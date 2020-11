ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você

24 NOV 2020 - 07h:56 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Nessa terça-feira, às 12h05, a Lua inicia um trânsito no signo de Áries e forma um aspecto favorável com Júpiter e Plutão, trazendo energias positivas para você.



Esse astral permite que você direcione e canalize todas as suas energias, focando em seus objetivos, e, assim, consiga ótimos resultados de seus empreendimentos. O sucesso, inclusive, deve trazer melhoras para a sua vida pessoal e íntima.



#DicadoBidu: use seu carisma pessoal - que está em evidência hoje - para obter o apoio de seus parceiros e colegas e, assim, alcançar as suas metas.



Além disso, os astros dão sinal verde para quem pretende mudar de casa ou de trabalho.



O campo financeiro, no entanto, requer atenção. É que hoje rola uma treta de Vênus com Urano que indica instabilidades. Por isso, nada de abusar do cartão de crédito, de torrar dinheiro com supérfluos ou de pagar de doidx e sair fazendo boleto por aí. Se você investe em bolsa de valores, cuidado redobrado: pode perder dinheiro hoje. Priorize as despesas para não desequilibrar o seu orçamento.

Palpite do dia: 22, 40 e 67.

Cor do dia: roxo.

Touro (21/04 a 20/05)

Calma, meus consagrados! Eu sei que você está superanimadx com planos e projetos e que está correndo atrás de seus objetivos profissionais. Porém, hoje as configurações astrológicas sugerem um momento de pausa que será útil para analisar novamente todas as iniciativas necessárias para concretizar os seus objetivos.



É que neste dia você terá tendência a radicalizar as suas atitudes com seus parceiros, sejam eles domésticos ou profissionais. Tome seu paracetaloka direitinho, capriche na paciência e não emita opiniões emocionais das quais poderá se arrepender depois.



A tendência a radicalizar será muito grande e suas decisões não serão racionais. Tá amarrado!

Palpite do dia: 14, 68 e 86.

Cor do dia: preto.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Até a hora do almoço, a Lua segue o baile em Peixes e forma um aspecto maravilindo com Júpiter e Saturno. Portanto, aproveite essa configuração astral para correr atrás dos recursos necessários para concretizar seus projetos. E mais: mantenha-se otimista porque as chances de dar bom são muito promissoras.



Mercúrio, seu regente, continua o rolê por Escorpião e forma um aspecto positivo com o planeta Netuno, que segue o baile em Peixes. Isso indica que você pode descobrir alguma tramoia elaborada por alguém que está procurando enganar a sua fé. Vade retro, falsiane! Fique alerta para não fazer papel de trouxa e examine cuidadosamente qualquer proposta que lhe for apresentada.



Além disso, o dia de hoje reserva uma boa notícia: nossa fada sensata Vênus finalmente deixou o aspecto tenso com Saturno e isso melhora bastante o clima com o mozão. Aproveite para respirar aliviadx e curtir um love delicinha.

Palpite do dia: 06, 24 e 96.

Cor do dia: verde-claro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, a treta no céu tem uma trégua hoje e os planetas que estavam com ranço um do outro voltam a se entender. Amém que fala?



Pois é, meu cristalzinho! Isso muda completamente clima astral de hoje e produz um efeito incentivador, que promete turbinar sua produtividade. Tudo indica que você conseguirá os resultados que deseja e pode resolver assuntos atrasados e ou parados, ficando bastante satisfeitx com os resultados.



Mercúrio troca likes com Netuno e estimula a sua mente a elaborar ações criativas, superúteis paraimplementar os seus projetos pessoais.



Nas finanças, porém, a coisa tá mais complicada. Se você vem se preocupando com grana ou com alguma transação relacionada a dinheiro, pode se sentir ainda mais atormentadx e sem sossego. Quanto antes você resolver, isso melhor. Portanto, pense em alternativas e peça ajuda caso sinta a necessidade.

No amor, o dia promete! Nossa fada sensata Vênus está de bom humor e promete deixar os relacionamentos amorosos mais 'calientes'. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 52, 43 e 88.

Cor do dia: amarelo-claro.

