justiça e desembaraçar pendências. No lado amoroso, talvez não demonstre claramente seu interesse, mas vai esbanjar sedução e pode cativar o crush. No romance, solte-se mais e não tenha medo de ousar com seu amor.

Palpite do dia: 04, 49 e 13.

Cor do dia: Cinza.

Touro (21/04 a 20/05)

As estrelas mandam ótimas vibes e anunciam uma sexta gloriosa para você. A Lua pisciana revela que o sinal estará verdinho para animar a sua vida social, conhecer outras pessoas e curtir momentos especiais nas amizades, ainda que os contatos continuem ocorrendo a distância por causa da pandemia. Em paz com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua também ilumina os seus sonhos e ideais, estimulando a conquista de seus objetivos, inclusive aqueles que pareciam fora do seu alcance. Pode ter sucesso em entrevistas de emprego, estudos, cursos e coisas novas que queira começar. Há chance de negociar dívidas ou fazer acordos com vantagens. Na paixão, pode rolar um clima de proximidade cheia de afeto com uma pessoa que considera amiga. No romance, vai se entender as mil maravilhas com seu love. O par dará muitas provas de amor: saboreie cada demonstração. Desejos em brasa na intimidade.

Palpite do dia: 14, 05 e 50.

Cor do dia: Cinza.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje a Lua está inspirada e manda proteção extra para as suas esperanças, Gêmeos! Ela atravessa o ponto mais alto do seu Horóscopo e forma aspectos maravilhosos com vários astros, impulsionando as suas metas e seu sucesso. Numa boa com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua pisciana estimula seu progresso e revela que é hora de batalhar por seu lugar ao sol. Pode ter oportunidade de fazer mudanças importantes e, se der o seu melhor, você tem tudo para alcançar suas ambições. Seu sexto sentido estará certeiro e vai te indicar os caminhos mais prósperos. Pode tirar proveito do seu estilo versátil e realizar várias atividades simultaneamente com imaginação, esperteza e criatividade. Na paquera, há chance de se empolgar com alguém de destaque ou pessoa que acabou de conhecer. A dois, um programa especial na intimidade do ninho de amor será uma ótima pedida para essa sexta perfeita sem defeitos.

Palpite do dia: 06, 15 e 60.

Cor do dia: Azul-marinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Sextou bem sextado para o seu lado e o céu está lotado de aspectos positivos para seu dia ser do jeitinho que deseja. A Lua pisciana será a sua melhor amiga e vai despejar vibes excelentes em seu Horóscopo ao entrar em sintonia com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão. Em outras palavras, os caminhos estarão abertos para realizar mudanças promissoras em vários assuntos da sua vida. Contará com apoio da família para desenvolver um projeto pessoal e tem tudo para brilhar no trabalho, inclusive em home office. Invista na cooperação ao cumprir tarefas e colabore com seus colegas, mesmo que seja remotamente. Alguém que está distante pode fazer contato e proporcionar uma grata surpresa. Na paixão, boas novas também estão previstas e um lance recente tem tudo para dar certo. Saberá seduzir o crush e consolidar a conquista. Os momentos a dois serão deliciosos: use a criatividade e a imaginação para envolver o love.

Palpite do dia: 52, 25 e 61.

Cor do dia: Azul-claro.

Leão (22/07 a 22/08)

O que não deve faltar hoje é oportunidade para se dar bem em suas investidas profissionais. A Lua pisciana indica que transformações positivas vão acontecer e os interesses ligados ao trabalho estarão no foco das suas atenções. Trocando likes com Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua dá todo apoio para suas conquistas e garante que seus esforços não vão ficar sem resposta. Mudanças devem ocorrer e elas podem te trazer mais destaque junto aos chefes e diretores – dê o seu melhor. Assuntos que dizem respeito a dívidas podem chegar ao fim e com solução satisfatória. Saúde firme e forte: continue se cuidando direitinho e capriche na prevenção! O momento também é oportuno para dar uma geral em seus pertences e praticar o desapego, doando o que não usa mais. Na paquera, contato com colega pode revelar muita química. A dois, valorize o clima de romance e entrega nos momentos íntimos.

Palpite do dia: 89, 44 e 80.

Cor do dia: Marrom.

Virgem (23/08 a 22/09)

O céu está iluminado nesta sexta e as estrelas revelam que a sorte vai soprar em sua direção. A Lua sorri para o Sol, soma forças com Netuno e depois troca likes com Júpiter e Plutão, garantindo que as coisas vão fluir a seu favor em todos os aspectos. Terá abertura e apoio alheio para começar algo que sempre desejou. Também vai aprender com facilidade e saberá contagiar os colegas através da troca de ideias e experiências. Parcerias e alianças podem trazer ganhos para você. Boa fase para resolver assuntos no lar e interagir mais com sua família: hoje pode pipocar mensagem no zap. Terá prazer em conversar e compartilhar suas opiniões com quem admira. Na paquera, encontro virtual cheio de descontração irá facilitar a conquista. Clima de sensibilidade e romantismo no namoro, mesmo à distância. Na união, você e seu love estarão em total sintonia e podem se divertir bastante em casa.

Palpite do dia: 27, 36 e 81.

Cor do dia: Pink.

