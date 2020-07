HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Descubra o que os astros revelam para você

11 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Boas novas chegam do céu e quem traz é a Lua, que ingressa no seu signo durante a madrugada, acentuando sua disposição e energia. Você vai contar com muita vitalidade nesse fim de semana e vai querer colocar seus interesses em dia. Os assuntos profissionais podem tomar impulso e oportunidades devem surgir. Mas há tendência de fazer tudo com pressa e precisará controlar seu lado impaciente. À tarde, a Lua briga com Mercúrio, alertando que pode rolar mal-entendido com familiares: tenha cautela para não exagerar na sinceridade ou falar demais. Por outro lado, a paixão estará bem servida e a noite promete momentos especiais. A Lua troca likes com Vênus, anunciando um período perfeito sem defeitos na paquera e no romance. O sinal estará verdinho para as suas investidas amorosas e a conquista será seu prêmio. Pode declarar o que sente sem medo. Com seu love, o clima é de pura integração e deve rolar muito desejo na cama. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 23, 59 e 05.

Cor do dia: Amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

Hoje a Lua migra para o seu inferno astral e revela que convém dar uma desacelerada no ritmo para poupar suas energias. Você pode sentir indisposição por se sobrecarregar com várias tarefas ou fazer muito esforço. Talvez seus colegas precisem do seu apoio no trabalho: colabore, mas não se cobre muito. À tarde, a Lua se estranha com Mercúrio e recomenda a ter mais discrição nos contatos, do contrário, vai correr o risco de se envolver em zicas e fofocas. Procure ouvir mais do que fala e respeite outras opiniões. Também convém ser mais paciente no trânsito e cuidar da saúde com mais atenção. Mas se o dia pode ser desafiador, a noite vai trazer ótimas promessas, ainda mais no amor. A Lua sorri para Vênus e manda proteção extra para os seus assuntos afetivos. A paquera pode ficar interessante e vibrante com alguém que você conhece, mas nem notava antes. Na união, clima estável e agradável com sua cara-metade. Seu senso de parceria deixará seu amor mais apaixonado.

Palpite do dia: 42, 60 e 24.

Cor do dia: Amarelo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O sabadão tem tudo para ser movimentado e quem vai mexer bastante com o seu astral é a Lua. Brilhando em sua Casa 11, ela promete um período oportuno para traçar planos e focar em seus projetos, que poderão ser retomados com todo pique. Os contatos com os amigos devem aumentar e serão divertidos, ainda que por enquanto continuem de forma virtual. Joguinhos online e bate-papos com a turma vão agradar em cheio. À tarde, a Lua se desentende com Mercúrio e alerta que há risco de se aborrecer com assuntos de dinheiro: segure os gastos. Agora, o grande lance de hoje será a paixão e a noite promete! A Lua troca likes com Vênus, que segue o rolê em seu signo, abrindo os seus caminhos amorosos. Invista sem medo em seu sonho, pois você terá sucesso na conquista e pode ganhar o coração do crush. Se está só, pode rolar interesse com alguém da turma. No romance, terá sintoniza total com o love e os dois vão curtir momentos especiais juntos.

Palpite do dia: 52, 07 e 34.

Cor do dia: Verde.

Câncer (21/06 a 21/07)

Hoje a Lua começa a circular no ponto mais alto do seu Horóscopo, elevando seu lado determinado e ambicioso. Ela revela que você pode conhecer pessoa influente ou de autoridade capaz de ajudar em seus interesses ou suas metas. Mas procure ir com calma e tenha paciência, pois nem tudo acontecerá da noite para o dia. À tarde, a Lua arma treta com Mercúrio, que segue retrógrado em seu signo, recomendando mais cautela nos contatos e conversas. Talvez se envolva em falatórios, portanto, será melhor observar mais e falar menos. Já nos assuntos afetivos, pode esperar tudo de lindo. A Lua sorri para Vênus à noite, anunciando um período incrível com o crush. Você vai esbanjar charme e terá coragem para se declarar. Se estiver sem ninguém, um amor à primeira vista pode pintar. Na união, os momentos a dois serão de muita alegria e animação: descole um programinha bem bacana pra fazer com o love em casa. Disposição em alta para a transa.

Palpite do dia: 80, 89 e 17.

