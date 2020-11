ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você

17 NOV 2020 - 06h:58 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Agora que os três planetas que estão em Capricórnio saíram finalmente da retrogradação, você sente ainda mais vontade de ir adiante com seus projetos profissionais e se sente otimista e com muita esperança.

A presença de Marte em seu signo ajuda ainda mais esse estímulo planetário, incentivando ações cada vez mais ousadas e que devem produzir ótimos resultados, inclusive no âmbito financeiro. Amém que fala?



O único ponto negativo na configuração planetária desta terça é aquele causado pela retrogradação de Urano no signo de Touro, e seu aspecto negativo com Mercúrio.



Esse aspecto aconselha muita prudência em investimentos no mercado de risco, como a bolsa de valores. Também manda um alerta para os arianjos e arianjas que adoram torrar uma graninha em compras: vai ter surra de boleto depois, meus consagrados! Tome seu paracetaloka, sossegue o facho e pense bem onde e como gastar seu rico dinheirinho.



No âmbito íntimo e familiar, podem ocorrer encontros que irão aliviar um pouco as tensões do dia a dia.

Palpite do dia: 60, 69 e 96.

Cor do dia: verde-claro.

Touro (21/04 a 20/05)

Reinando toda serelepe em Sagitário, a Lua Crescente focaliza assuntos relativos ao comercio exterior e à justiça, portanto, se você aguarda a solução de um processo, pode receber notícias no dia de hoje.

Nosso reizinho Mercúrio segue o baile no signo de Escorpião e estimula a sua mente, que está bem mais aguçada, possibilitando a elaboração de novas estratégias para contornar e superar os obstáculos que eventualmente atravancam o seu caminho.



Na saúde, é possível que você tenha necessidade de fazer uma cirurgia para resolver um problema. Aliás, é bem provável que ele tenha origem dentária ou que envolva as suas articulações. Encare de frente e lembre-se de que o que você resolver agora possibilitará melhores circunstâncias no futuro.

Palpite do dia: 43, 70 e 88.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Terçou, Gêmeos! E hoje é dia de fogo no parquinho, meus consagrados! O clima astral sugerido pelas configurações planetárias é bastante estimulante. O problema é que é tão estimulante, mas tão estimulante, que pode ser causador de ações drásticas e definitivas que podem envolver, inclusive, rupturas e separações. Eita!

Por essa razão, você precisa redobrar o seu autocontrole e se armar de muita paciência - a menos que terminar com o mozão, romper uma amizade ou mandar o chefe às favas - e consequentemente perder o emprego - esteja entre os seus objetivos.



De qualquer maneira, fica o alerta de que Marte em marcha direta estimula ainda mais essa energia - que pode ser positiva para dar andamento à novas iniciativas, mas que pode, por outro lado, ser causa de ações temerárias e perigosas se não for mantida sob controle.



O mais prudente é que você aproveite essa energia poderosa para direcionar as suas ações e alcançar suas metas. Vai dar bom se você tomar as iniciativas certas, portanto, saiba aproveitar.

Palpite do dia: 26, 17 e 71.

Cor do dia: creme.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, meu cristalzinho, pode respirar aliviado. Hoje você deve se sentir capaz de desenvolver construtivamente os seus planos e vai conseguir enxergar o seu futuro com mais otimismo.

Sua vitalidade é reforçada pelas configurações astrológicas que a Lua promove enquanto segue o baile em Sagitário, signo de Fogo e regido pelo benéfico Júpiter.



Além disso, Mercúrio faz oposição ao planeta Urano e estimula sua mente, ajudando a desenvolver ideias criativas e originais, especialmente direcionadas para o campo profissional.



Caso você deseje iniciar um curso de reciclagem para incrementar ainda mais a sua carreira, agora é a hora! Qualquer aprendizado será importante, especialmente os relacionados com a área tecnológica, que devem permitir a ampliação do seu campo de atuação.



Além disso, nesta terça, os astros favorecem o trabalho em equipe, portanto, colabore com seus colegas e parceiros para conseguir melhores resultados.

Palpite do dia: 54, 81 e 45.

Cor do dia: lilás.

