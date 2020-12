ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você

15 DEZ 2020 - 07h:24 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua entra em Capricórnio nessa madrugada e coloca o trabalho e a vida profissional em destaque a partir de agora. Você vai acordar com a corda toda e pode direcionar essa energia extra para cuidar de alguns assuntos que estavam pendentes.



Ficar no seu canto e evitar o estresse pode ser um sonho distante, em compensação, Vênus e Saturno se entendem às mil maravilhas e garantem que as mudanças e surpresas dessa terça devem ter resultados melhores do que imaginava. O bom aspecto entre Lua e Urano pode favorecer quem está buscando uma promoção ou um cargo melhor. A entrada de Vênus em Sagitário à tarde faz com que a ideia de uma viagem a lazer pareça a melhor coisa do mundo.



Quem está de férias pode aproveitar o astral e cair na estrada, mas sem deixar os cuidados com a saúde de lado. Captou a mensagem? Seu jeito animado deixa a vida amorosa mais gostosa graças à fada sensata Vênus, que promete boas novas tanto no romance quanto na conquista.

Palpite do dia: 77, 59 e 41.

Cor do dia: Amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

A entrada da Lua em sua Casa 9 nessa madrugada traz à tona o desejo de reunir o pessoal e matar a saudade de quem está longe, o que combina bem com esse clima de fim de ano, né? Mas nem tudo são flores e é preciso levar em conta os cuidados com a saúde -- sua e dos outros -- antes de cair na estrada. Se você não está de férias e continua pegando no batente, o jeito é direcionar toda essa energia e pique pra dar conta do serviço.



Vênus troca likes com Saturno e favorece o trabalho em equipe, assim como o início de uma sociedade ou parceria com alguém próximo. Mercúrio, em trígono com Marte, avisa que pode ser necessário esconder algumas coisas se sentir que alguém que anda por perto não merece sua confiança. Na verdade, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de te trair, pode ser que um terceiro escute a conversa e saia por aí espalhando seus segredos. Na dúvida, guarde o que sabe pra você por enquanto.



Vênus entra em sua Casa 8 e avisa que se envolver em um caso proibido pode trazer fortes emoções. Saia da rotina e divirta-se na companhia do seu tigrão (ou da sua tigrona!), usando a criatividade.

Palpite do dia: 69, 15 e 24.

Cor do dia: Azul-claro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com a Lua em Capricórnio e trocando likes com Urano, você vai se interessar por projetos grandiosos e estará com a mente mais do que aberta para embarcar em algo diferente no trabalho. Seu sexto sentido estará tinindo e pode ajudar você a identificar boas oportunidades de cavar uma promoção ou até de encontrar uma nova vaga -- Vênus e Saturno abençoam novos empreendimentos e mudanças mais radicais na vida profissional.



Se anda pensando em tentar algo diferente no visual ou quer abandonar velhos hábitos e cuidar melhor da saúde, saiba que o astral é favorável para mudanças desse tipo.



Mercúrio sorri para Marte e avisa que pode se divertir com os amigos e sair da rotina, desde que seja seguro, claro. O pessoal também pode dar apoio para o que precisar, inclusive na conquista. O desejo ganha destaque e você pode viver experiências inesquecíveis com o seu amor!

Palpite do dia: 97, 16 e 07.

Cor do dia: Cinza.

Câncer (21/06 a 21/07)

Com Vênus se mudando para Sagitário nesta terça, a saúde ganha destaque e pode até pedir alguns cuidados extras. Você pode se importar mais com as aparências -- aproveite para melhorar a imagem que passa aos outros e também para perseguir um posto melhor no trabalho.



Mercúrio sorri para Marte nesta madrugada e envia as melhores energias para você se concentrar no trabalho nessa fase. Deixe seu lado ambicioso se destacar, mas saiba que nada cai do céu. Será preciso ralar, e muito, se quiser transformar seus sonhos em realidade -- mas a boa notícia é que todo esse trabalho duro tem mais chance de ser reconhecido agora.



A Lua em Capricórnio forma trígono com Urano e avisa que atuar em equipe pode ser uma ótima pedida -- no trabalho ou na vida pessoal, os amigos estarão ao seu lado para o que precisar. Retribua esse carinho na mesma moeda, tá? Há sinal de sucesso na conquista, especialmente se anda sonhando em embarcar em uma relação mais estável. Já os momentos com com quem ama ganham mais descontração e altas doses de carinho.

Palpite do dia: 98, 71 e 17.

Cor do dia: Marrom.

