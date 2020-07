HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Descubra o que os astros revelam para você

18 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Os assuntos que envolvam a sua família terão atenção quase exclusiva neste sabadão e quem garante é a Lua, que passa quase o dia todo de rolê por sua Casa 4 sem fazer aspectos com outros astros. Aproveite essa energia para cuidar do seu cantinho, participar mais da vida dos parentes e voltar às boas com quem teve algum perrengue. Você vai contar com habilidade e jogo de cintura para lidar com as pessoas, até mesmo aquelas que postam fake news no grupo da família. Também é um bom período para trabalhar em casa, resolver pendências antigas e cuidar do seu bem estar. À noite, Lua e Mercúrio formam conjunção e revelam que o período será ideal para expor os sentimentos na vida amorosa. Bate-papos online podem te aproximar de alguém romântico e com potencial para balançar seu coração. No namoro e na vida a dois, é hora de deixar a ternura fluir e expressar todo seu carinho ao love. O momento é especial no romance e um clima de grande entrosamento deve reinar. Amém que fala?

Palpite do dia: 30, 93 e 66.

Cor do dia: Azul-vivo.

Touro (21/04 a 20/05)

Como diria MC Bin Laden, o dia tá tranquilo, tá favorável para você cuidar dos interesses materiais, quitar contas e descolar uma graninha, pelo menos na parte da manhã. Porém, perto da hora do almoço, o astral muda quando a Lua ingressa em Câncer e volta as suas atenções para os interesses domésticos. Um clima de grande afetividade e entendimento deve comandar o ambiente familiar e você vai conseguir dizer o que pensa sem magoar as pessoas a sua volta. Fada sensata que fala? Suas opiniões serão mais valorizadas e o diálogo será o principal instrumento de harmonia em suas relações, sobretudo na vida a dois. Ao lado do par, você vai se sentir muito à vontade e pode dar asas ao seu romantismo. O momento é propício para papear com o love, relaxar e curtir os bons momentos com mais leveza. Na paquera, sua boa lábia será a senha para atrair quem deseja. Pode engatar um lance com alguém que, como você, esteja a fim de algo mais sério.

Palpite do dia: 94, 67 e 49.

Cor do dia: Azul-vivo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua passa algumas horinhas em sua companhia, mas se despede do seu signo ainda no período da manhã e migra para sua Casa da Fortuna, indicando um dia oportuno para cuidar dos assuntos financeiros. Seu tino comercial e sua habilidade para negociar ficam mais fortes, sinal de que você pode resolver alguns pepinos com grana e até ampliar seus ganhos. É pra glorificar de pé, hein? Bom momento para cuidar de interesses materiais que envolvam seus familiares. No lado amoroso, procure ouvir mais os seus sentimentos na hora de tomar decisões. Curta o final de semana com o love sem deixar que preocupações e cismas afetem a tranquilidade a dois. À noite, Lua e Mercúrio realçam seu desejo de encontrar um crush para chamar de seu. Errado não tá, né? Conversas em aplicativos de namoro e nas redes sociais podem render boas paqueras, só não vale pressionar nem mostrar ciúme ou pode queimar o filme logo de cara. Deus me dibre!

Palpite do dia: 41, 68 e 86.

Cor do dia: Branco.

Câncer (21/06 a 21/07)

Lua e Vênus formam conjunção nas primeiras horas dessa sexta e turbinam sua sensibilidade, que já não é pequena. Isso significa que você pode se dar bem ao se guiar pelo radarzinho da sua intuição. O período é indicado para cuidar com mais carinho do seu corpo e do seu visual: aproveite para fazer limpeza de pele e invista um tempo a mais para preparar a sua própria comidinha saudável. No serviço, terá maior rendimento e concentração se trabalhar sem interferências e barulhos por perto. Ao longo do dia, pode pintar interesse afetivo por alguém discreto ou até mesmo uma paixão platônica. Mas pegue leve à noite, quando a Lua vai arranjar treta com Netuno e pode colocar areia em seus sonhos. O coração fica mais romântico, só que também propenso a cometer enganos. Ouça mais seus instintos em vez de se deixar levar por falsas aparências e promessas vazias. O romance vai pedir mais diálogo e confiança.

