ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você

8 DEZ 2020 - 07h:16 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Com a Lua em sua Casa 6 e fazendo bom aspecto com Júpiter, Saturno e Plutão ao longo do dia, seu lado competitivo e ambicioso estará elevado ao quadrado, Áries! E, como você já herdou a competitividade do seu signo, isso quer dizer que estará com bastante motivação na hora de conquistar bons resultados. Aproveite para focar no trabalho, colocar em ordem qualquer assunto que ainda estiver pendente e conquistar o reconhecimento que merece.



Aliás, Lua e Vênus trocam likes e isso facilita a busca de um novo emprego: se não está contente com o que faz, ou se busca um novo trabalho, pode se dar bem nesta terça. Mantenha a fé e faça sua parte! A saúde pode precisar de um pouco mais de cuidado, por isso, não exagere nem se sobrecarregue. A Lua, em oposição com Netuno, avisa que será preciso ouvir sua intuição para não cair em ciladas, especialmente na hora de se cuidar.



A entrada da Lua em Libra nesta noite traz boas novas para quem tem compromisso: você e o mozão estarão em sintonia e podem melhorar a relação. Mas a paquera talvez não se desenrole do jeito que você queria: olho vivo!

Palpite do dia: 97, 61 e 43.

Cor do dia: Branco.

Touro (21/04 a 20/05)

Logo cedo, a Lua se estranha com Netuno e pode trazer alguma tensão para os relacionamentos de amizade. Se não controlar seu temperamento e se arrepender de algo quando esfriar a cabeça, não pense duas vezes para pedir desculpas e fazer as pazes, tá? Mas, como a Lua segue firme em seu paraíso astral, pode esperar boas novas ao longo desta terça.



A vontade de viajar, tirar umas férias e conhecer lugares novos pode dar as caras, mas nem sempre dá pra fazer tudo o que a gente quer. Então, é melhor deixar esses sonhos de lado e injetar sua criatividade em algo mais produtivo. As boas energias enviadas pelo sextil da Lua com Vênus protege parceria ou sociedade logo cedo.



A vida amorosa também se beneficia: demonstre seu lado mais romântico e vai deixar o love totalmente na sua. Há chance de se apaixonar por um crush que mora longe e que conheceu nas redes sociais. À noite, a Lua entra em Libra e pode jogar um balde de água fria nos seus planos: eita!

Palpite do dia: 26, 08 e 44.

Cor do dia: Verde-escuro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Pela manhã, a Lua sorri para Plutão e avisa que podem surgir algumas surpresas em assunto envolvendo a família. Mas não precisa se preocupar, pois tudo indica que essas mudanças serão positivas. Além disso, Júpiter e Saturno também interagem com a Lua ao longo desta terça e enviam as melhores energias para tudo o que estiver relacionado ao lar.



Se anda pensando em mudar de endereço, esse é um excelente momento para dar os primeiros passos ou mesmo para embalar a mudança! Podem surgir novidades na carreira, especialmente se está buscando um novo emprego ou batalhando para ter o reconhecimento que merece -- alguém da famíia talvez tenha um papel importante nessa história.



Mas a melhor notícia é a entrada da Lua em seu paraíso astral à noite! Você tem tudo para seduzir quem deseja e sensualizar por aí, mesmo sem querer. O romance também está protegido.

Palpite do dia: 09, 18 e 27.

Cor do dia: Pink.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua em sua Casa 3 promete muito pique para cuidar de qualquer assunto pendente nesta terça. O seu lado comunicativo será um grande trunfo para convencer os outros, especialmente se trabalha com algo ligado a marketing, mídias sociais ou vendas. Em sextil com Vênus, a Lua também favorece quem lida com produtos de beleza ou com recursos financeiros.



Vale a pena reservar um tempinho para reavivar alguns relacionamentos, especialmente se andou longe dos amigos por causa do covid nos últimos tempos. Mas a oposição entre Lua e Netuno avisa que sair por aí talvez não seja a melhor pedida -- invista em uma videochamada ou bate-papo virtual pra colocar os assuntos em dia!



A Lua troca likes com Plutao, Júpiter e Saturno ao longo do dia, enviando as melhores energias para os relacionamentos, sejam pessoais ou amorosos. Na área sentimental, tudo deve correr melhor do que imagina! Bom momento para dar um passo mais sério na relação ou apanhar, na sua rede, aquele crush tão cobiçado.

Palpite do dia: 82, 37 e 46.