Leão (22/07 a 22/08)

Lua e Urano formam um aspecto positivo hoje e avisam que vai sobrar disposição para cuidar das tarefas e, se for preciso, até encarar horas extras no serviço. Tudo porque a sua atenção estará focada não só no trabalho, mas também em conquistar o reconhecimento que merece. Quem trabalha em home office ou com produtos e atividades voltados para o lar tem tudo para alcançar um resultado melhor nesta terça.



Agora, se você está atrás de um emprego, peça ajuda a alguém da família -- além de dar uma força na recomendação de novas vagas, podem ter boas ideias para começar um negócio familiar e melhorar o padrão de vida de todo mundo.



Vênus entra em seu paraíso astral e envia boas energias para a convivência com os filhos e com uma galera mais nova e divertida. Mas saiba que a saúde também exige dedicação e talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para se cuidar melhor, tá? Com Mercúrio e Marte enviando ótimas vibrações para o romance, não faltam alto-astral e bom humor ao lado da sua alma gêmea! Há chance de se envolver com um crush de outra cidade.

Palpite do dia: 09, 81 e 00.

Cor do dia: Vermelho.

Virgem (23/08 a 22/09

A Lua migra para o seu paraíso astral nessa madrugada e você vai acordar com a corda toda nesta terça! Vai sobrar criatividade, boas ideias e carisma para quebrar a rotina e contagiar os colegas com o seu pique.



Mercúrio e Marte trocam likes de madrugada e avisam que mudanças em casa contam com a proteção dos astros: é hora de tentar algo diferente na decoração, organizar melhor o cantinho do home office, fazer uma faxina nos armários e doar o que não usa mais, enfim, dar um jeito em tudo o que tem incomodado no seu lar nos últimos tempos. Aliás, neste ponto, ter um mix de cristais em casa pode ser uma excelente alternativa, já que, além de compor a decoração, eles podem ajudar a purificar as energias do ambiente e torná-lo mais leve e agradável Compre o seu em minha loja.



Já a dobradinha entre Vênus e Saturno ajuda a reunir as pessoas queridas, organizar uma festa ou uma confraternização. Só não deixe os cuidados com a saúde em segundo lugar -- dá pra unir diversão e segurança se você se organizar direitinho, valeu?



No romance, controle o ciúme e mostre seu lado mais sensual no sexo. Romantismo e altas doses de carinho também favorecem os momentos com o love. O desejo tem tudo para movimentar a paquera, assim como o seu charme. Prepare-se para ganhar muitos admiradores!

Palpite do dia: 37, 91 e 64.

Cor do dia: Lilás.

Libra (23/09 a 22/10)

Assuntos domésticos ganham mais destaque nesta terça com a entrada da Lua em Capricórnio, que ainda fará um trígono com Urano mais tarde. Você pode aproveitar as energias positivas para terminar qualquer serviço pendente, especialmente quem trabalha em home office. Aproveite para cuidar de alguns assuntos do dia a dia e para organizar as contas de casa -- Vênus em sextil com Saturno ainda pela manhã favorece compras para o lar. E, com o Natal chegando, é um bom momento para adquirir algo mais caro pensando no conforto da família.



Com a entrada de Vênus em Sagitário, você pode fazer muitos planos para um passeio ou viagem rápida. O astral pode ser favorável, mas em tempos de corona, vale a pena se planejar melhor para evitar surpresas desagradáveis no meio do caminho. Bom momento para cultivar seus relacionamentos na vida pessoal e colocar o papo em dia com as pessoas queridas que andam afastadas.



A dica é caprichar nas demonstrações de carinho para fortalecer o romance se já encontrou sua cara-metade. Mas a paquera também traz novidades e um lance que começar quase por acaso pode virar algo mais sério lá na frente. Se é o que deseja, se joga e invista sem medo!

Palpite do dia: 74, 02 e 92.

Cor do dia: Prata.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mercúrio e Marte formam um aspecto positivo nesta madrugada e favorecem o trabalho duro. Você começa o dia com mais disposição para mergulhar nas tarefas, especialmente as que podem trazer uma grana extra para o seu bolso. A dica de Vênus, que entra em sua Casa das Posses, é apostar no bom-senso para resolver qualquer imprevisto ao lidar com dinheiro.



O diálogo também está em alta e uma boa lábia pode resolver problemas e abrir novas oportunidades, inclusive no trabalho. Mas as relações em geral estão protegidas com o trígono entre Lua e Urano e você vai comprovar na prática que o diálogo é a melhor maneira de resolver conflitos e aproximar as pessoas.



