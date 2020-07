HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça Descubra o que os astros revelam para você

28 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Hoje sim, as estrelas vão conspirar a seu favor e só vai rolar aspecto positivo no céu. Você tem mais é que aproveitar esse clima perfeito sem defeitos para batalhar por tudo o que deseja, pois são grandes as chances de sucesso. Júpiter e Netuno formam um belo sextil, indicando que terá vantagem em estudos, concursos, assuntos relacionados com leis ou com sua vida profissional. Sua ambição se eleva e a vontade de vencer na vida vai te levar mais longe: foque no trabalho e explore suas competências para se destacar. A Lua escorpiana, que fica de boas com vários astros, promete um dia de sorte nas finanças e deixa seu tino afiado para negociar. Ela ainda indica um período glorioso nas relações em geral, com ótimos momentos nas amizades, no convívio familiar e melhor ainda no amor. Sua sensualidade está um arraso e você pode despertar uma paixão avassaladora em alguém. No romance, a intimidade será o ponto alto e há sinal de muito prazer com o love.

Palpite do dia: 49, 13 e 04.

Cor do dia: Bege.

Touro (21/04 a 20/05)

Um dia inspirado, cheio de boas energias e grandes promessas para o seu signo! O recado é da Lua, que sorri para Mercúrio, Júpiter, Netuno e Plutão, abrindo e iluminando os seus caminhos na vida pessoal e profissional. Os astros indicam novidades estimulantes, momentos de muita alegria e o período é ideal para você somar forças com quem partilha interesses. Alie-se às pessoas que pensam como você e têm objetivos semelhantes aos seus. Suas esperanças se renovam e não vai faltar oportunidade para realizar seus ideais. Mudanças em seus hábitos podem favorecer sua qualidade de vida: busque o que é saudável. Nos contatos, vai se destacar com argumentos inteligentes e convincentes. Sorte em alta no amor! Seu charme vai chamar atenção do crush ou então você pode descobrir afinidades com quem nem botava fé. Na relação a dois, astral divertido, cheio de união e sedução.

Palpite do dia: 50, 86 e 23.

Cor do dia: Bege.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se você espera começar a semana com ótimas vibes das estrelas, é melhor tirar o cavalinho da chuva. A Lua tá toda pistola hoje. Ela ingressa em Escorpião, entra na fase Crescente e briga com vários astros, recomendando a dobrar a cautela com seus interesses de trabalho e sua saúde. Mercúrio e Marte também se estranham, intensificando sua inquietação, intolerância e irritação. Controle a língua e evite atitudes imprudentes se não quer ter um dia pontuado por tensões e atritos. É hora de confiar mais em sua percepção e conscientizar-se que o dia pode apresentar desafios que exigirão muita paciência. Tome seu paracetaloka direitinho, mantenha o foco no serviço e evite bater de frente com quem tem diferenças. Hoje ainda é preciso reforçar a prevenção, proteger seu organismo e não dar sopa para o azar. No amor, pode sentir que a relação limita sua liberdade o então ter algum perrengue com o crush. Melhore o humor, tenha mais calma e aposte nos interesses em comum com o love.

Palpite do dia: 59, 41 e 95.

Cor do dia: Bege.

Câncer (21/06 a 21/07)

Aquele dia dos sonhos e feito sob medida para o seu signo chegou! É pra glorificar de pé, viu?! O céu está lotado de aspectos positivos e essa terça tem tudo para ser especial, trazendo facilidades, sorte em dobro e excelentes oportunidades para você. Além de estar em seu paraíso, a Lua troca likes com Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, prometendo alegrias e realizações. Os humilhados serão exaltados e tudo deve fluir do jeitinho que espera no trabalho, nas finanças e nas relações pessoais. Pode receber convite para começar algo com boas perspectivas de sucesso ou então firmar uma parceria com alguém de confiança. Sua criatividade aflora no trabalho e o momento é ideal para alcançar seus objetivos. Dinheiro inesperado pode cair em sua conta e aliviar o orçamento. Na paixão, seus horizontes se abrem e novidades devem rolar. Seu carisma irresistível pode atrair alguém com a sua vibe. Namoro com crush de outra cidade pode decolar. Clima harmonioso e cheio de romantismo com o par.