Palpite do dia: 68, 23 e 95.

Cor do dia: Branco.

Leão (22/07 a 22/08)

Misericórdia, meus leõezinhos! O sabadão começa de boas para o seu signo, mas a Lua ingressa em sua Casa 12 no período da manhã e seu astral pode mudar do gin para o corote - ou, se preferir, do vinho para a água. Se deixar pensamentos negativos e apreensões virem à tona, tende a se sentir mais carente e vulnerável. Hoje o lado emocional pode oscilar bastante e seu humor também. É hora de prestar mais atenção em suas intuições e confiar mais em seus instintos, que estarão de plantão e vão apontar caminhos. Nas relações pessoais e no amor, se algo te incomoda, coloque pra fora: esconder emoções e guardar mágoas não será a melhor escolha neste momento. À noite, a Lua se aproxima de Mercúrio e favorece conversas com um toque mais íntimo. Revele seus sentimentos ao love e resolva qualquer diferença com um bom diálogo. Se está só, reforce sua positividade e procure botar mais fé em seus encantos. Há chance de entrar em contato com alguém interessante que pode se tornar uma boa amizade ou paquera promissora.

Palpite do dia: 52, 25 e 16.

Cor do dia: Branco.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua é fada sensata, sim, e neste sabadão ela traz boas novas para o seu signo ao começar seu rolê em Câncer, signo que abriga a sua Casa das Amizades. Um clima mais carinhoso vai embalar seus relacionamentos e você sentirá mais vontade de expressar seu bem querer em atitudes e palavras. Terá um jeito mais receptivo, amável e pode perceber a aproximação de pessoas que andaram meio sumidas. Serásse você vai receber aquele famigerado 'oi, sumidx' pelo WhatsApp? De qualquer forma, ligações e troca de mensagens por aplicativos e pelas redes ajudarão a retomar contato com gente querida. O sabadão promete bons momentos com a turma de casa e há chance de reativar um projeto que estava engavetado. À noite, a Lua faz dobradinha com Mercúrio e anima ainda mais sua vida social. As amizades ganham muitos estímulos e gente que conhece bem pode te colocar em sintonia com alguém interessante. No romance, é hora de falar dos seus sentimentos e curtir o astral companheiro com seu love. Ouça sua cara-metade com todo o seu coração.

Palpite do dia: 17, 62 e 53.

Cor do dia: Preto.

Libra (23/09 a 22/10)

O dia começa positivo para você fazer as coisas de que gosta e dar asas à sua criatividade. Pode sentir mais vontade de interagir nas redes sociais e entrar em contato com quem está distante. Mas o astral deve mudar ainda no período da manhã graças às vibes da Lua, que ingressa no ponto mais alto do seu Horóscopo. E a Lua quando no cume brilha estimula a focar em suas metas, expor ideias e interagir mais com pessoas influentes. Conselhos e dicas de gente bem relacionada e que acumula experiência podem te ajudar profissionalmente. Pode encerrar ciclos que já não fazem mais sentido e começar uma nova etapa. À noite, Lua e Mercúrio fecham na parceria e te deixam beeem pop, o que deve influenciar bastante as paqueras. Desejará encontrar alguém que pensa como você e queira se envolver em um lance mais sério. Mozão que fala, né? No romance, não vai faltar integração com o love e vocês podem planejar o futuro com mais confiança.

Palpite do dia: 81, 27 e 36.