E, seguindo nessa onda, anote aí: declaração de amor ajuda a firmar o romance e encantar o mozão! No que depender das estrelas, você também vai arrasar na conquista caso esteja com sede de um novo amor.

Palpite do dia: 12, 48 e 75.

Cor do dia: Roxo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Com a Lua em Capricórnio, as finanças ganham destaque e podem surgir novas oportunidades para lucrar. Aproveite o astral favorável entre Marte e Mercúrio para fazer novos contatos e melhorar a convivência com amigos e pessoas próximas que andavam afastadas por culpa do corona. Tome a iniciativa e ligue pra todo mundo -- ou mande uma mensagem, faça uma chamada de vídeo... o importante é se comunicar!



Ainda pela manhã, Vênus e Saturno protegem as finanças e avisam que é melhor manter segredo sobre a sua boa sorte nessa área se quiser afastar os sanguessugas. Depois, Vênus se muda para o seu signo e ressalta seu encanto pessoal. Não será preciso muito esforço para influenciar alguém.



Atraente e irresistível, pode viver momentos eletrizantes com alguém que conhece há pouco tempo: basta tomar a iniciativa! A vida amorosa está protegida e segue animada graças às bênçãos de Vênus. É pra louvar de pé!

Palpite do dia: 85, 58 e 40.

Cor do dia: Verde-água.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você começa o dia com a corda toda graças à entrada da Lua em seu signo. E, com o astro trocando likes com Urano, vai sobrar disposição para encantar os outros com a sua mente afiada e ideias engenhosas. Compartilhe seus sonhos e aproveite para colocar em prática tudo o que depende apenas de você para dar certo -- Vênus, em sextil com Saturno, promete sucesso se souber pensar fora da caixa.



Mas, depois, o astro do amor muda para a sua Casa 12 e pode trazer uma certa melancolia. Mercúrio e Marte também trocam likes e lembranças do passado podem vir à tona, despertando seu lado mais sensível. Se a família precisar de ajuda, esqueça as diferenças, dê uma ajuda e mostre que já entrou no espírito natalino.



E, com Lua e Urano em sintonia, há sinal de romantismo e bons momentos na vida amorosa. Reforce os laços, evite o ciúme e deixe as coisas correrem sem fazer muito drama. A paquera pode surpreender se você abrir o coração e confiar no destino.

Palpite do dia: 86, 95 e 05.

Cor do dia: Azul-marinho.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua vai infernizar seu astral nesta terça, mas nem isso vai abalar seu sucesso, Aquário! Desde que você diminua um pouco o ritmo para não se sobrecarregar e preste mais atenção ao seu sexto sentido para fugir das ciladas, tudo vai correr bem.



Quem trabalha em casa pode ganhar uma vantagem sobre os colegas, especialmente se conseguir um cantinho sossegado para não atrapalhar a concentração. Não é o seu caso? Então, aproveite as boas vibrações de Mercúrio e Marte para agitar seus contatos e se destacar no trampo. Cada um se vira com o que tem, certo? Além disso, com a entrada de Vênus em Sagitário mais tarde, a vida social tem tudo para ficar agitada e você pode expandir os contatos e até fazer novos amigos.



Mostre seu charme, saia da rotina e não perca nenhuma chance de puxar papo com quem despertar seu interesse -- a paquera está no papo! Uma conversa gostosa e uma dose extra de companheirismo aquecem os momentos ao lado de seu "princeso"/sua princesa.

Palpite do dia: 78, 96 e 51.

Cor do dia: Rosa.

Peixes (20/02 a 20/03)

Mercúrio e Marte vão juntar forças para dar um empurrãozinho na sua carreira hoje! Além de destacar seu lado ambicioso, também garantem mais facilidade para lidar com dinheiro -- isso que é combinação de sucesso, hein? E, com Vênus no ponto mais alto do seu Horóscopo, você tem tudo para brilhar e causar uma impressão e tanto por onde passar.



Logo cedo, será mais fácil organizar as compras de final de ano ou planejar melhor o orçamento se ainda não fez isso. Com a Lua em Capricórnio, as amizades também se destacam e você pode trocar ideias com o pessoal se estiver precisando de uma direção nova.



Aposte na criatividade para encontrar maneiras diferentes de matar a saudade do pessoal e colocar o papo em dia. Pode até rolar uma boa oportunidade de paquera graças à interferência do pessoal. Você e o seu par podem encontrar novos interesses em comum, o que ajuda a espantar a mesmice. Não deixe a rotina atrapalhar o romance, Peixes!

Palpite do dia: 70, 61 e 52.

Cor do dia: Violeta.