Palpite do dia: 43, 97 e 07.

Cor do dia: Rosa.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua fica de boas com uma porção de astros, ilumina seu lar, suas relações pessoais e garante que o momento é ideal para você batalhar por seus propósitos, sobretudo no trabalho. É hora de pegar firme em suas atividades, traçar novas metas e mergulhar na onda das boas vibrações que essa terça traz para você. Hoje tudo deve fluir de acordo com os seus planos e você vai subir mais um degrau em direção ao sucesso: bote fé em suas iniciativas e se arrisque. Júpiter e Netuno, que formam trígono exato, prometem mais prosperidade e boas chances de melhorias na parte financeira. Na paquera, seu jeito fica mais envolvente, cativante e você vai atrair admiradores da noite para o dia. Alguém do trabalho pode cair de amores. Contato virtual com alguém que andou distante é capaz de mexer com seus sentimentos. Romance repleto de cumplicidade e paixão.

Palpite do dia: 53, 26 e 08.

Cor do dia: Verde-escuro.

Virgem (23/08 a 22/09)

Júpiter segue firme em sua Casa da Conquista e forma um aspecto especial com Netuno, garantindo que a sorte vai soprar em sua direção. Sua criatividade, fé e confiança interior se fortalecem, abrindo as portas para conseguir tudo o que deseja. O momento é perfeito sem defeitos para trocar experiências, investir em seus planos e realizar seus sonhos. A Lua, que segue em sua Casa 3, sorri para os astros e promete um dia dos mais produtivos. Graças a sua inteligência e habilidade para convencer, você terá o destaque que merece em suas atividades e brilhará no trabalho. Conversas com colegas, parentes e pessoas próximas devem favorecer decisões importantes. No lado sentimental, o clima fica mais intenso na paquera e uma declaração inesperada pode encher seu coração de alegria. Com o love, não faltará sintonia no romance e o período é perfeito para resolver mal-entendidos. Hoje, nada vai atrapalhar sua felicidade.

Palpite do dia: 09, 54 e 81.

Cor do dia: Vinho.

Libra (23/09 a 22/10)

Aproveite as fartas energias positivas que fluem do céu para ampliar seus ganhos, colocar em circulação projetos paralisados e fazer andar o que estiver estagnado. A Lua brilha em sua Casa da Fortuna e troca likes com Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, anunciando um dia perfeito para seus interesses familiares, profissionais e financeiros. É hora de mexer seus pauzinhos e explorar seu lado dinâmico ao lidar com dinheiro, pois suas iniciativas podem trazer mais grana para o seu bolso. Hoje os astros estão em festa e revelam que muita coisa boa deve acontecer em casa e no trabalho. Júpiter forma um belo sextil com Netuno e traz boas novas. Não faltará apoio dos parentes para resolver qualquer assunto no lar nem inspiração para se destacar no serviço. Você contará com boa infraestrutura, cooperação e também deve ter sucesso na busca por emprego. Na paquera, pode rolar atração forte com Escorpião, Peixes ou Capricórnio. Com o love, período de estabilidade, alegria e romantismo.

Palpite do dia: 91, 55 e 64.

Cor do dia: Vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua segue toda linda em seu signo e hoje só faz aspectos positivos com os astros, dando sinal verde para você alcançar vitórias e curtir muitas alegrias. Em paz com Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, ela realça as principais qualidades do seu signo e promete uma terça-feira com um total de zero defeitos em todos os setores da sua vida. Você terá criatividade de sobra para se destacar profissionalmente e vai contar com muitos estímulos para progredir: ótimas novidades podem surgir. Com seu poder de decisão e suas ideias férteis, conseguirá se dar bem no trabalho, pode encontrar alternativas inovadoras para resolver problemas com grana e vai convencer as pessoas do seu convívio com facilidade. Foque em suas metas, confie em seus dons e vá atrás dos seus sonhos. Na paixão, vai atrair muito gado para o seu rebanho e pode inspirar o crush a revelar o que sente. Astral de puro romantismo e planos favorecidos com o love. Muita satisfação nos momentos a dois.