Leão (22/07 a 22/08)

Taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Se esse horóscopo fosse em vídeo, eu certamente usaria esse meme para definir a vibe desta terça-feira. É que, aos poucos, a energia que estava reprisada por causa da retrogradação de vários planetas, muda o campo astral e solta o freio de mão que segurava as atividades socioeconômicas! É pra glorificar de pé, né?

Ao longo do dia você perceberá uma mudança energética muito favorável e poderá dar um impulso gradual - mas determinado - para ir adiante com suas atividades profissionais.



Marte, que segue o baile prafrentex em Áries, faz um aspecto favorável com o seu Sol, ambos em signos de Fogo. Canalize positivamente essa energia para estabelecer novos objetivos e comece a fortalecer os seus projetos de forma a acrescentar-lhes valor. Desse jeito conseguirá melhorar também o s eu orçamento familiar.



Vejo ainda que hoje você poderá receber uma proposta surpreendente, capaz de ressucitar um objetivo que já havia abandonado.

Palpite do dia: 37, 73 e 55.

Cor do dia: laranja.

Virgem (23/08 a 22/09)

Virgem, a Lua cresce no signo de Sagitário e focaliza os assuntos que envolvem justiça. Isso deve facilitar a conclusão de processos já em andamento ou favorecer aqueles que eventualmente precisem ser iniciados.

Os assuntos relativos ao comercio exterior e contatos com o estrangeiro também são favorecidos por essa Lua, portanto, caso seus negócios sejam relativos às vendas pela internet, aproveite a vibe, pois ela lhe possibilitará a ampliação de seus contatos, mesmo em outros países.



A forma como você vai canalizar toda essa energia positiva dependerá somente de você, pois os planos e projetos já elaborados irão ganhar um impulso decisivo para serem concretizados positivamente.



Hoje também rola uma conjunção lindona entre o benéfico Júpiter com o pequeno e poderoso Plutão. Os dois planetas trocam likes e prometem ajudar você a conseguir o apoio financeiro necessário para tocar seus projetos. Amém que fala?

Palpite do dia: 20, 92 e 29.

Cor do dia: vermelho.

Libra (23/09 a 22/10)

Eita, Libra! Nesta terça, Mercúrio - que segue o baile em Escorpião - se opõe a Urano em Touro e esse pode ser o gatilho para um rompimento definitivo no campo sentimental e íntimo. Por isso, atenção: caso não deseje treta com o mozão, finja demência e fuja de DRs!

Mas essa configuração astrológica não deve impactar apenas a vida amorosa: será preciso redobrar o seu autocontrole e se armar de muita paciência em qualquer situação. Com essa vibe pistola tomando conta do seu corpinho, qualquer provocação pode causar reações agressivas! Tome seu paracetaloka, minha filha!



De qualquer maneira, Marte em marcha direta, acrescenta fogo a essa mesma energia e isso pode ser muito positivo para dar andamento aos seus projetos pessoais, especialmente no âmbito profissional. Lembre-se de manter o foco em seus objetivos e não se deixe dissuadir pelos palpites e opiniões dos outros. Você está prontx para alçar voos mais altos, portanto saiba aproveitar.

Palpite do dia: 03, 93 e 39.

Cor do dia: dourado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Terçou com Mercúrio de rolê no seu signo e em oposição a Urano, que segue o baile retrógrado em Touro. Eita que fala? Pois é, meus consagrados! Essa configuração sugere que podem ocorrer imprevistos no âmbito financeiro e econômico, portanto, nada de pagar de doido: segure a onda, maneire nos boletos e se previna para não sofrer perdas em seus investimentos. Tome seu paracetaloka e seja prudente se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo.

No entanto, esse mesmo aspecto pode ser útil se você estiver pensando em incrementar o campo profissional com tecnologia ou usar a internet para aumentar o alcance de seus produtos. Bora divulgar seu negócio no Instagram, minha filha!



No campo profissional, vejo que as reuniões de trabalho podem ser tensas: não tente impor o seu ponto de vista a qualquer preço.



No amor, mantenha a prudência e redobre a atenção para não tretar com o mozão por causa de uma atitude arrogante de sua parte.

Palpite do dia: 76, 49 e 67.

Cor do dia: azul.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Hoje Mercúrio avança no signo de Escorpião e forma um aspecto de oposição com Urano, que se encontra em Touro. Esse aspecto planetário cria um vórtice de energia de difícil concentração, capaz de provocar acontecimentos imprevistos em varias áreas da vida. Vade retro!