Leão (22/07 a 22/08)

Hoje sua mente estará cheia de novos planos e seu coração cheio de sonhos para serem realizados!



A boa notícia é que vai rolar um match entre Mercúrio e Netuno que dá sinal verde para você seguir adiante com seus planos e manda avisar que pode, sim, se sentir otimista e esperançosx em sua realização.



Aproveite o clima desse dia, pois você se sentirá também dispostx a colaborar com seus parceiros e fazer com que eles colaborem com você, conseguindo bons resultados.



No ambiente profissional, tudo indica que conseguirá solificar sua posição.



A sua força interior é visível ao seu redor, podendo ajudar também no ambiente íntimo e familiar. No amor, inclusive, é possível que descubra um novo crush. E como a força interior é acompanhada de uma boa disposição física, tudo lhe parecerá mais fácil. Entregue e confie.

Palpite do dia: 44, 08 e 98.

Cor do dia: lilás.

Virgem (23/08 a 22/09

Virgem, há alguns dias você está pressentindo que ocorrerá uma mudança de situação em sua vida e que, provavelmente, você será forçadx a tomar uma decisão importante? Pois é, meus consagrados, essa sensação é causada pelo trânsito da Lua em Peixes, signo oposto ao seu.



Porém, não se preocupe: apesar do estresse gereado ao se tomar algumas decisões, as mudanças que você colocar em prática devem ser benéficas no longo prazo.



Hoje também rola um bom aspecto maravigold entre Mercúrio, seu regente, e a Lua. A energia emanada desse match vai estimular a sua mente a elaborar novos projetos profissionais e pode, inclusive, ajudar você a realizar um sonho que já estava engavetado.



Amplie as suas possibilidades de ação e se enriqueça com os conselhos e a colaboração de seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Além disso, se prepare para aproveitar as novas oportunidades que irão surgindo na sua vida.



No amor, quem está na pista pode descobrir interesse por um crush que até então tinha passado despercebido em seu radar! Mude sua perspectiva para encontrá-lo.

Palpite do dia: 99, 45 e 54.

Cor do dia: pink.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje a Lua passa suas últimas horas no signo de Peixes e troca likes com Júpiter e Saturno, criando uma energia superpower para obter os dos recursos criativos necessários para enriquecer os seus projetos pessoais. Sua esperança e seu otimismo também ganham novo gás.



Com Vênus de rolê em seu signo, você terá motivação para dar aquele up no casamento ou no namoro, criando um clima delicinha, com sentimentos valorizados e muito agradável.



A Lua em Peixes também traz outra influência marcante para seu dia: ao formar oposição com Netuno, nossa fada sensata acentua a sua necessidade de alimentar também o espírito, estimulando alguma prática religiosa e espiritual. Vale frequentar uma missa, culto ou cerimônia religiosa online e até tirar um tempinho para rezar e fazer seus rituais.



Do ponto de vista prático, porém, esse é um aspecto perigoso, pois indica que você pode se envolver em alguma confusão ou ainda cometer um erro de julgamento. Fique alerta!

Palpite do dia: 28, 55 e 46.

Cor do dia: amarelo-ouro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, meu cristalzinho, vejo que hoje você pode ficar preocupadx com algum familiar, que virá pedir a sua ajuda e a sua disponibilidade para resolver uma situação. Agir no tempo correto será imprescindível para resolver tudo rapidamente. De toda forma, tranquilize-se: tudo ficará bem.



No amor, Mercúrio - que segue o baile em Escorpião junto com Vênus - faz um alerta de treta: pode rolar desavença com o mozão, então, tome seu paracetaloka direitinho e evite discutir a relação, mesmo porque você terá tendência a remoer assuntos do passado que é melhor deixar quietos.



A Lua de hoje em conjunção com o curador Quíron ajudará você a curar as feridas do passado. De qualquer maneira, se existe alguma coisa te incomodando, é melhor resolvê-la o mais rapidamente possível. Mas atenção: use do cuidado e da delicadeza para não ferir os sentimentos alheios.

Palpite do dia: 47, 65 e 74.

