HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Descubra o que os astros revelam para você

25 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A lua em Libra promete realçar todos os seus assuntos de sociedade e parcerias. Conseguirá fazer bons julgamentos. Assuntos de bens materiais estarão com tudo para dar certo. Irá investir em seu bem estar e qualidade de vida para manter sua autoestima. Pode viver experiencias que envolvam amor e negócios. Favorável para as paqueras. Romance com harmonia e bom entendimento. No casamento, equilíbrio.

Palpite do dia: 73, 46 e 28.

Cor do dia: Amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

Seu dia renderá bastante, suas emoções estarão claras. A Lua em Libra pode amenizar desafios. Seus cuidados com saúde vão levar você as atividades físicas. Usará seu charme em atividades com seus colegas profissionais. Nas conquistas é bom deixar sinalizado seu interesse. No namoro, pode viver momentos de tranquilidade. No casamento, terá paz para apoiar quem ama.

Palpite do dia: 65, 83 e 92.

Cor do dia: Amarelo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua criatividade estará a mil. Irá se sentir com mais vitalidade do que o normal. Chance de fazer mudanças positivas nas suas ideias. Terá facilidade para convencer as pessoas da família a seguirem seu ponto de vista por conta do Sol em Leão. Seu romance estará em ótima fase, curta com seu amor. Na união, o clima será de sintonia e muita diversão para os passeios.

Palpite do dia: 39, 75 e 48.

Cor do dia: Prata.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua em Libra indica que suas emoções serão de paz e tranquilidade. Para tomar decisões, você terá jogo de cintura. Sua família dará todo apoio no que precisar. Oportunidade de se sair bem nas atividades que se envolver. Programe diversão e se deixe contagiar. Nas paqueras, pode se perceber de olho em novidades. No seu romance, vai querer toda a atenção do seu amor. A dois, momentos de felicidade.

Palpite do dia: 49, 67 e 94.

Cor do dia: Dourado.

Leão (22/07 a 22/08)

Você terá uma posição de mediação em conflitos. Sua forma de argumentar será ouvida e chamará a atenção. Pode se pegar fazendo sucesso inesperado pela sua forma de demonstrar o interesse por tudo. O Sol, em parceria com a lua, traz popularidade e deixa o clima muito bom para as conquistas, vale a pena investir em namoro. Chance de esclarecer desentendimento com seu amor.

Palpite do dia: 50, 59 e 68.

Cor do dia: Preto.

Virgem (23/08 a 22/09)

Você e sua família estarão vivendo um clima tudo de bom, cheio de alegria e compreensão. controle seu impulso de querer fazer tudo para todo mundo. Seja menos exigente com você. Atividades que distraiam seus pensamentos serão ideais. sua autoestima estará em ótima fase, capriche no visual. Não se estranhe com desejo de dar o primeiro passo no romance. Pode curtir muita paixão com seu par.

Palpite do dia: 51, 06 e 78.

Cor do dia: Rosa.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua em Libra ativa sua sensibilidade para fazer um bom social. O Sol ilumina seus projetos e sua relação com seus amigos. Chance de se aproximar dos colegas no trabalho. Pode tomar decisões sobre assuntos que estavam estagnados. Procure se adaptar em entrevistas de emprego e dar o melhor de si. Boas chances na paquera. Seriedade para se alinhar no romance com o par. Pode fazer programas ao ar livre com seu amor.

Palpite do dia: 16, 34 e 07.

Cor do dia: Lilás.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Tudo indica que seus assuntos de carreira estarão a todo vapor. Saberá cumprir metas e isso chamará a atenção de chefes. Terá sensibilidade para pegar as ideias no ar. Sol e Lua indicam que irá chamar a atenção de superiores e pode pintar uma promoção. Destaque para suas entrevistas profissionais. Nas paqueras relaxe. No romance, os momentos a dois podem ser recheados de paixão. A dois, muito carinho e gentileza.

Palpite do dia: 44, 80 e 53.

Cor do dia: Verde-escuro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Será um bom momento para renovar sua fé. Você terá toda a sorte de bons acontecimentos para levantar sua autoestima. Vai curtir a companhia dos amigos e as reuniões em grupo. O Sol influencia em suas viagens e passeios, aprenda a curtir. No romance abuse da Lua em Libra e abra o seu coração. No casamento, terá muito entrosamento com seu amor.

Palpite do dia: 27, 09 e 81.

Cor do dia: Vinho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua indica que seus contatos com pessoas de autoridade serão benéficos. Contará com muita energia para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O Sol indica que terá maior percepção e lucidez para lidar com assuntos de papeis, seguros e acordos. Os exercícios físicos ajudarão a relaxar a mente. Irá esbanjar charme e terá coragem de se declarar ao amor. Os momentos a dois serão de muita energia e farão programas animados.

Palpite do dia: 19, 10 e 64.

Cor do dia: Vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Terá bom humor e muito desejo de se divertir com quem conhece. Viajar e deixar os problemas fora do final de semana será excelente. Deixe sua criatividade fluir e faça um pouco de meditação, cuide da sua respiração. Sucesso com conquista de outra cidade. Conte com seu lado extrovertido para atrair nas paqueras. A dois, o Sol ilumina a relação e deixa o clima tudo de bom entre vocês.

Palpite do dia: 02, 47 e 38.

Cor do dia: Creme.

Peixes (20/02 a 20/03)

Deixe que sua intuição dê o tom do dia. Aproveite para cuidar da sua energia. Envolva-se no que realmente te dá prazer em fazer. Sua saúde pode ficar ligada no quanto você somar suas emoções. Pense em renovação de sentimentos, emoções e energias. Vai perceber qual será a melhor opção na paquera. Saberá como envolver seu amor para que tudo saia como você quer no casamento. Muita disposição e criatividade na cama.

Palpite do dia: 57, 30 e 39.

Cor do dia: Azul-vivo.