Cor do dia: Vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você pode acordar cismado(a) com alguma coisa ou com a sensação de que tem algo pendente para resolver, mas isso vai passar assim que a Lua mudar de signo e cenário. Às 11h35, ela começa a brilhar em Câncer, soprando um astral bem mais leve e favorável para o seu Horóscopo. Notícias positivas devem chegar hoje, deixando seu pique mais animado e renovando as suas esperanças. Você vai se entrosar bem com as pessoas queridas, estejam próximas ou distantes, e saberá passar suas mensagens com clareza. Pode fazer contatos com pessoas que não vê faz tempo e sentir mais alegria no coração. Há chance, inclusive, de rolar interesse afetivo com alguém de outra cidade. À noite, Lua e Mercúrio fazem dobradinha em sua Casa 9, anunciando boas novas na paixão. Um clima de romantismo pode envolver você e o crush, abrindo as portas para o amor. Com o love, as afinidades estão em alta e não vai faltar harmonia no relacionamento.

Palpite do dia: 73, 82 e 55.

Cor do dia: Laranja.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, meu cristalzinho, abra-se para novas oportunidades e não tenha receio de encerrar ciclos em sua vida. Se algo não anda fluindo bem, chegou a hora de repensar e analisar o que precisa ser mudado. Quem manda o papo reto é a Lua, que migra para a sua Casa 8, convidando você a enxergar transformações como chances de crescimento e evolução. Investir em seu autoconhecimento vai ajudar a sua segurança emocional. Aliás, que tal fazer seu mapa astral aqui no meu site e se conhecer melhor? Além disso, vejo que hoje você pode resolver pendências e saberá identificar com mais facilidade as intenções das pessoas. Na paixão, seu lado sensuellen vai dar as caras e você pode impressionar quem deseja. À noite, Lua e Mercúrio prometem muita química na paquera e atração mais intensa com o crush, se já elegeu seu alvo. Se não tem ninguém em vista, um reencontro inesperado, mesmo online, pode mexer com o seu coração. Na relação a dois, você e o par podem ter momentos quentes na intimidade e vão fortalecer a união se apostarem no diálogo.

Palpite do dia: 92, 83 e 11.

Cor do dia: Branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você começa o sabadão com o foco no trabalho, mas logo poderá voltar as suas atenções para outros interesses. A Lua ingressa em Câncer ainda no período da manhã, destacando seus relacionamentos e a importância que as pessoas têm em sua vida. Você terá mais disposição para cooperar, somar energias com quem convive e vai entender o verdadeiro significado da expressão “tamo junto”. A vontade de interagir, ser parceiro(a) e trocar experiências com gente de que gosta vai dar as cartas, inclusive no amor. Seu lado sensível aflora e você tende a ouvir mais o que os outros desejam. À noite, Lua e Mercúrio formam conjunção e apontam boas possibilidades de começar uma relação mais firme com o crush. Juras e declarações podem abrir caminho para o namoro. Se já encontrou sua metade da laranja, vai dar mais atenção ao love e desejará receber na mesma medida: expresse seu carinho sem reservas.

Palpite do dia: 30, 66 e 03.

Cor do dia: Roxo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Se depender da fada sensata Lua, você vai pular da cama com disposição e vontade de curtir as coisas boas da vida. Mas se você achou que hoje os humilhados serão exaltados, errrrooou! A Lua se despede hoje do seu paraíso astral e migra para outro setor do seu Horóscopo, indicando que esse astral animado pode mudar, sobretudo a partir da hora do almoço. Eita! Será o momento de dar mais atenção ao seu organismo, à sua alimentação e melhorar sua qualidade de vida: um cardápio mais saudável e atividades físicas em casa devem cair bem. Tá certo que é sábado, mas nem por isso precisa exagerar e se jogar nos bons drinks e nos lancho tudo. Além disso, evite se sobrecarregar com muitas tarefas, ainda mais se está trabalhando em esquema de home office. Nos assuntos sentimentais, talvez se mostre mais exigente em seus contatos e em suas escolhas. Dê uma chance a alguém que já demonstrou interesse e quer te conhecer melhor, de repente, você pode se surpreender. À noite, Lua e Mercúrio revelam que paquera com colega de trabalho pode ficar mais envolvente. Na relação com o love, sensação de carência e necessidade de carinho podem deixar vocês mais próximos.

Palpite do dia: 49, 40 e 67.

Cor do dia: Cinza.

Peixes (20/02 a 20/03)

