ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você

10 NOV 2020 - 06h:47 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, preparadx para as surpresas que a terça reserva? Hoje a Lua segue o baile em Virgem, na fase Minguante,e forma um aspecto favorável com o planeta Urano, indicando que um fato importante pode acontecer ou uma reviravolta no campo profissional pode rolar e surpreender você.

Se você anda chateadx com as tretas que rolaram recentemente, conte até dez para não perder a cabeça hoje e romper relações, pois isso pode te prejudicar no futuro. Tome seu paracetaloka e seja prudente ao emitir as suas opiniões para não parecer arrogante e atrapalhar os seus relacionamentos pessoais.



Com o fim da retrogradação do trio planetário que se encontra em Capricórnio – Júpiter, Saturno, Plutão - os seus projetos pessoais começam a oferecer bons resultados e esse fato vai influenciar diretamente em sua vida financeira. Siga firme que o mais difícil já passou!

Palpite do dia: 53, 44 e 71.

Cor do dia: prata.

Touro (21/04 a 20/05)

Touro, meu cristalzinho, hoje o Sol troca likes com Netuno e estimula a sua fantasia, dando aquela forla para que você possa tirar da gaveta um sonho que você já tinha abandonado.

Permita-se iniciar algo diferente, inclusive relacionado ao seu campo espiritual - que andou bastante negligenciado nos últimos tempos por causa das preocupações materiais.



Novas possibilidades se abrem diante daqueles que olham para o futuro com esperança! Então, afaste de vez os pensamentos negativos de sua mente e elabore planos criativos para dar andamento aos seus planos pessoais.



No amor, aproveite o dia para tomar alguma atitude romântica com o mozão. Seja criativx! Quem está na pista, os astros recomendam ficar de olho aberto! Um crush supremo pode aparecer!

Palpite do dia: 36, 54 e 09.

Cor do dia: vermelho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O Sol segue o baile em Escorpião e troca vibes perfeitas sem defeitos com Netuno. Resultado? Você vai estar beeeem criativona/criativão e isso será superimportante pra elaborar em em sua mente alguns projetos imaginários com os quais sonha há algum tempo.

Mas atenção, para implantá-los de forma construtiva, você precisa se concentrar em um só objetivo. Nada de sair atirando pra todo lado, minha filha! A determinação será imprescindível para poder alcançar as suas metas com sucesso.



Se você estiver enfrentando algum problema chatinho, que insiste em te aborrecer, aproveite a vibe desta terça para encontrar uma solução criativa e se livrar dele de uma vez por todas.



Não desista de seus objetivos por causa das decepções ou dos atrasos que parecem afastar você de suas metas! Tenha confiança no seu taco: você pode chegar onde deseja!



Na saúde, reforce os cuidados com a alimentação e pratique exercícios.

Palpite do dia: 82, 64 e 10.

Cor do dia: laranja.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, quer encontrar soluções e levar seus projetos pessoais adiante? Então, aproveite a terça! Hoje vai rolar uma conjunção entre o benéfico Júpiter e o poderoso Plutão. Essa dupla perfeita sem defeitos está alinhadíssima no signo de Capricórnio. Isso significa que uma situação difícil, que veio modificar a sua vida, poderá encontrar agora uma solução definitiva. Mas atenção: você precisa estar dispostx a deixar para trás algo importante do seu passado.

Hoje é dia de retomar os seus sonhos, mesmo aqueles engavetados há algum tempo, e se permitir pensar neles novamente.



No amor, o céu dá sinal verde para investir naquele crush que há tempos você está de olho - um novo relacionamento afetivo pode render momentos muito felizes no futuro.



No mais, tenha em mente que o processo de transformação é lento, mas seguro. Aos poucos verá que em seu horizonte vai brilha o arco-íris!

Palpite do dia: 56, 02 e 74.

Cor do dia: laranja.

Leão (22/07 a 22/08)

Foca, Leão! Hoje o Sol forma um bom aspecto com o nebuloso Netuno, mas isso pode estimular demais a fantasia e você pode acabar se distaindo e se desviando de seus afazeres.