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou do jeito que seu signo gosta e o cenário não poderia ser mais positivo para você agilizar seus interesses. A Lua sorri para o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, inspirando sua criatividade no trabalho e mandando proteção extra para sua vida familiar. O dia é propício para conquistar metas no serviço, então, não deixe de explorar seus talentos e mostrar todo seu potencial. Há chance de conquistar reconhecimento e até melhorias. Bem-estar e percepção em alta com a família. Sinal verde para as paqueras, inclusive com colega de trampo. Hoje pode rolar uma forte atração por alguém que já conhece. Se ainda pensa num ex, a vontade de entrar em contato pode ficar mais intensa. Avalie se é melhor se arrepender do que passar vontade, mas atenta: se o lance só te magoou, esqueça e siga o baile: a fila anda! No romance, bom período para se divertir com love em casa. Curtam a sintonia e façam planos.

Palpite do dia: 82, 19 e 01.

Cor do dia: Amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A sorte vai te fazer companhia e a sexta tem tudo para ser perfeita sem defeitos. O recadinho esperto é da Lua, que segue leve e solta em seu paraíso e ainda troca likes com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão. Isso significa que você terá facilidade para promover as transformações que deseja em sua vida e as coisas devem fluir de acordo com os seus planos. Conversas por telefone, mensagem e chamada de vídeo prometem trazer boas novas e alegrias. Agora, a melhor parte está reservada para o amor. Seu poder de sedução hoje está tinindo e você vai atrair a atenção de quem paquera rapidamente. Se não tem um crush, não perca a chance de conhecer gente nova nas redes sociais: pode rolar uma paixão à primeira vista. O relacionamento amoroso estará abastecido de diálogo, confiança e cumplicidade. Invente algo diferente com o love para escapar da rotina, mesmo que seja em casa.

Palpite do dia: 83, 11 e 47.

Cor do dia: Prata.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Os assuntos domésticos e familiares estarão entre as suas prioridades hoje e as coisas devem rolar do jeitinho que você espera. Em harmonia com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua promete uma sexta redondinha, perfeita para cuidar dos seus interesses. Hoje você pode promover mudanças positivas nos lances que estavam estagnados. Também terá possibilidade de melhorar os seus ganhos e, se está sem serviço, pode conseguir um novo emprego. Oportunidades podem surgir de onde menos espera e os astros reforçam sua vitalidade e seu desejo de se dar bem. No amor, os ventos sopram a favor dos seus ideais e há chance de engatar namoro com alguém bacana, mesmo a distância. No romance, a Lua realça sua capacidade de entender os anseios do love. Esqueça os problemas quando estiver com o par e divirta-se no cantinho de amor de vocês. Bom momento para compartilhar seus sonhos.

Palpite do dia: 57, 48 e 75.

Cor do dia: Dourado.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O jeito reservado e discreto do seu signo vai dar um tempo hoje e, se depender da Lua, você esbanjará sociabilidade. Ativa em sua Casa 3, ela troca likes com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, empoderando sua comunicação, simpatia e seu dom para convencer. No trabalho, confie na sua criatividade e tire proveito da sua habilidade para expressar, divulgar e vender, sejam suas ideias, seus serviços ou produtos. O céu vai conspirar a seu favor, trazendo prosperidade e mostrando as respostas para você resolver desafios. Nos assuntos do coração, as notícias não são menos animadoras. Sua boa lábia e seu carisma farão sucesso nas paqueras. Você tem tudo para encantar o crush com seu charme. Também há chance de pintar uma paixão à primeira vista. Na relação a dois, é hora de valorizar os momentos de folga e transformar o tempo que passar com seu love em pura diversão. Diálogo aberto e muita sintonia na intimidade.

Palpite do dia: 85, 94 e 22.

Cor do dia: Bege.

Aquário (21/01 a 19/02)

Os astros estão em festa e ótimas vibes chegam da Lua nesta sexta gloriosa. Ela percorre sua Casa da Fortuna e fica de boas com Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, favorecendo seus ganhos e interesses materiais. Conte com sua intuição e com seu lado criativo para se dar bem com dinheiro e melhorar a situação financeira. Hoje também vale a pena tirar um tempo para cuidar do corpo e do visual para levantar sua autoestima e seu bem-estar. Terá inspiração e originalidade no trabalho. No amor, não vão faltar imaginação e sensibilidade para envolver quem deseja. Chance de firmar o lance com o crush. Se está sem paquera, pode pintar uma atração proibida cheia de desejo, mas o coração vai querer um lance que traga segurança emocional. Na união, é o momento de investir nos laços de confiança com o love. Quanto mais estabilidade tiver com seu amor, mais harmoniosa a relação a dois ficará.

Palpite do dia: 86, 59 e 41.

Cor do dia: Preto.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje você está com a corda toda e pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A Lua brilha em seu signo e troca likes com uma porção de astros, elevando sua vitalidade e alegria de viver. Em paz com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua vai realçar as suas principais qualidades e revela que é hora de batalhar por seus sonhos. Seu jeito tende a ficar mais articulado, ambicioso e você não vai medir esforços para alcançar o sucesso. Pode se destacar em tarefas que pedem criatividade por conta da imaginação fértil. Espiritualidade fortalecida e intuição à flor da pele. Na paixão, seu magnetismo estará irresistível e você pode chamar atenção de alguém especial, inclusive pelas redes sociais. Explore seu charme para impressionar o crush: a conquista pode virar realidade. No namoro, o período deve ser tranquilo e romântico. Na relação a dois, é o momento perfeito para investir na intimidade e realizar suas fantasias.

Palpite do dia: 51, 42 e 06.

Cor do dia: Rosa.