HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça Descubra o que os astros revelam para você

14 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Pode sentir uma leve e passageira indisposição por conta de Plutão. Aguarde por apoio na área profissional. em entrevistas mostre seu bom humor e otimismo. Use a intuição em situações emocionais. Pode se interessar por atividades solidárias. Seu coração estará romântico e imaginativo e as conquistas vão render. A paquera pode se tornar um namoro. Na união, podem viver uma fase mais tranquila.

Palpite do dia: 53, 08 e 89.

Cor do dia: Verde-escuro.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua em Câncer vai abrir oportunidades para sua grana render. Chance de ter seus esforços reconhecidos no trabalho. Na procura por emprego ou entrevistas, seja perseverante. Procure cuidar da sua saúde e dos hábitos alimentares. Facilidade para os estudos. Pode fazer novos contatos de amizade e trabalho. Saberá jogar o seu charme nas paqueras e irá se sair muito bem. A dois, você e seu amor precisam exercitar a confiança.

Palpite do dia: 09, 63 e 72.

Cor do dia: Verde-escuro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tenha muita calma com os assuntos de viagens e justiça. Mercúrio pode deixar você mais falante do que o normal. Terá a chance de dar um passo importante na carreira. Mudanças podem acontecer nas suas emoções, aguarde por surpresas. Atenção com seus negócios. Foco nas entrevistas de emprego e concursos. Vai sobrar charme nas conquistas. Realize sonhos com seu amor.

Palpite do dia: 64, 55 e 28.

Cor do dia: Vinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Mercurio pode dar uma força nos seus argumentos, vai conseguir convencer as pessoas do seu ponto de vista. As parcerias estarão em ótimo momento. Atraso com assuntos de justiça podem desanimar. Tenha jogo de cintura para mudar e se dar bem em qualquer assunto. Saúde pede mais atenção. Pode ter mudanças nas paqueras, novidades chegando. Entre você e seu amor, é importante aprender a ceder.

Palpite do dia: 38, 83 e 20.

Cor do dia: Vermelho.

Leão (22/07 a 22/08)

Pode não ter o destaque que idealizou, mantenha-se firme mesmo assim. Procure se abrir ao aprendizado. Tire o foco dos aborrecimentos, tem coisas boas acontecendo também. sua autoestima merece um mimo. Os assuntos de mudanças podem favorecer mesmo que você não entende de pronto. Nas conquistas do amor, saberá como atrair seus interesses. No casamento, ter parceria depende dos dois e não somente de um.

Palpite do dia: 12, 75 e 84.

Cor do dia: Azul-vivo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Energias de Mercurio vão deixar seu astral animado. Entrevistas de emprego podem dar mais frutos do que imagina. Se tiver contratos em aberto, só tome cuidado com os exageros e muitas promessas. Relaxar em caminhadas e passeio ao ar livre pode melhorar seu bem estar. Atração por pessoa com posição de chefia pode acontecer. Romantismo pode ser uma opção para reacender a paixão. Surpreenda quem ama.

Palpite do dia: 49, 04 e 13.

Cor do dia: Branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Seus contatos com gente de outra cidade podem não ter boa finalização. Receberá muitos convites para sair e se divertir. Conseguirá expor sua opinião no trabalho. Mudanças serão bem vindas. Em entrevistas de emprego, pode precisar improvisar. Assuntos de justiça ou com juízes pode não ser fáceis de aceitar. Procure se divertir nas paqueras, nenhuma decisão precisa ser tomada agora.

Palpite do dia: 41, 95 e 50.

Cor do dia: Amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Precisará controlar seu impulso de falar demais. Evite sair defendendo quem nem conhecer. Mercurio ativa seu ar sério e pode ter novas responsabilidade. Poderá se envolver em um romance complicado por conta de Netuno. Na paquera, pode se iludir e ver mais do que existe. No casamento seus interesses irão aproximá-los. Estará sensível as necessidades do par.

Palpite do dia: 78, 06 e 51.

Cor do dia: Verde.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Pode ser que faça uma mudança profissional. A tensão com Júpiter indica para tomar cuidado em viagens e juízes. Sentir o carinho dos colegas fará muita diferença. Saberá como fazer seu dinheiro render. Vai tirar os imprevistos de letra. Nas conquistas você vai gostar somente da aventura, não de se envolver. No romance, pode criar um clima apenas para os dois. Na cama, aproveite para usar sua imaginação.

Palpite do dia: 61, 88 e 70.

Cor do dia: Branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dificuldade para se aproximar dos colegas de trabalho. Júpiter indica que será bom entrar em uma dieta. Terá paciência para esperar pelos resultados profissionais. Chance de receber notícia de uma entrevista. Sua vida amorosa vai dar um tempo. No casamento, a Lua em Touro pode indicar atenção com tudo o que dê conforto a dois. Irá sentir segurança e proteção a dois. No sexo, não terá reservas.

Palpite do dia: 44, 35 e 89.

Cor do dia: Preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua e Mercurio trazem habilidade para fazer bons negócios. Terá bons lucros e pode receber uma grana extra. Se trabalhar com a família, vocês se darão muito bem. Lidará bem com burocracia e assuntos formais se focar nos objetivos. Pode gostar mais de formalidades. Levará a sério o namoro. Tenha mais atenção com os envolvimentos do seu amor no casamento.

Palpite do dia: 72, 09 e 18.

Cor do dia: Vermelho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Terá uma postura mais séria e focada com os assuntos de trabalho. Mercurio irá favorecer você nos resultados de entrevistas de emprego. Irá aprender com facilidade se tiver foco e interesse. Terá destaque com os assuntos profissionais. Pode não perceber os sinais de interesse na paquera. Seu casamento pode se fortalecer com as situações desafiadoras. solte a imaginação na cama.

Palpite do dia: 01, 64 e 46.

Cor do dia: Laranja.