Essa influência também promete te deixar mais sonhador e românticx do que de costume. Se isso acontecer, pare um pouquinho e vá espairecer um pouco, para depois voltar com foco, força e fé. Às vezes, o corpo precisa de um descanso para dar espaço para a alma de se manifestar.



Na vida afetiva, um assunto não adequadamente resolvido pode retornar à sua mente e causar incômodo. Lembre-se de que nem todos os acontecimentos podem ser controlados por você e que seu livre arbítrio é bastante limitado. Aceite as coisas que não pode mudar e trabalhe naquilo que é possível transformar para superar. Uma excelente alternativa é fazer seu mapa astral do amor em meu site. Ele traz dicas importantes sobre sua vida afetiva e te ajuda a entender porque alguns padrões se repetem ou porque algumas situações insistem em acontecer. Se ainda não tem um, faça o seu aqui.



No mais, o conselho para hoje é procurar encontrar a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia.

Palpite do dia: 57, 84 e 12.

Cor do dia: azul-marinho.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, a Lua segue o baile no seu signo e forma um aspecto benéfico com a fada sensata Vênus, planeta que representa o prazer e a beleza. Essa energia é favorável para os relacionamentos pessoais, sejam eles profissionais ou familiares. Você sentirá uma vibe boa e, com isso, estará mais disponível para trocar ideias com parceiros, colegas ou sócios.



Para canalizar positivamente a energia que o céu coloca à sua disposição, preste atenção aos sinais sutis, que muitas vezes são dados de formas inesperadas.

Além disso, tome distância de seus problemas para poder analisá-los em sua totalidade e com uma visão holística das coisas. Somente assim conseguirá perceber que em muitos casos você está se apegando a detalhes sem importância.

Palpite do dia: 31, 04 e 85.

Cor do dia: dourado.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje o Sol que avança em Escorpião e forma um trígono com Netuno em Peixes. Esse aspecto dá uma turbinada em sua fantasia e permite que você elabore alguns projetos que ainda estão no seu imaginário, com os quais vem sonhando há algum tempo. Se você quiser concretizá-los deve canalizar as suas iniciativas numa só direção para não perder o foco e alcançar as suas metas.

Além disso, você pode aproveitar a vibe que o dia de hoje oferece e usar a sua imaginação e a sua criatividade para encontrar uma solução nova, capaz de te ajudar a superar os obstáculos que insistem em atrapalhar o seu caminho.



Na saúde, aproveite o dia de hoje - que mostra um aspecto favorável de Plutão ao Quiron, o curador - e pense em elaborar uma dieta mais equilibrada para eliminar os mal-estares que atrapalham a sua saúde, com especial atenção ao fato de que você tem tendência a se descuidar na alimentação.

Palpite do dia: 86, 32 e 68.

Cor do dia: violeta.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, nesta terça, a Lua segue seu baile toda serelepe por Virgem, enquanto Júpiter, o grande benéfico, forma uma conjunção com o pequenino e poderoso Plutão. Com essa energia à disposição você vai conseguir colocar um ponto final num processo em andamento ou ainda conseguirá fechar um acordo há muito tempo pleiteado. É pra glorificar de pé, hein?

Além disso, é provável que os percalços que dificultaram o bom andamento de seus negócios e modificaram a sua vida finalmente sejam resolvidos definitivamente. Mas, para que isso aconteça, você precisa estar dispostx a deixar para trás algo importante do seu passado.



Aproveite o dia de hoje também para retomar um sonho engavetado e iniciar um processo de elaboração de planos que permita a sua concretização. Mas atenção: tenham paciência, meus consagrados! O processo de transformação será lento, mas seguro. Confie na sua capacidade de superação para obter o sucesso almejado.

Palpite do dia: 69, 78 e 06.

Cor do dia: rosa.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Nesta terça o Sol forma um aspecto maraigold com o nebuloso Netuno e bota no modo turbo sua criatividade e fantasia. Por causa desse aspecto, você pode ter tido sonhos agradáveis durante a noite e levantará se sentindo mais sensível, mas também mais saudosx.