Cor do dia: Branco.

Leão (22/07 a 22/08)

Boas novas chegam da Lua, que hoje começa a brilhar em Áries, trazendo energia extra para você fazer as coisas de que gosta e também começar algo diferente. Há chance de dar o start em uma atividade nova e bem prazerosa, tudo sem planejamento prévio. Boa fase para cuidar do visual e levantar sua autoestima. Amigos distantes devem entrar em contato e alegrar seu coração. No período da tarde, convém pegar mais leve e não sair muito da sua zona de conforto. Atenha-se ao que já domina, afaste pensamentos pessimistas e meça as palavras para não arranjar conflito com gente que estima. Na paixão, Lua e Vênus acenam com ótimas surpresas, ainda mais à noite. Seu carisma se eleva e você vai contar com toda disposição para atrair admiradores. As redes sociais vão fervilhar e paqueras devem rolar. Pode conquistar alguém que tem seu jeito e seu pique. No romance, momento ideal para compartilhar planos, ideias e sentimentos com o love.

Palpite do dia: 99, 27 e 36.

Cor do dia: Vermelho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Rolezando a partir de hoje em sua Casa Astral 8, a Lua empodera a sua percepção, autoconfiança e deixa a intuição tinindo: siga os seus instintos, mas nada de pressa. Se tiver mais calma, conseguirá ter foco nas tarefas de trabalho e sua concentração pode trazer bons resultados. Hoje também há chance de resolver questões financeiras pendentes. Fazer exercícios físicos em seu cantinho ajudará a relaxar a sua mente. Mas controle seu lado exigente e segura a onda à tarde, quando a Lua vai brilhar com Mercúrio. Conversas com amigos podem desagradar ou gerar conflitos. Na paixão, a Lua Ariana deixa sua sensualidade no auge e como ela vai trocar likes com Vênus à noite, promete um período glorioso na conquista. Suas paqueras podem pegar fogo, inclusive em aplicativos de namoro e nas redes sociais. Mostre seu jeito envolvente e o crush pode cair de amores. Na vida a dois, o clima será excitante na intimidade. Você e o par podem curtir momentos quentíssimos.

Palpite do dia: 10, 01 e 28.

Cor do dia: Laranja.

Libra (23/09 a 22/10)

A indecisão típica do seu signo vai diminuir com a mudança da Lua para Áries. Essa energia lunar vai ativar seu lado ativo e determinado ao mesmo tempo em que colocará seus relacionamentos em evidência. O interesse pelos outros vai crescer como a sua disposição para ajudar: você desejará cooperar mais com as pessoas que estima. Pode querer arrumar seu lar e dar mais conforto a sua família. No trabalho, terá mais chance de se destacar fazendo o que gosta. À tarde, Lua e Mercúrio trocam farpas e recomendam a agir com um pouco mais de discrição – divergências podem rolar. Mas a noite promete ser gloriosa e os assuntos do coração devem reservar gratas surpresas. A Lua fica de boas com Vênus, seu regente, anunciando boas novas e conquista. Há possibilidade de começar um envolvimento de futuro com o crush. Namoro que estava numa fase de paradeira pode decolar. No romance, novos estímulos vão animar os momentos a dois. As afinidades com o love darão as cartas.

Palpite do dia: 92, 83 e 02.

Cor do dia: Branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua migra para sua Casa 6 neste sabadão, anunciando um período de vitalidade e disposição para o seu signo. Vai querer agilizar os interesses de trabalho o quanto antes para se ver livre dos deveres e aproveitar o fim de semana. Há chance de receber notícia de dinheiro extra pela manhã e você saberá resolver seus assuntos com muita praticidade. À tarde, a Lua briga com Mercúrio e pede mais jogo de cintura para não se indispor com outros. Não será tão fácil convencer as pessoas sobre seu ponto de vista. Situações rotineiras podem te incomodar, mas não descuide da prevenção e foque na saúde. À noite, a Lua troca likes com Vênus e manda excelentes vibrações para a paixão. Pode atrair alguém que conhece e começar um lance cheio de sedução. Sua criatividade, ousadia e sensualidade vão render uma conquista muito esperada. Se já encontrou sua cara-metade, valorize os momentos íntimos, pois serão os pontos altos com seu love.