Palpite do dia: 02, 92 e 65.

Cor do dia: Creme.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Ontem o bicho pegou, mas hoje as estrelas vão conspirar a seu favor. A Lua segue em seu inferno astral, mas faz uma porção de aspectos benéficos e será uma grande aliada, ajudando seu signo a ser bem-sucedido em tudo o que fizer. Planos para incrementar sua renda ganham impulso e oportunidades devem florescer nesta terça. Júpiter e Plutão espalham vibes excelentes no setor financeiro do seu horóscopo e garantem que uma fase mais próspera começa agora. Amém que fala? Seus instintos estão em alerta para lidar com dinheiro e você também pode ter um golpe de sorte. Há chance de realizar algo que deseja há tempos, mas não precisa contar pra todo mundo: quanto mais discrição, melhor vai se sair hoje. Pode superar crises e encerrar situações desgastantes, sentindo um grande alívio. Na paixão, alguém que nunca prestou muita atenção é capaz de surpreender você. Se tiver uma postura receptiva, vai encorajar o crush a se abrir. Na união, clima de muita sintonia, ainda mais nas horas íntimas com o love.

Palpite do dia: 93, 39 e 57.

Cor do dia: Azul-vivo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Hoje o céu está forrado de aspectos positivos e você tem mais é que aproveitar as vibes generosas dos astros para realizar suas esperanças. A Lua troca likes com Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, indicando um dia perfeito sem defeitos para colocar seus planos em ação, conquistar aliados e somar forças com gente que, como você, quer melhorar de vida. Parentes, amigos e pessoas com as quais se identifica estarão ao seu lado, vão apoiar seus projetos e darão todo incentivo para chegar aonde quer. No trabalho, seu empenho, capacidade de iniciativa e liderança vão brilhar e você será um exemplo para os colegas: mostre seus dons e conhecimentos. Júpiter e Netuno também formam sextil exato nesta terça, reforçando sua fé e iluminando seus contatos. Você vai contagiar as pessoas com seu bom papo, astral mais otimista e ideias inspiradas. Paquera animada nas redes sociais e atração em alta com alguém da turma. Clima de felicidade e grande entrosamento com o love.

Palpite do dia: 49, 85 e 40.

Cor do dia: Branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua brilha intensamente no ponto mais alto do seu Horóscopo e hoje só manda vibes positivas do céu, dando carta branca para você alcançar suas metas e realizar suas ambições. Em paz com Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, ela revela um momento oportuno para se destacar profissionalmente, incrementar seus ganhos e reforçar o orçamento. Período de abundância, prestígio e ótima cooperação no trabalho. Pode se sair muito bem em novos projetos e terá ideias criativas para lucrar. Nos contatos, tudo indica que você vai fazer sucesso, conquistará mais popularidade e terá um dia alegre com as pessoas queridas. Encontros virtuais e papos com amigos serão cheios de animação. Pode se sair muito bem com seus projetos. Na paixão, pode atrair o interesse de alguém que é alvo de muita paquera e a química será poderosa. No romance, momentos mais vibrantes com o love: pode gostar de joguinhos sedutores.

Palpite do dia: 32, 05 e 68.

Cor do dia: Amarelo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Os astros trazem outros ventos, bem mais prósperos, nesta terça e revelam que seus horizontes vão se abrir. A Lua escorpiana sorri para Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, indicando que boas notícias devem chegar e novidades estimulantes vão marcar presença em sua vida. Contatos com assuntos e pessoas de outras localidades podem impulsionar seus projetos ou até inspirar novos ideais. No trabalho, sua versatilidade, imaginação e desenvoltura vão surpreender e resultados positivos vão aparecer. Júpiter e Netuno, que formam um belo sextil, prometem um período especial para realizar seus sonhos. Seu lado amigo, simpático e generoso vem à tona e você fará a diferença na vida das pessoas que estima. No romance, vai fazer de tudo para levantar o astral do love e conseguirá. Boas novas estão previstas na paquera e pode rolar um clima apaixonado com alguém que tem sua vibe e seu jeito de amar.

Palpite do dia: 24, 60 e 96.

Cor do dia: Verde.