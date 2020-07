TELAS Confira as séries que estreiam em julho Cursed, Normal People e Little Voice estão entre as estreias

1 JUL 2020

Cena da série Vis a Vis: El Oasis - Reprodução 1º de julho Deadwind - 2ª temporada - Netflix

Unsolved Mysteries - Estreia - Netflix 2 de julho Warrior Nun - Estreia - Netflix 3 de julho Hanna - 2ª temporada - Amazon Prime Video

O Clube das Babás - Estreia - Netflix

As Telefonistas - temporada final - Netflix

O Grito: Origens - Estreia - Netflix 5 de julho Sonhadores - Estreia - Amazon Prime Video 6 de julho S.W.A.T. - 3ª temporada - FOX Life 8 de julho Estado Zero - Estreia - Netflix 9 de julho O Último Guardião - 4ª temporada - Netflix 10 de julho Little Voice - Estreia - Apple TV+

Curta Essa com Zac Efron - Estreia - Netflix

O Crush Perfeito - Estreia - Netflix 12 de julho P-Valley - Estreia - Starzplay 15 de julho Desejo Sombrio - Estreia - Netflix 16 de julho Normal People - Estreia - Starzplay 17 de julho Cursed - A Lenda do Lago - Estreia - Netflix

Boca a Boca - Estreia - Netflix 20 de julho NOS4A2 - 2ª temporada - AMC 21 de julho Como vender drogas online (rápido) - 2ª temporada - Netflix 22 de julho Aqui na Terra - 2ª temporada - Fox Premium 1 24 de julho Room 104 - 4ª temporada - HBO Go 26 de julho Good Girls - 3ª temporada - Netflix 31 de julho The Umbrella Academy - 2ª temporada - Netflix

Vis a Vis: El Oasis - Estreia - Netflix

Vis a Vis: El Oasis - Estreia - Netflix

Ninguém Mandou - Estreia - Netflix