Palpite do dia: 66, 75 e 30.

Cor do dia: Roxo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Se depender da Lua, a sorte vira para o seu lado e você tem tudo para se dar bem hoje. Ela começa a brilhar em seu paraíso astral, o setor mais positivo do Horóscopo, deixando seu jeito animado, pop e irresistível, o que deve render muita paquera. O amor será o grande lance deste sábado e você vai arrasar. As coisas devem fluir com mais facilidade em sua vida, mas não abuse à tarde, quando a Lua vai arranjar zica com Mercúrio. Será o momento de decansar, repor as energias e dar mais atenção à sua saúde. Evite se meter nas discussões dos outros, pois não será fácil apaziguar os ânimos e ainda pode sobrar pra você. Mas a noite chega com bênçãos da Lua e de Vênus, que prometem sucesso absoluto na paixão. Há belas chances de encantar e conquistar o crush. Sintonia em alta no romance: o astral é favorável para fazer planos com seu amor. Clima divertido e prazeroso, ainda mais na intimidade.

Palpite do dia: 58, 67 e 13.

Cor do dia: Cinza.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Um encontro benéfico entre a Lua e Saturno durante a madrugada traz mais foco e sensibilidade para você se comprometer com pessoas e assuntos de que gosta. Mas a Lua muda de signo e cenário hoje, anunciando um sábado agitado pela frente e a relação familiar estará no centro das suas atenções. Agindo em Áries, a Lua motiva acelerar o passo e colocar os assuntos domésticos em dia. Hoje você pode viver muitas emoções, mas dobre a paciência e o tato com quem se relaciona à tarde. Lua e Mercúrio se estranham e apontam risco de dissabores. Nos contatos, evite discutir ou querer impor sua forma de pensar. Mas o clima melhora muito à noite e a paixão vai render alegrias. Lua e Vênus prometem momentos especiais e muita cumplicidade com o love. Está a fim de alguém? Abra seu coração e demonstre seu lado ousado: você tem tudo para conquistar o crush. Se não tem paquera, pode sentir algo mais por um colega e o lance tem chance de decolar.

Palpite do dia: 14, 50 e 59.

Cor do dia: Azul-marinho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Com a Lua em Áries, sua comunicação pessoal fica mais poderosa e você vai contar com disposição para tudo. O sabadão será perfeito para entrar em contato com pessoas queridas, papear com quem não encontra há tempos e trazer um toque de novidade para a sua vida. Você vai contagiar os outros com suas ideias e vai fazer sucesso nas amizades, mesmo precisando manter o isolamento social. À tarde, Lua e Mercúrio recomendam a pegar leve e cuidar com mais carinho da saúde. Mas a noite tem tudo para ser maravilhosa graças ao excelente aspecto entre a Lua e Vênus. A paixão recebe sinal verde e você não hesitará para mostrar seu charme na paquera: vai tomar decisões rápidas, expressará o que sente e pode deixar o crush caidinho por seus encantos. Mas pode estar mais para aventuras sem compromisso do que para um lance firme. Na relação a dois, o momento é de grande sintonia, conversas animadas e alegrias nas atividades de lazer.

Palpite do dia: 24, 15 e 87.

Cor do dia: Azul-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você vai começar o sabadão com mais foco nos interesses materiais e terá determinação de sobra para batalhar por melhorias nos ganhos. O recadinho é da Lua, que migra para sua Casa da Fortuna, incentivando você a se mexer, buscar oportunidades e se virar nos trinta para ampliar os recursos financeiros. À tarde, a Lua se desentende com Mercúrio e recomenda a ir com mais calma nos planos de diversão: pode se empolgar com promessas vagas e querer mudar toda a sua programação. Convém manter o que já havia planejado e não esperar muito dos outros ou correrá o risco de se frustrar. Mas o cenário muda à noite e fica esplêndido, ainda mais no amor. A Lua sorri para Vênus e dá carta branca para você começar um envolvimento afetivo. Ou ainda se reconectar com alguém que já balançou seu coração antes. O importante é que há promessa de grandes emoções e conquista. No romance, aposte no diálogo para realçar o clima de cumplicidade com seu love.

Palpite do dia: 88, 16 e 25.

Cor do dia: Verde-claro.