Cor do dia: amarelo-claro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, nesta terça, a sua mente continua fervilhando de novas ideias e você deve ter muita facilidade para colocá-las em prática, graças a um bom aspecto entre Mercúrio e Netuno. Por isso, não faltarão otimismo e esperança.



Aproveite os bons fluidos desse dia para somar esforços com seus colegas e parceiros: tanto você quanto eles estarão dispostos a unir forças em busca de um objetivo comum que, aliás, vai parecer ainda mais perto de ser alcançado.



Toda essa vibe positiva deve ter impacto no ambiente íntimo e familiar, melhorando o clima de modo geral.



No amor, quem está na pista pode conhecer um crush novo, que vai fazer seu coraçãozinho bater mais forte.



A terça deve fluir delicinha. Com a força interior e boa disposição física, tudo lhe parecerá mais fácil. Amém que fala?

Palpite do dia: 75, 03 e 39.

Cor do dia: amarelo-ouro.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Eita, Caprica! Hoje você pode se sentir estranhx e confusx com as emoções que fervilham dentro de você. Isso porque o céu está repleto de influências.



Hoje a Lua passa suas últimas horas no signo de Peixes e forma conjunção com Netuno, o planeta do sonho, do onírico e também do campo espiritual. Além disso, rola um bom aspecto com Mercúrio, que segue o baile em Escorpião. Essas configurações facilitam a criatividade e estimulam o cérebro a elaborar novas estratégias capazes de permitir levar adiante os seus projetos pessoais. #DicadoBidu: envolva seus colegas e parceiros em seus projetos para obter melhores resultados.



No entanto, preocupações não estão descartadas e a mais provável tem origem familiar: é possível que alguém pessa sua ajuda para resolver um problema pessoal.



No amor, quem comanda o astral é Vênus, que segue o baile no signo de Escorpião e estimulando os relacionamentos íntimos e sexuais. Com essa configuração, seu lado romântico vai dar as cartas. Canalize essa energia e use e abuse da criatividade para dar aquela turbinada delícia no relacionamento com o mozão ou com o crush.

Palpite do dia: 49, 22 e 67.

Cor do dia: bege.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, até às 12h05 desta terça, a Lua segue o baile toda serelepe no signo de Peixes e forma um bom aspecto com Júpiter e Saturno, criando uma energia de difícil compreensão para o seu signo, mas que poderá ser útil para estimular a sua criatividade.



Você se sentirá certamente mais otimista e perceberá que o futuro não está sendo tão ruim quanto lhe parecia.



Essa sensação é incrementada pela presença de Vênus em Escorpião. O planeta do amor será capaz de ajudar você a criar um clima de romantismo daqueles beeeem delicinha, capaz de melhorar relacionamentos mornos e reacender a chama da paixão entre você e o mozão! É pra glorificar de pé, né?



Pra quem está na pista, nossa fada sensata dá aquele help maroto na conquista, incentivando novas abordagens para conquistar o crush.



Além disso, a Lua em Peixes forma oposição com Netuno e acentua a espiritualidade, convidando às práticas religiosas ou esotéricas.

Palpite do dia: 05, 14 e 23.

Cor do dia: amarelo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje a Lua termina seu rolê por Peixes começa uma visita em Áries, signo de Fogo e de energia. Além disso, aos poucos, nossa fada sensata se encontra com Marte, que também está de rolê por Áries, produzindo um clima muito positivo para quem quer se dedicar às atividades profissionais.



Esse astral incentiva você a colaborar com os coleguinhas e promete bons resultados, especialmente no campo financeiro. Tudo indica que os humilhados serão exaltados e, finalmente, o retorno será adequado às suas expectativas.



O Sol, que segue o baile todo pimpão por Sagitário, também permite que você alcance objetivos mais ambiciosos.



Com a autoestima alimentada pelos êxitos obtidos, poderá se dedicar com mais otimismo à elaboração de novos planos pessoais, inclusive no âmbito amoroso.



Essa vibe positiva também te influenciará a envolver em seus sonhos os seus parceiros e entes queridos. Compartilhe com eles seus planos e preocupações.

Palpite do dia: 33, 60 e 42.

Cor do dia: preto.