A área financeira é um dos campos que podem ser mais afetados por essa energia, mas atenção, eu disse imprevistos, o que não significa necessariamente que pode dar ruim. Quem sabe a surpresa não é boa?!



De fato, você poderá conseguir encontrar uma solução importante para resolver um assunto financeiro, concluindo um financiamento ou conseguindo finamente um empréstimo ou ainda ganhando um dinheiro inesperado.



A Lua brilha em seu signo até a metade do dia. Aproveite as últimas horas dessa energia para finalizar um plano de trabalho ou ampliar seu campo de ação, especialmente se envolver estratégias relacionadas com o exterior.

Palpite do dia: 41, 05 e 86.

Cor do dia: vermelho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Hoje a Lua passa suas últimas horas no signo de Sagitário, antes de se mudar para Capricórnio. Portanto, aproveite a energia para dar andamento em assuntos que envolvam a justiça - essa vibe manda uma superajuda que pode facilitar a resolução de ações e processos já em andamento e também pode ser útil para iniciar uma ação caso você o deseje.

O comércio exterior e o contato com o estangeiro também ganham destaque. Se você tem negócios neste segmento, faça bom uso dessa energia. Se não tem, pode ser sinal de que suas comprinhas da China estão a caminho! hahah



Brincadeiras à parte, a energia do dia de hoje favorece as vendas pela internet, especialmente as relacionadas com outros países.



Vale lembrar que tudo irá depender da forma como você irá endereçar essa energia positiva, já que projetos devem ganhar impulso decisivo para serem concretizados positivamente.



Hoje também rola uma conjunção entre o benéfico Júpiter e o poderoso Plutão, que pode deixar você bem otimista em relação ao seu futuro. Errado não tá, né?

Palpite do dia: 51, 60 e 42.

Cor do dia: azul.

Aquário (21/01 a 19/02)

Eita, eita, eita! Segura o forninho, Aquário! Hoje Mercúrio, que tá de rolê em Escorpião, arruma um barraco com Urano, que segue o baile em Touro. Essa configuração astral promete causar uma perturbação relativa ao campo financeiro e podem rolar imprevistos que podem ir desde um gasto extra não programado até grandes perdas em investimentos de risco, como a bolsa de valores.

Examine com cuidado os seus gastos e investimentos e faça as eventuais adaptações para que essa configuração não cause estragos em seu orçamento pessoal.



Além disso, Marte, o planeta da guerra, segue o baile em áries e acrescenta ódio diesel ao astral, estimulando a impaciência e aumentando a irritabilidade. Mood pistola que fala?



Essa combinação pode ser muito ruim para relacionamentos amorosos que andam na corda bamba e términos não estão descartados. Se você tem um mozão e não tem planos de entrar para o #teamsolteiros, tome seu paracetaloka e pense bem antes de arrumar treta.



Para hoje é recomendado ainda manter o foco em seus objetivos e não se deixar desviar deles mesmo com os inúmeros percalços que ainda se encontram no seu caminho.

Palpite do dia: 61, 34 e 70.

Cor do dia: verde-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

Apesar dos impulsos positivos gerados pelo rolê da Lua em Escorpião no dia de ontem, algumas configurações planetárias do dia de hoje sugerem prudência e cautela em muitas áreas.



O campo financeiro é uma delas. Hoje você precisa evitar fazer novos investimentos, aquisições ou até mesmo comprinhas. Em outras palavras, pare de torar dinheiro e fuja dos boletos, meu cristalzinho.



Uma tensão entre Mercúrio em Escorpião e Urano em Touro promete instabilidades no campo das finanças e grandes riscos para quem investe na bolsas de valores.



No entanto, essa configuração também tem um lado bom: caso você consiga canalizar essa energia positivamente poderá resolver um assunto pendente neste campo, como conseguir uma grana extra para se livrar de uma preocupação que está emperrando a sua vida e seus projetos pessoais.



Com o mozão, muito cuidado para não arrumar treta fazendo reivindicações inapropriadas. Aliás, que tal se deixar guiar pelo ditado: faça amor, não faã guerra.

Palpite do dia: 80, 35 e 62.

Cor do dia: prata.