Por outro lado, as decepções do passado poderão doer como um calo no pé! Esquece isso, meu cristalzinho! Quem vive de passado é museu. Se você não guarda nem dinheiro, para quê guardar rancor? Elimine essa energia pesadona e aproveite a vibe disponível hoje.



Aliás, se você tiver algum sonho engavetado, pode ter chegado o momento de começar a concretizá-lo. Arregace as mangas e mãos à obra!



Não adianta se lamentar por coisas não realizadas no passado: olhe para o seu futuro e foque na realização de seus desejos. Logo o Sol entrará em seu signo e ajudará você a realizá-los! Porém, enquanto permanecer o seu inferno astral, não pague de doidx e arme-se de paciência enquanto elabora processos seguros para alcançar seu objetivo.

Palpite do dia: 97, 43 e 52.

Cor do dia: violeta.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, meu cristalzinho, mesmo você, que é tão práticx e pragmáticx, tem direito de sonhar! E hoje você terá essa oportunidade graças a um aspecto maravigold do Sol com Netuno, que se relaciona com os sonhos e com a criatividade.

Use o dia para tirar da gaveta um sonho guardado há tempos e comece a dar-lhe forma e estrutura.



E antes que você se lamente da falta de dinheiro, trago verdades: Júpiter - que está novamente em conjunção com o poderoso Plutão em seu signo -, poderá dar aquela forcinha marota para você conseguir um financiamento para o seu projeto. Portanto, não adie suas decisões.



Além disso, no campo das finanças, nossa fada sensata Vênus anuncia bons negócios e bons resultados de suas iniciativas, facilitando os contatos sociais e pessoais e favorecendo a conclusão de acordos.



No amor, vejo que um clima agradável vai reinar, especialmente se você der uma atenção extra ao mozão ou ao crush, mostrando-se disponível para ouvir o que a pessoa tem a dizer.

Palpite do dia: 35, 62 e 26.

Cor do dia: marrom.

Aquário (21/01 a 19/02)

O Sol segue o baile em Escorpião e hoje forma um aspecto positivo com Netuno, que está de rolê em Peixes, signo que governa. Essa configuração planetária é superfavorável para que aquarianos e aquarianes tirem da gaveta aquele sonho que estava guardadinho, esperando a hora certa de ganhar o mundo.

A vibe é perfeita sem defeitos também para elaborar soluções novas e criativa necessárias para superar algum obstáculo que insiste em atrapalhar o seu caminho.



Hoje também rola um aspecto maravigold de Plutão com asteróide Quiron, o curador da alma. Aproveite as energias disponíveis para se livrar de uma perturbação emocional que insiste em atrapalhar o seu sono. #DicadoBidu: às vezes, é melhor meter o louco e enfrentar logo os monstros que estão escondidos dentro do armário. Por isso, encare a possibilidade de iniciar uma terapia alternativa e psicológica.

Palpite do dia: 81, 45 e 27.

Cor do dia: violeta.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, a Lua segue o baile em Virgem, enquanto o planeta Júpiter avança em Capricórnio e fica alinhado ao pequenino e poderoso Plutão. Isso vai influenciar diretamente o seu campo profissional, onde vejo que algumas soluções difíceis poderão ser felizmente completadas e delineadas. Amém que fala?

Se você tiver feito o seu dever de casa nos dias anteriores, poderá agora concluir um acordo importante, conseguir um novo emprego, alcançar uma meta há tempo ambicionada. Com esse bom resultado, se sentirá muito satisfeitx!



Talvez você pense também em retomar um sonho antigo, há tempo engavetado. Porque não? Examine-o cuidadosamente e elabore sobre ele novos planos, efetivando eventuais mudanças para adaptá-lo à nova realidade que a vida lhe propõe. Você será certamente bem-sucedidx.

Palpite do dia: 55, 82 e 10.

Cor do dia: laranja.