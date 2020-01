TRêS LAGOAS Confira o gabarito do processo seletivo para professores Prova foi aplicada no domingo (12) e a previsão é de contratar 300 professores

14 JAN 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou nesta terça-feira (14), no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul número 2520, o gabarito preliminar do processo seletivo simplificado para convocação de professores em caráter temporário para 2020.

De acordo com o documento, se o candidato não concordar com o Gabarito Preliminar, o mesmo poderá apresentar recurso individual por questão nos dias 14 e 15 de janeiro de 2020.

RECURSO

O recurso deverá ser dirigido à FAPEC, devidamente fundamentado e instruído em formulário específico, conforme anexo e deverá ser escaneado e enviado (formato PDF) pela área do candidato no endereço eletrônico https://concurso.fapec.org.

Serão indeferidos os recursos que não observarem a forma, o prazo e os horários previstos no edital, houver divergência entre os argumentos do anexo e o número da questão selecionada no ato da solicitação do recurso resultará no indeferimento do mesmo.

Ainda de acordo com o edital, não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal, via fax ou correio eletrônico (e-mail); Caso o exame do recurso resultar em anulação de questão da prova, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos.

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

No sábado (11) os candidatos foram à Escola Municipal Professor "Ramez Tebet" para a autenticação dos documentos exigidos no edital. Uma equipe formada por servidores da Prefeitura Municipal de Três Lagoas realizou o atendimento, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTED).

"Estou satisfeita com o trabalho da equipe que se empenhou para que o dia fosse tranquilo e não tivéssemos problemas. Os candidatos foram atendidos de maneira rápida e eficiente, com educação e atenção. Não tivemos transtornos e às17h os trabalhos foram encerrados conforme o previsto", afirmou Ângela Brasil, diretora de Recursos Humanos.

"Só tenho a agradecer, porque foi tudo muito bem explicado e certo, fui atendida de uma maneira calma e totalmente clara. As cadeiras que foram colocadas, a água, o tratamento do pessoal conosco, foi incrível. Eu achei que chegaria aqui e estaria tumultuado, mas eu fui atendida assim que entrei", afirmou Elaine Cristina Vaz, candidata a uma das vagas para o Ensino Fundamental.

Após as 17h uma equipe ficou escalada para atender aos sabatistas, que iniciaram o procedimento às 18h10, encerrando os trabalhos de autenticação às 19h.