Cor do dia: Laranja.

Leão (22/07 a 22/08)

No que depender das estrelas, assuntos ligados a dinheiro ganham mais destaque nesta terça. A boa notícia é que os astros devem sorrir para os seus interesses e pode pintar uma chance inesperada de encher o bolso! Ao longo do dia, a Lua vai trocar likes com Plutão, Júpiter e Saturno, avisando que o trabalho duro será recompensado, inclusive com grana -- que é a parte que mais interessa, certo? Mas não deixe nada para o acaso nem fique esperando que as coisas se resolvam sozinhas: será preciso um pouco de organização para dar conta de todos os seus compromissos e deixar o serviço em dia.



Também será preciso cuidar da saúde com atenção e talvez tenha que gastar um pouco para isso. Se anda pensando em fazer alguns consertos ou uma pequena reforma em casa, pode colocar as mãos na massa bem cedinho, graças ao sextil entre Lua e Vênus.



Uma paquera tem mais chance de dar certo à noite, quando a Lua desembarca em Libra e anima seu humor. Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios na vida a dois, mas o diálogo ajuda a acertar tudo.

Palpite do dia: 65, 20 e 11.

Cor do dia: Creme.

Virgem (23/08 a 22/09

A Lua segue em seu signo e troca likes com Vênus pela manhã, sinal de que pode se destacar ao cuidar de assuntos que envolvam contato com colegas ou clientes. Aposte na sua lábia para marcar uma reunião ou fazer uma videoconferência se está trabalhando em home office. Como a Lua também se entende às mil maravilhas com Plutão, Júpiter e Saturno nesta terça, você pode contar com uma ajuda da sorte para cuidar de interesses pessoais. É show de bola!



Mas talvez tenha que guardar algumas opiniões mais polêmicas para outro momento se quiser evitar atritos. Lua e Netuno se opõem nessa madrugada e podem jogar areia nos seus relacionamentos, especialmente na vida pessoal. Quer manter a paz? Então, pense duas vezes antes de dar sua opinião se não for solicitada, ok?



Mais tarde, a Lua entra em Libra e coloca as finanças em destaque. Na conquista ou no romance, pode ser um bom momento para rever seus interesses e acertar as diferenças com seu Romeu ou sua Julieta.

Palpite do dia: 12, 75 e 93.

Cor do dia: Amarelo.

Libra (23/09 a 22/10)

Com a Lua trocando likes com Plutão pela manhã e com Júpiter e Saturno no início da noite, boa parte da sua atenção deve se concentrar na família e nos assuntos domésticos. Quem trabalha em home office ou desenvolve alguma atividade em casa tem mais chance de se dar bem nesta terça. Só que o resultado do trabalho será melhor se puder ter sossego -- explique pra família que o seu espaço não pode ser invadido o tempo todo e que o silêncio é valioso pra caramba durante o seu expediente.



Se nem assim conseguir ter paz, pode ser uma boa redefinir o seu canto de trabalho para conseguir a maior privacidade que puder. Depois do trampo, vai sobrar tempo para curtir o seu lar e restaurar as energias no seu ninho.



Uma grana que não esperava pode cair no seu colo agora. Com a entrada da Lua em seu signo, a noite promete ser mais animada -- e isso também vale para a conquista. Tá de olho em alguém? Jogue seu charme e inicie o contato. Seu lado charmoso marca o romance e deixa o mozão em ponto de bala!

Palpite do dia: 22, 31 e 49.

Cor do dia: Branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Nesta terça, seu lado solidário vai dar as cartas e você, que costuma ser mais reservada(o), poderá se identificar com as pessoas à sua volta sem fazer esforço. Isso é o que promete a Lua, que ainda reforça seu lado comunicativo trocando likes com Plutão, Júpiter e Saturno. Bom momento para esclarecer qualquer mal-entendido, especialmente com os amigos.



Mas esse lado aberto e acessível também favorece o trabalho em equipe, mesmo que tenham que trocar ideias por e-mails ou fazer reuniões por videochamadas. Em sextil com Vênus, a Lua reforça seu lado mais sonhador e você não vai aceitar qualquer coisa -- no que depender dos astros, o céu é o limite, ô, consagrada(o)!



Ao longo do dia, pode conhecer gente nova pessoalmente ou pelas redes sociais. À noite, porém, a Lua desembarca em seu inferno astral e pode faltar pique para socializar por aí. Um flerte sem compromisso pode surpreender, mas talvez alguém da turma vire um rival na conquista. No romance, fale sobre os seus sentimentos sem medo e ouça o que o mozão tem a dizer.

Palpite do dia: 68, 86 e 32.

Cor do dia: Pink.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Você vai manter o foco no trabalho com mais facilidade hoje. Com a Lua em sua Casa 10, tudo indica que vai colecionar realizações e boas notícias, especialmente no serviço. E as finanças também ganham destaque, sinalizando boas oportunidades de encher o bolso. Plutão, Júpiter e Saturno vão sorrir para a Lua e, de quebra, animar seu lado ambicioso.



Pode ser um bom momento para fechar um negócio lucrativo ou encontrar novas oportunidades para voltar ao mercado de trabalho. É pra glorificar de pé! A rainha da bateria Lua, em sextil com Vênus, avisa que vai chegar mais longe se mantiver as boas novas em segredo, pelo menos por um tempo. Talvez receba uma grana que não esperava, mas faça a egípcia e não conte pra ninguém por enquanto.



O desejo de se comprometer se torna mais forte, mas a Lua vai desembarcar em Libra à noite e promete mais leveza nos assuntos do coração a partir de agora. Pode descobrir mais coisas em comum com o love do que imaginava.

Palpite do dia: 33, 78 e 42.

Cor do dia: Verde.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tá difícil ficar em casa, né, Capricórnio? E com a Lua estimulando seu lado mais aventureiro e animado (sim, o seu signo também gosta de sair da rotina de vez em quando), pode ser complicado passar tanto tempo presa(o). A boa notícia é que a Lua sorri para Plutão logo cedo e envia uma dose extra de criatividade e disposição para encarar o dia!



Arregace as mangas e corra atrás dos seus interesses sem pensar duas vezes. Em sextil com Vênus, a poderosa Lua destaca seu lado mais solidário e você pode se sentir melhor se puder ajudar quem estiver em uma situação mais vulnerável. Viagem para visitar os amigos também pode entrar na sua lista de desejos, mas coloque a saúde em primeiro lugar e tome uma decisão sensata, ok?



Se está a fim de alguém, vai ser mais fácil se aproximar durante o dia. Depois, com a Lua em Libra, você pode ficar mais exigente na paquera. Animação e companheirismo favorecem os momentos com o love, mas a relação ganha seriedade à noite.

Palpite do dia: 70, 88 e 16.

Cor do dia: Amarelo-claro.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua segue em sua Casa 8 e avisa que sua intuição se fortalece -- se pintar um pressentimento do nada, melhor agir com cautela, tá? E, como o astro vai sorrir para Plutão, Júpiter e Saturno nesta terça, tudo indica que há chance de você descobrir algo que não esperava.



Se andava com a pulga atrás da orelha sobre alguém, ou sobre algum assunto, essa é a hora de investigar e tirar tudo a limpo. Talvez você não goste muito do que vai descobrir, mas é sempre melhor estar por dentro do que ficar no escuro, certo? Pela manhã, com a Lua trocando likes com Vênus, aumentam as suas chances de fazer contatos importantes quando menos espera, portanto, preste atenção nas conversas com colegas e clientes, e mantenha um olho nas redes sociais.



Clima de mistério ou segredo deixa a paquera mais interessante. Um astral mais leve e bem-humorado marca os momentos com seu tigrão/sua "tigrona" graças à entrada da Lua em Libra à noite.

Palpite do dia: 80, 98 e 44.

Cor do dia: Preto.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com a Lua em sextil com Vênus logo cedo, você vai mostrar seu lado mais sociável e pode ampliar seus contatos com pessoas de fora. Tanto a vida pessoal quanto a profissional ganham um bom impulso -- juntar forças com os colegas ou investir em uma sociedade pode ser uma boa pedida agora.



Depois, com a Lua em trígono com Plutão, Júpiter e Saturno, fazer planos e traçar novos objetivos fica mais fácil, especialmente se trabalha com amigos ou pensa em firmar uma parceria com alguém próximo. Aliás, a companhia dos amigos também ajuda a levantar o astral nos momentos de lazer.



O pessoal pode apresentar alguém se estiver em busca de romance, mesmo que seja sem querer. Os laços com quem ama também se fortalecem e vocês dois estarão mais grudados que chiclete. E, com a entrada da Lua em Libra, o sexo promete pegar fogo à noite! Olha o terremoto aí!

Palpite do dia: 90, 09 e 81.

Cor do dia: Preto.